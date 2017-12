Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT, a anuntat premierul Mihai Tudose. "Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati…

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, ca premierul Mihai Tudose nu este „seful PSD”.

- Veste imensa pentru milioane de salariati din domeniul bugetar. Guvernul lui Mihai Tudose a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanța. Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizație de vacanța, sub forma de vouchere, in cuantum…

- Guvernul si-a indeplinit angajamentul luat anul acesta in privinta atragerii de fonduri europene, a anuntat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca sunt depuse la Bruxelles acte pentru plati de 5,2 miliarde de euro. Citeste si: Scandalul terenurilor BNR se adanceste: Un senator acuza Banca…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 6 decembrie 2017I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene2.…

- Nici anul viitor nu vor avea loc angajari la stat, a decis miercuri Guvernul, desi premierul Mihai Tudose anuntase ca se va renunta la aceasta masura. Totodata, Executivul obliga institutiile de stat sa taie cu 10% cheltuielile si impune restrictii de achizitii pentru autoturisme, mobilier si aparatura…

- Guvernul va aproba, in ședința de miercuri, bugetul de stat pentru 2018, bazat pe o creștere economica de 5,5%, a anunțat premierul Mihai Tudose. "Este evident ca cel mai important punct de astazi este aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind statutul inspectorului de munca, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis Agerpres. "Inspectorul de munca exercita prerogativele functiei in scopul verificarii respectarii de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul…

- Peste 150 de sindicalisti din invatamant protesteaza, luni, in fata Prefecturii Iasi, cerand acordarea restantelor salariale obtinute de profesori prin sentinte judecatoresti. O delegatie a protestatarilor a fost invitata la discutii de catre prefectul judetului, Marian Serbescu. Liderul Uniunii Sindicatelor…

- Dupa acuzațiile aduse BNR de catre premierul Mihai Tudose, banca centrala explica faptul ca rezerva minima obligatorie (RMO), acele depozite de care vorbea premierul, este rezerva constituita de fiecare instituție de credit la BNR. "In concluzie, banii aparțin bancilor. In primavara am redus RMO in…

- Toyota Motor Corporation (Toyota) și Suzuki Motor Corporation (Suzuki) au finalizat memorandumul referitor la introducerea vehiculelor electrice pe piața din India in anul 2020 pe o structura comuna. In luna februarie a acestui an, cele doua companii au demarat discuțiile referitoare la un posibil parteneriat…

- Interesul Guvernului este sa incurajeze tanara generație sa citeasca, a afirmat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca Executivul are disponibilitatea sa sprijine cu fonduri bugetare finanțarea unui proiect național in acest sens, care ar urma sa fie inclus in Programul Centenar. Potrivit…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului, remis AGERPRES, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria…

- Medicul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar din București, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii reproșeaza faptul ca Guvernul a „uitat” de promisiunile de creștere a salariilor cadrelor medicale, scrie digi24.ro In…

- Florin Chirculescu, medic chirurg la Spitalul Universitar din Bucuresti, i-a transmis un mesaj premierului Mihai Tudose, nemultumit fiind de masurile luate Guvernul PSD. 0 0 0 0 0 0 Medicul Florin Chirculescu ii reaminteste lui Mihai Tudose de promisiunile pe care PSD le facea in campania…

- "Cred ca suntem intr-un film. Real, din pacate, care s-ar putea intitula ”PSD, de-a rasu'-plansu'". Pe de o parte, iți vine sa razi ca o structura care conduce Romania se deda la asemenea scenete rupte de realitate, oameni care s-ar reclama ca fiind oameni serioși”, a declarat Cozmin Gușa. ”Iți…

- Intrebat despre faptul ca unii primari se plang ca vor fi nevoiti sa majoreze taxele locale cu 20% din cauza scaderii impozitelor de la 16% la 10%, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Este fals. Niciun primar, nicio unitate administrativ-teritoriala nu va avea un buget mai mic. Bugetul va fi cel putin…

- Presedintele Iohannis are parerea sa despre reforma fiscala, iar Guvernul alta, aceasta fiind cea buna dupa cum considera atat sindicatele cat si patronatele, a declarat joi seara premierul Mihai Tudose. El a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu seful...

- Transgaz a anunțat ca Romania nu are suficient gaz pentru aceasta iarna, iar incalzirea populației va depinde de importurile din Rusia. Ministerul Economiei a gazduit o intalnire, coordonata de premierul Mihai Tudose, referitoare la pregatirile privind programul de iarna, in domeniul energiei. La…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a fost intrebat, intr-un interviu la Radio Romania Timisoara, despre modificarea Codului Fiscal si legile justitiei, el precizand ca indeamna Guvernul si Parlamentul ca, inainte de a lua decizii, sa faca ample consultari. Klemm a insistat pe nevoia de stabilitate,…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, deputatul Bogdan Huțuca, critica masurile fiscale adoptate, astazi, in ședința, de Guvernul PSD Mihai Tudose. Finanțistul susține ca acestea sunt un asalt frontal asupra stabilitații fiscale și un nonsens sistemic, care…

- Cifre devastatoare pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose date publicitatii chiar in ziua in care Guvernul anunta Revolutia Fiscala. Si Klaus Iohannis e in picaj in ceea ce privește increderea romanilor. O arata datele comparative ale sondajelor realizate in fiecare luna de IMAS și care au fost date…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reducerea impozitului pe salariu de la 16% la 10% va duce la o diminuare a contributiei nete a impozitelor catre administratiile locale, afirmand ca Guvernul analizeaza gasirea unei solutii pentru a nu vaduvi bugetele locale. „Jumatate…

- Fostul premier Sorin Grindeanu considera ca Guvernul ar trebui sa comunice mai mult pe subiectul masurilor fiscale ce urmeaza a fi adoptate, precizand ca sunt masuri bune. "Nu pot în acest moment, fara a avea simulari în fața, sa va spun exact daca da sau nu…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Guvernul condus de premierul Mihai Tudose are in componenta sa numerosi politicieni care au fost demisi dupa tragedia de la clubul Colectiv, cu toate ca oamenii iesiti in strada, in noiembrie 2015, au cerut reformarea clasei police. Mai mult, unii au fost avansati in functie, ceea ce arata ca apelurile…

- "Eu cred ca Tudose l-a propus pe Grindeanu si cred ca Dragnea este mult prea slab sa se poata opune. Aseara, a incercat sa-l umileasca din nou pe Grindeanu, dar de fapt el nu se poate opune, este o umilinta pentru Dragnea, si Tudose si-a impus punctul de vedere si-l felicit pe Tudose pentru asta.…

- Guvernul pastreaza ca prioritați Sanatatea, Educația și Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marți, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ”Sfanta Maria” Iași. Contractul — reprezentand o…

- Carburanții s-au scumpit din nou, prețurile la pompa ajungand vineri la 5,2 lei/litru pentru motorina si benzina (fata de 5,05 lei/litru in zilele anterioare) si la 2,4 lei/litru pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), fata de 2,2 lei/litru. Șoferii cred ca aceste scumpiri sunt „gaz pe focul tensiunilor…

- La finalul sedintei CEX a PSD, in cadrul conferintei de presa comune, premierul Mihai Tudose a facut si un anunt mult asteptat: ce planuri are Guvernul cu privire la implementarea split TVA. Seful Executivului sustine ca in urma discutiilor purtate cu patronatele au decis ca modificarile care se…

- Dupa o ședința maraton la PSD, Mihai Tudose și Liviu Dragnea au ieșit sa dea explicații. Premierul a facut dezvaluiri incredibile despre Sevil Shhaideh și Rovana Plumb. Mai mult, Tudose a anunțat ce post i-a oferit vicepremierului demisionar.Citește și: Lovitura de proporții pentru Radu Moraru!…

- Primele reacții din PSD dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis nu au întârziat sa apara. Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a spus ca vizita de la Craiova, la care au participat cei doi lideri politici, președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose este…

- CExN de joi se va termina cu "demisii sau cu demiteri", potrivit unor surse din PSD, in conditiile in care premierul Tudose a transmis pe toate caile posibile ca nu va „ceda” si ca va demisiona el daca partidul nu va agrea lista sa de cinci ministri propusi pentru remaniere. Prin includerea…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste joi urmand sa discute despre situatia remanierii guvernamentale.In cadrul sedintei se vor transa si raporturile Guvern - partid, dupa cum a anuntat marti premierul Mihai Tudose, la finalul unei intalniri-maraton cu presedintele PSD, Liviu Dragnea.…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca a discutat, in sala de plen a Camerei Deputaților, cu premierul Mihai Tudose despre necesitatea unei remanieri guvernamentale. "Am discutat despre necesitatea unei remanieri, pe care speram sa o faca Guvernul",…

- „Tudose s-a decis sa fie Prim Ministru - asta este o veste buna”, susține Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, care il avertizeaza pe Mihai Tudose ca daca Liviu Dragnea va ramane in continuare președintele PSD „totul va merge din rau in mai rau” și da cateva exemple: „Dragnea va sabota Guvernul…

- O decizie privind raporturile PSD-Guvern, dar și referitoare la lista remanierilor va fi luata in forul statutar, respectiv in Comitetul Executiv Național al PSD, au anunțat marți premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. „Am avut o discuție destul de lamuritoare domnul prim-ministru. Ne-a…

- "Eu cred ca legile Justitiei ar trebui duse direct la Parlament, sa faca consultari, sa se duca in Comisii. In mod normal, Inspectia Juridica ar trebui sa fie un organism independent. Numai ca cine ii numeste? Si atunci, poate aparea subordonarea. Poate veni cineva cu o solutie. Trebuie si un anumit…

- In contextul mult dezbatutelor tensiuni din PSD, in special cu Liviu Dragnea, premierul a recunoscut ca ia in calcul sa-si dea demisia, daca este real sondajul lui Marius Pieleanu, comandat si prezentat de PSD, unde increderea in Guvern a scazut foarte mult."Presupunand ca e adevarat (sondajul…

- Nu exista un conflict între conducerea PSD si Guvern, a spus în urma cu câteva clipe purtatorul de cuvânt al partidului, Adrian Dobre, dupa ce surse din interiorul PSD vorbesc despre o ruptura între Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Acesta din urma a amenintat ca…

- Potrivit unor informații de ultima ora, în acest moment este tensiune maxima în PSD. Surse din partidul social democrat spun ca, Mihai Tudose a amenintat ca va demisiona. Nemulțumirea acestuia a aparut dupa aparitia sondajului facut de institutul Avangarde, care arata…

- ♦ Cresterea economica rapida inregistrata este pusa in pericol de accentuarea dezechilibrelor fiscale si externe ♦ BNR va majora de trei ori dobanda in 2018 ♦ Cursul va creste spre 4,7 lei/euro ♦ Vor urma iesiri nete de capital Un raport al UniCredit Bank sin­tetizeaza ceea…

- Introducerea pe piata nationala a pungilor din plastic subtire si foarte subtire va fi interzisa incepand cu data de 1 iulie 2018, potrivit unui proiect de lege aprobat, recent, de Guvernul...

- Guvernul va aproba in ședința de joi cadrul normativ necesar pentru transferul de terenuri in vederea construirii spitalelor regionale de la Craiova și Cluj, a anunțat premierul Mihai Tudose. "Înca doua vești bune: spitalele de la Craiova și Cluj intra în…

- Pungile de transport din plastic subtire sub 50 de microni si foarte subtire sub 15 microni cu maner vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala, cat si la comercializare. Guvernul Romaniei a aprobat, astazi, printr un proiect de lege, modificarea si completarea Legii nr. 249 2015 privind…