Stiri pe aceeasi tema

- Viața este o serie de incercari pentru care nu primim instrucțiuni de folosire. Așa ca fiecare se descurca cum poate. Și invața cat mai mult astfel incat la urmatoarea piedica sa nu se mai prabușeasca.

- Mesaje de Florii 2019 pentru iubita sau sotie Iti multumesc, de ziua ta, pentru ca m-ai iubit cu gingasia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir si caldura unei flori de camp. La multi ani! Iti doresc sa fii mereu la fel de frumoasa, gingasa si delicata precum o floare! La multi ani! Citeste…

- Bunica Sofia, batrana de 83 de ani data afara de la gradinita in care facea curatenie pe motiv ca mai avea o pensie, de un leu, le da o lectie celor care s-au jucat in ultimele zile cu soarta ei. Femeia refuza sa fie reangajata, in ciuda demersurilor facute chiar de ministrul Educatiei.

- Profesorul Dan Voiculescu a scris intr-o noua postare pe blog despre o adevarata „lecție de viața” „In telecabina, catre Cota 1400, un tanar care imi aruncase deja mai multe priviri curioase, iși...

- De-a lungul calatoriei noastre prin viata intalnim tot felul de oameni, fiecare dintre ei avand un rol si servind unui scop. De la unii invatam lectii, altii nu au niciun impact asupra vietii noastre. Unii stau mai mult in viata noastra, altii nu. Insa niciunul dintre el nu a intrat intamplator in…

- Ionut Iftimoaie a vorbit despre pierderea tatalui sau, cand el se afla in Madagascar, participand la „Ultimul Trib”, in echipa Lemurilor. El a dezvaluit ce misiune i-a spus tatal sau ca trebuie sa aiba el pe Pamant și ce lecție importanta i-a dat.

- Au trei trei ani de la moartea Piticului Colorado, iar soția acestuia a vorbit pentru prima oara despre cum s-a schimbat viața ei și cum a reușit sa treaca peste pierderea suferita. "Am ințeles ca a avut ceva la plamani...Nu ne așteptam niciodata. A fost foarte grea perioada, mai ales ca am și un copil,…

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii…