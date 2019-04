Stiri pe aceeasi tema

- Ne intrebam deseori ce poate face un singur om. Ce poate schimba cand vremurile ii sunt potrivnice. Raspunsul este simplu: poate schimba lumea! Nu suntem conștienți cata putere avem in interior și cum fiecare dintre noi are forța sa rescrie destine.

- Pentru Corina Beleaua, un asistent la Universitatea din Georgia, SUA, literatura nu este doar o materie pe care o preda, ci deschide minti, schimba oameni si destine. „Literatura transforma raul intr-o sursa de bine“, zice ea. E ideea pe care o dezvolta teza sa de doctorat cu exemple clare, testate…

- L-am cunoscut pe Teodor Teofil Teleuca la Piatra Neamt, cand am fost moderat dezbaterea “Piatra Neamt- oras accesibilizat”. L-au ridicat pe scari parintele sau și alti cativa. Ca si Radu si el, Teodor, a trebuit sa astepte sa fie ajutat ca sa ajunga in sala de dezbatere – o prima si evidenta dovada…

- DIICOT critica dur Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei, afirmand ca „modificarile aduse contravin arhitecturii institutionale stabilite prin Constitutie si ar pune Ministerul Public in imposibilitatea de a-si realiza atributiile specifice”.

- Astazi va avea loc o noua sedinta a Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM), iar grupul de lucru infiintat in cadrul acestui comitet trebuie sa vina cu propuneri de modificare a actualului cadru pe baza caruia se calculeaza ROBOR.

- Unul dintre cei mai performanți cercetatori din cadrul UBB Cluj-Napoca este profesorul Daniel David, originar din Satu Mare. Acesta a reușit sa utilizeze noile tehnologii in tratarea fobiilor. Daniel David a plecat din Romania pentru a studia la prestigioasa institutie Mount Sinai School of Medicine…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la evenimentul de inaugurare a "Spatiului 80east (optzecist) - Acasa in comunism", a marturisit ca simte uneori "frustrare politica", din cauza faptului ca nu are instrumentele constitutionale necesare pentru a schimba anumite lucruri.Intrebat de catre…

- La trei ani de la momentul in care s-a promis, Parcul Civic ar putea intra in reabilitare. Licitația a ajuns in faza finala, de depunere a contestațiilor. Valoarea investiției este de 6,5 milioane de lei fara TVA (8,1 milioane cu TVA), iar execuția a fost stabilita la șase luni. The post In sfarșit,…