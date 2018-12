Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, in noaptea de vineri spre sambata, in timpul codului portocaliu, au fost inregistrate 7 accidente rutiere soldate cu victime. Mai exact, in intervalul 20 – 5, pompierii au intervenit la 5 accidente rutiere soldate cu doua victime, iar in intervalul 5 –…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti, judetul Bihor, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si microbuz de transport persoane.Din primele informatii, soferul autoturismului a efectuat…

- Daca, in lunile de vara, in fiecare saptamana ajung la spital aproximativ 15 copii, pe durata celor trei luni de iarna sunt inregistrate unul sau doua cazuri pe saptamana. Un astfel de caz a ajuns in ultima garda, fiind vorba despre un baiat care a fost accidentat de o masina, norocul sau fiind…

- Un tanar de 19 ani a murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a luat foc, in localitatea Corni din judetul Botosani. Prietena sa, aflata in masina, a fost proiectata in afara autoturismului si a ajuns la spital in stare grava.

- Un tânar de 19 ani a murit, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un cap de pod, apoi a luat foc, în localitatea Corni din judetul Botosani.

- Este greu sa auzi despre oameni (multi dintre ei, tineri) care mor in accidente cumplite. Si mai greu este sa scrii despre ei. Dar parca in ultima saptamana au fost ingrozitor de multe accidente rutiere. Sa vezi acele imagini brute, de la locul evenimentului, sa stii ca o familie sau mai multe au fost…

- Copiii nesupravegheați de parinți și mai ales cei care circula neregulamentar, fara a respecta normele elementare de circulație rutiera pentru pietoni, pot deveni in orice moment potențiale victime ale unor accidente rutiere. Așa s-a intamplat joi, cand doi copii, de 8 și 12 ani, au fost ...

- Polițiștii rutieri brașoveni, au desfasurat miercuri, activitati in cadrul „Proiectului Edward – European Day Without a Road Death”, pe raza județului Brașov, au aplicat 250 sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate, in valoare de aproximativ 36.300 lei. Au fost controlate 447 de vehicule…