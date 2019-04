Jandarmii sigheteni, prezenti la evenimentele “Pasti in Maramures” si “Festivalul Primaverii”

In data de 30 aprilie incepand cu orele 11:00, Centrul Cultural Sighetu Marmatiei organizeaza editia a VI-a a evenimentului „Pasti in Maramures”, eveniment bazat pe traditiile Sarbatorilor Pascale care… [citeste mai departe]