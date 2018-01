Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului pe probleme de sport, a anuntat prim-ministrul Mihai Tudose. Potrivit sefului Executivului, Gica Popescu ocupa aceasta functie începând de miercuri. "De astazi am un consilier nou pe probleme de organizare de UEFA si sport, îl…

- Mihai Tudose le da inca o lovitura șefilor coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.”Sunt foarte ferm in ceea ce privește acel…

- Mihai Tudose acuza ca anumiți jurnaliști executa ordine, atunci cand Guvernul ia masuri economice ce afecteaza diverse interese. Tudose a facut referire directa la Antena 3 și a anunțat ca va face ”un mic spectacol” atunci cand nu va mai fi premier și va devoala numele jurnaliștilor care raspund…

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Guvernul a dat aviz negativ pe noul statut al Casei Regale Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, initiativa care apartine sefilor celor doua Camere ale Parlamentului. Potrivit acesteia, Casa Regala ar fi avut personalitatea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Executivul vrea sa identifice o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului de mediu,…

- Fostul senator Marius Marinescu a prezentat, sambata, intr-o emisiune la Antena 3, o serie de documente oficiale din Arhivele Statului care conțin informații despre averea Casei Regale. Fostul politician sustine ca mult contestatul Palat Elisabeta ar putea fi revendicat de catre Familia Regala, el…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm. ” Daca a fi foarte…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- " Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- Guvernul va tine joi, de la ora 13.00, o sedinta condusa de premierul Mihai Tudose, potrivit unui anunt al institutiei. Potrivit HotNews.ro, sedinta saptamanala a Executivului ar putea avea pe ordinea de zi proiectul de ordonanta de urgenta al Ministerului ...

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei ar putea pierde Palatul Elisabeta. Guvernul va da aviz negativ pe legea propusa de șefii Camerei Deputaților și Senatului, care ar acorda statut special Casei Regale.

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…

- Calendarul de adoptare a Codului Fiscal va fi agreat cu sefii Camerei Deputatilor, anunta premierul Mihai Tudose. Cat despre impozitele pentru angajatii din IT, seful Executivului a precizat ca, acestea vor fi reglementate, prin amendamente. Iar daca, nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta,…

- Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat si a decretat trei zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, potrivit unor surse guvernamentale, masurile fiind anuntate la inceputul sedintei Executivului de premierul Mihai Tudose. ”Aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai…

- Presedintele de sedinta, senatorul PSD Robert Cazanciuc a propus amanarea initiativei legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, motivand ca Guvernul nu a emis un punct de vedere. Un reprezentant al Executivului, prezent in sedinta de marti, a precizat ca Guvernul…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind statutul inspectorului de munca, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis Agerpres. "Inspectorul de munca exercita prerogativele functiei in scopul verificarii respectarii de catre angajatori a prevederilor legale in domeniul…

- Custodele Coroanei va adresa un discurs membrilor Corpului Diplomatic, a informat Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I. Alaturi de principesa Margareta se vor afla principele Radu, principesa Elena, sotul acesteia, Alexander Phillips Nixon, principesele Sofia si Maria. In urma…

- Tudose, despre cursul euro/leu: BNR trebuia sa intervina; nu a facut-o Prim-ministrul Mihai Tudose a reprosat Bancii Nationale a Romaniei, joi, intr-o emisiune la Antena 3, ca nu a intervenit pentru a stopa aprecierea euro in raport cu leul si ca a permis bancilor sa reduca nivelul minim al rezervelor.…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca sunt multe persoane care doresc ca acest Guvern sa nu-si realizeze tintele si sa preia guvernarea. "Evident ca sunt multi care doresc ca acest guvern sa nu-si realizeze tintele. Nu doresc asta pentru binele Romaniei, ci doresc ca ei sa ocupe acest loc.…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate a guvernarii, alaturi de sanatate și infrastructura, menționand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatațirea pregatirii și a condițiilor de munca ale corpului profesoral. Citeste si: Mihai Tudose…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educatiei ramane in continuare o prioritate a guvernarii, mentionand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatatirea pregatirii si a conditiilor de munca ale corpului profesoral. ”In domeniul educational avem 50.000 de profesori - acum o saptamana…

- Florin Chirculescu, un medic cunoscut de la Spitalul Universitar, i-a transmis o noua scrisoare publica premierului Mihai Tudose, in care ii transmite ca personalul din sistemul medical nu va accepta sa lucreze ca pe vremea comunismului. "Nu v-am mai scris de mult - am vazut ca sunteti tare…

- Conducerea companiei KazMunaiGaz, proprietarii Grupului Rompetrol (KMGI), si cea a companiei chineze CEFC, care va achizitiona pachetul majoritar al Rompetrol, au avut joi o intalnire cu premierul Mihai Tudose si cu ministrii Energiei, Economiei si Finantelor, care i-au asigurat ca vor urgenta demersurile…

- Guvernul a adoptat azi asa-zisa revolutie fiscala, in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare excesiva" a opiniei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- Dragnea da asigurari ca salariile nete vor crește, dupa transferul contribuțiilor la angajat. El a explicat, miercuri seara, la Antena 3, ca firma nu va plati mai mult iar salariul net al angajatului va crește. Liderul PSd a mai spus ca salariul minim va fi 1.550 de lei, in 2018. Liviu Dragnea a mai…

- Prioritatile executivului Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sfânta…

- ”(Split TVA - n. red.) se va aplica de la 1 ianuarie pentru cei care sunt rau-platnici si pentru societatile care sunt in insolventa. Restul, numai cei care doresc sa opteze voluntar. Deci, TVA split nu urmareste sa induca o dificultate pentru operatorii economici. Daca sunt unii dintre ei care vor…