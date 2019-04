Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Marghiol a murit! Zilele trecute a fost publicata ultima imagine cu el in viata, respirand doar cu ajutorul aparatelor. Cancerul i-a afectat si plamanii, iar la scurt timp dupa chimioterapie, inima lui a cedat.

- Un barbat și-a inscenat moartea ca sa scape de datorii, in urma cu 17 ani, iar acum duce o viața incredibila, pe insula Mindanao din Filipine, alaturi de cea de-a doua soție, o femeie cu 23 de ani mai tanara decat el.

- Are numai 11 ani si mai bine de jumatate din ei i-a petrecut in spitale. Cand alti copii deprindeau tainele jocului, el lupta cu un diagnostic nemilos: cancer la creier. Avea patru ani cand i-a fost depistata boala ...

- Proaspat operata dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon, Rona Hartner și-a serbat ziua de naștere la un restaurant din București, unde a dansat și a cantat alaturi de invitați. Insa pana de curand ea s-a aflat in spital, unde s-a recuperat dupa operația dificila și unde, spune ea, a primit ultima…

- Dupa 48 de ore la Terapie Intensiva si o lupta crancena cu moartea, Andreea Balan a trecut de momentul critic, iar medicii sunt impresionati de sansa la viata pe care a avut-o. Foarte putini pacienti cu afectiunea Andreei reusesc sa traiasca, sansele de supravietuire fiind extrem de mici pentru boala…

- In martie 2018, Bianca Caramalau, in localitatea Buda, Vaslui, a fost la un pas sa-și piarda viața dupa ce a fost taiata cu un cuțit, chiar in școala, de Nicușor Cucu. Agresorul a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare, insa fata și familia ei sunt in continuare sub teroare pentru ca barbatul…

- Florin Calinescu a descoperit acum cativa ani o tumora localizata la nivelul nasului, care semana cu o buba la inceput, care a crescut lent in dimensiune, iar in ultima faza a inceput sa ulcereze si parea ca nu se vindeca. Florin Calinescu a fost diagnosticat cu CANCER. Actorul a facut personal…

- Celebra actrita s-a luptat din greu cu cancerul. Edith Gonzalez a primit diagnosticul crunt in anul 2016 si a fost nevoita sa urmeze un tratament agresiv de chimioterapie. Dupa ce a trecut prin cele mai grele clipe din viata ei, actrita a reusit sa se puna pe picioare si sa nu-si piarda increderea in…