- Fostul premier Mihai Tudose anunta pe Facebook ca in 30 ianuarie a fost la CNCD pentru afirmatiile privind arborarea steagului secuiesc, reia precizarea conform careiea nu a fost vorba despre incitare la ura si spune ca a fost o lectie din care a invatat ca e "mai multa nevoie de rigurozitate si atentie…

- Fostul premier Mihai Tudose a anuntat joi ca s-a prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a-si sustine punctul de vedere cu privire la declaratiile sale despre autonomia secuilor. "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea…

- Fostul premier Mihai Tudose s-a aparat la CNCD pentru declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc. El spune ca a fost ”o lectie din care a invatat ca e mai multa nevoie de rigurozitate si atentie in exprimarea publica pentru a nu genera fara voie interpretari pe care nu si le asuma”.

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu…

- Mihai Tudose, audiat la CNCD, pentru afirmația ca ”toți vor flutura langa steag”, in cazul autonomiei teritoriale. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca ”a fost o lecție din care a invațat ca e mai multa nevoie de rigurozitate și atenție in exprimarea publica pentru a nu genera fara…

- Dupa declarația controversata pe care a facut-o la Realitatea TV despre autonomia teritoriala a maghiarilor din Ținutul Secuiesc, Mihai Tudose a declarat ca a fost la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii.

- In ședința plenara din 16 ianuarie a Parlamentului European, in cadrul luarilor de cuvant din afara ordinii de zi, europarlamentarul Laszlo Tokes a vorbit despre declaratia data de fostul premier Mihai Tudose privindu-i pe cei care arboreaza steagul secuiesc. “Mihai Tudose, prim-ministru roman i-a amenințat…

- Lovitura dura pentru premierul demisionar, Mihai Tudose! Dupa afirmatiile vizavi de autonomia Tinutului Secuiesc, afirmatii care au facut valva in randul maghiarilor si nu numai, iata ca fostul premier se vede nevoit sa dea explicatii in fata procurorilor. Avocatul Corneliu Popescu a depus zilele trecute…

- Laszlo Tokes a declarat, dupa ce a cerut cuvantul in PE, ca liderii europeni trebuie sa ia atitudine impotriva lui Mihai Tudose. El a afirmat ca Mihai Tudose are un discurs xenofob si intimidant, plin de ura la adresa minoritatilor din Romania: ”Domnule presedinte, dragi colegi. Acum 450 de ani,…

- Șeful Executivului si-a nuantat, luni, declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc facuta saptamana trecuta, cand a spus ca “daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”, precizand, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca s-a referit…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, luni, înainte de ședința PSD, ca declarația lui de miercuri privitoare la integritatea teritoriala a României a fost greșit înțeleasa. ”Îmi mențin foarte clar poziția ca nu e negociabila sub nicio forma integritatea teritoriala…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima „revolta“ fata de afirmatiile facute de Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului drept o „amenintare cu spanzuratoarea…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Joi seara, premierul Mihai Tudosea afirmat ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei si ca discutiile pe aceasta tema sunt in afara legii. „In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Presedintele Consiliului Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc, Antal Arpad, il solicita premierului Mihai Tudose sa-si ceara scuze dupa ce a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, spune presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri despre rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc, semnata recent…

- UDMR: Premierul nu a inteles nimic din propunerea Uniunii Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un…

- Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un mesaj ”primitiv, caracteristic Evului Mediu”. ”Premierul…

- Norica Nicolai a spus ca Romaniei nu i se poate reprosa ceva cu privire la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor romani de origine maghiara. "Era previzibila, eu cel putin ma asteptam la o astfel de atitudine din partea formatiunilor maghiare romanesti, care nu au alta agenda…

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- Documente atasate: Rezolutia maghiarilor privind Tinutul Secuiesc Liderii politici maghiari arata ca “administratia Tinutului Secuiesc poate fi eficienta si va servi interesele cetatenilor, daca are la baza structura fostelor Scaune Secuiesti”. “La o suta de ani dupa adoptarea Rezolutiei de…

- O rezoluție comuna asupra alinierii conceptelor de autonomie a actorilor politici maghiari din Transilvania a fost semnata luni, 8 decembrie, de catre UDMR, PPMT și PCM. Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi și Zsolt Biro au subliniat ca autodeterminarea in cadrul statului roman a fost conceputa prin dialog…

- Szilagyi Zsolt, presedintele PPMT, a anuntat ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. "Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie comuna in vederea alinierii…

- Legea pensiilor este in lucru și "poate va fi gata" anul viitor, a anunțat joi seara premierul Mihai Tudose, precizand ca aceasta este "cea mai grea lege" pe care o poate avea Romania in prezent. "Punctul de pensie crește de la anul (...) — o creștere…

