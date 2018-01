Tudose: Un consilier al doamnei ministru a fost coleg ȘAPTE ANI cu făptuitorul! "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial, a venit azi domnul Despescu, iar lucrurile sunt complicate. I-am cerut lui Despescu sa vina cu doua tipuri de rezultate: responsabilii, care sa fie deferiti justitiei, de la colegii de tura, care doua zile au stat cu poza in buzunar si nu au fost in stare sa isi cunoasca colegul si pana la sefii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei, potrivit Mediafax. „Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- "Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- "Daca eram in locul ei, ii dadeam pe toți afara duminica seara. Pedofilii sunt cei mai urați faptuitori. Deci te revolți cand auzi așa ceva, dar cand auzi ca faptuitorul este polițist, revolta devine furie. Oricare dintre noi, ii dadea afara pe toti. Daca ai trecut de momentul acela, incepi sa devii…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Catalin Ionita, cel anuntat de Carmen Dan ca fiind inlocuitorul lui Bogdan Despescu la conducerea Politiei Romane, ar fi avut o discutie telefonica in cursul zilei de miercuri cu Mihai Tudose, in care i-a spus ca nu va accepta functia propusa, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Refuzul lui Mihai Tudose de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, nu a ramas fara ecou. Mai mult, scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi al reacțiilor in PSD. Rovana Plumb, ministrul dat afara de Mihai Tudose, sare la gatul premierului dupa decizia acestuia de…

- Situația este tot mai tensionata in Guvern, dupa refuzul premierului Tudose de a da curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.Sursei politice au relatat, pentru STIRIPESURSE.RO, o discuție pe care premierul Tudose…

- In acest sens pe pagina Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil, șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu și pe premierul Mihai Tudose. Ei au fost descriși, dupa cum urmeaza: "Pedofilul, protectorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Nu a fost luata inca nicio decizie privind demiterea sefului politiei Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose nu a luat astazi o decizie în privinta cererii ministrului de Interne privind demiterea sefului Politiei Române, în urma scandalului provocatde politistul…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Premierul nu-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Anunțul a fost facut de Mihai Tudose, la inceputul ședinței de Guvern, el afirmand ca i-a cerut lui Despescu ca intr-o saptamana sa ii prezinte concluziile in urma cazului polițistului acuzat de pedofilie. Mihai Tudose a mai spus ca Bogdan…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan și nu l-a demis pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In schimb, acesta are la dispoziție o saptamana pentru a prezenta un raport despre cum s-a gestionat situația polițistului acuzat de pedofilie.”Am avut…

- ”Din punct de vedere politic, Mihai Tudose este prietenul pedofililor. Asta se intampla! Nu exista o alta explicație decat policianismul domnului Tudose in legatura cu aceasta decizie” a spus Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Mihai Tudose de la Baneasa” Analistul politic a adaugat: ”Cata…

- Premierul Mihai Tudose a respins propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Seful Executivului a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca i-a dat sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, termen de o saptamana pentru a-i prezenta un…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Premierul a avut o discutie in cursul diminetii, la Guvern, cu Despescu.

- Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3, Catalin Ionița ar refuza aceasta propunere. Aceasta decizie nu ar fi cunoscuta in MAI, potrivit Antena 3. El s-ar fi plans soției, fiind auzit de colegi, ca ar fi amenințat cu ”retragerea avizului de poliție judiciara”. Bogdan Despescu…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Catalin Ionița refuza numirea in fruntea Poliției Romane, potrivit unor surse. Numele chestorului Catalin Ionița a fost propus de ministrul de Interne, Carmen Dan. Carmen Dan a propus demiterea șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu , in urma scandalului iscat in cazul polițistului pedofil Eugen…

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Ca urmare a scandalului aparut din cauza lui Eugen Stan, polițistul acuzat de fapte de pedofilie, scandal care a patat grav imaginea Poliției Romane, ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea sa-l inlocuiasca pe șeful IGPR, Bogdan Despescu.In acest context, șefa MAI are nevoie de aprobarea premierului…

- Discutia dintre premierul Mihai Tudose si seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a incheiat, seful Executivului urmand sa anunte daca va semna demiterea acestuia asa cum a solicitat inca de marti ministrul Carmen Dan, in contextul scandalului cu politistul pedofil. Seful Politiei Romane,…

- Intalnirea cruciala, miercuri dimineata, la Palatul Victoriei! Premierul Mihai Tudose se intalneste cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cerere de demitere. Surse politice sustin ca premierul nu ar dori demiterea sefului Politiei Romane,…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Premierul Mihai Tudose amana demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, dupa ce, initial, ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut schimbarea din functie a acestuia. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Scandalul politistului pedofil a declansat un scandal imens in cadrul Politiei Romane. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o iesire furibunda in care a cerut premierului Mihai Tudose demiterea lui Bogdan Despescu, actualul sef al politiei.In locul acestuia, Carmen Dan il vrea pe Alexandru…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Seful Executivului va decide daca semneaza demiterea lui Bogdan Despescu, asa cum a cerut Carmen Dan, abia dupa o intalnire cu acesta, transmite Mediafax.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Dupa scandalul din interiorul PSD, acum bubuie un nou scandal, de data aceasta in interiorul Guvernului. Surse politice ne-au precizat ca premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Române în cazul agentului acuzat de pedofilie, precizând ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ''Am cerut clarificari de la conducerea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu.”Am cerut cateva clarificari de la conducerea Poliției Romane. Am constatat ca Poliția Romana a facut o informare foarte rapida rin cadrul IGPR. Niciun…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a anuntat marti ca a cerut lui Mihai Tudose schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul-sef Bogdan Despescu, deoarece institutia “are nevoie de recastigarea increderii cetatenilor”, informeaza HotNews.ro. Carmen Dan a precizat ca a ...