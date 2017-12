Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a apreciat ca mediul si transportul sunt domeniile in care Romania inregistreaza cele mai mari intarzieri, enumerand in acest sens chestiuni precum colectarea selectiva sau autostrazile insuficiente. "Puteau sa functioneze mai bine lucrurile pe zona de mediu, unde…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018” si desfasurat la inceputul lunii decembrie releva faptul ca trei sferturi dintre romani considera cu lucrurile merg intr-o directie gresita. Astfel, 75% dintre cei care au fost intervievati considera ca lucrurile merg intr-o…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul Executivului va fi unul negativ. Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat ca situatia privind legea statutului Casei Regale va fi decisa vineri, in cadrul sedintei…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca viziunea bugetului pe care l-a prezentat in Parlament nu este noua, afirmand ca 'am avut incredere in economie, in special atunci cand tot felul de calareti ai Apocalipsei se ingramadeau sa ne vesteasca sfarsitul'. 'Viziunea bugetului pe care l-am…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la București, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul…

- Premierul Mihai Tudose participa, vineri si sambata, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Chiar la aceasta ora, presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, ofera un dineu in onoarea premierilor roman, bulgar - Boiko Borisov si grec - Alexis Tsipras.…

- Premierul Mihai Tudose se afla intr-o vizita oficiala in Serbia. Participa la a doua intalnire cu reprezentanții țarilor din regiune: Bulgaria, Grecia și Serbia. Relatare de la Belgrad de la reporterul TVR Ionuț Gheorghe.

- Dupa ce Regele Mihai I a incetat din viața marți, 5 decembrie 2017, autoritațile din Romania au anunțat ca vor urma trei zile de doliu național. Afla cand vor fi acestea și ce inseamna, de fapt, zi de doliu național. Doliu național dupa moartea Regelui Mihai I Premierul Mihai Tudose a anunțat azi, in…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale.Conform surselor citate, la intalnirea…

- Premierul Mihai Tudose l a convocat azi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, intr o sedinta la Guvern pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, conform stiripesurse.ro. Miercuri, la ora 10:00, ministrul Sanatatii a fost convocat la o noua intalnire.…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu. "Pe data de 6, va intra în şedinţa de Guvern şi va…

- Premierul Mihai Tudose l-a delegat pe vicepremierul Marcel Ciolacu sa participe, marți dimineața, la ceremonia de semnare a contractelor pentru lucrari de executie a unui nou gazoduct, realizat în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze

- Premierul Mihai Tudose ia in calcul sa prezinte Coaliției de guvernare PSD - ALDE, in februarie-martie anul viitor, o analiza proprie cu privire la activitatea celor 27 de miniștri, miniștri delegați și vicepremieri aflați in subordinea sa, au relatat, duminica, surse de la varful PSD pentru EVZ.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, ca legea pensiilor este in lucru si ca "poate" va fi gata anul viitor, fiind "cea mai grea lege pe care o poate avea Romania, dar ca din 2018 punctul de pensie va creste cu 10%. Întrebat despre legea pensiilor, promisă de PSD pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la finalul dezbaterilor pe motiunea de cenzura depusa de PNL si USR, ca Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru plafonarea amenzilor de circulatie, in conditiile cresterii salariului minim. "Pentru a nu creste si a nu da nastere la interpretari,…

- Motiunea de cenzura ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, initiata de PNL, a fost respinsa, inregistrandu-se 159 de voturi "pentru", cu mult sub minimul necesar de 233 de voturi favorabile. Au fost prezenti 317 parlamentari si au votat 185 dintre ei, cei de la PSD și ALDE refuzand sa se pronunțe…

- "Am avut astazi o intalnire cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania și președinte al Camerei de Comerț Americane in Romania (AmCham), Jaak Mikkel. Acesta mi-a dat asigurari ca nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. Faptul ca o mare companie precum Coca-Cola…

- Facebook a lansat in Romania o piata de vanzari online, care poate fi accesata de pe contul de Facebook al fiecarui utilizator. Potrivit reprezentantilor rețelei de socializare, aceasta piata este o alternativa la paginile de vanzari si cumparari online. Aceasta platforma functioneaza deja in alte 25…

- Roxana Gamarț este una dintre fondatoarele Mobius Gallery din București. Programul galeriei a fost gandit inca de la inceput ca fiind unul internațional, cu focus pe arta contemporana din Europa de Est. In cei doi ani de existența a galeriei, Roxana Gamarț și echipa au produs 15 expoziții, au publicat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. Întrebat daca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat va fi dezbatut în ședința…

- In motivare, CCR sublineaza faptul ca prin refuzul Laurei Codruța Kovesi de a se duce la Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009, șefa DNA incalca ”autoritatea Parlamentului”. Mai mult, CCR arata in motivare ca documentele pe care Kovesi le-a trimis Comisiei in ceea ce privește prezența ei…

- Premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Sanatatii Florian Bodog si liderul PSD Liviu Dragnea participa joi la sedinta Consiliului National al Federatiei Sanitas, unde se discuta situatia din sanatate, revendicarile sindicalistilor si programul eventualelor proteste, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar "lucrurile au fost reasezate".

- Premierul Mihai Tudose a fost confruntat cu informația ca in acest an Romania nu va inaugura niciun kilometru de autostrada. El susține ca s-a terminat cu spectacolul ridicol de a inaugura cate un tronson de autostrada și vom vedea doar inaugurarea unei autostrazi intregi.Acum o saptamana…

- Premierul Mihai Tudose spune ca Romania se va incadra in tinta de deficit bugetar de 3% atat in acest an, cat si in 2018. Declaratia sefului Executivului vine dupa ce Eurostat a anuntat ca tara noastra a depasit nivelul de 3%, impus de Uniunea Europeana, și a ajuns la cel mai mare deficit din UE.

- Perceput drept unul dintre fotbalistii cu un viitor frumos, cu selectii in echipele nationale de juniori ale Romaniei, Andrei Vlad, cu o cota de piata de 150 000 de euro, a atras de mic privirile cluburilor importante din Europa. Crescut la Craiova, Vlad s-a aflat pe "radarul" lui Manchester United,…

- Premierul Mihai Tudose susține ca salariile nu vor scadea in Romania, ci vor ramane ce puțin la fel sau vor crește dupa ce contribuțiile vor fi trecute de la angajator la angajat. „Am avut consultari cu tot ce inseamna patronate — și cele mai mari, și cele mai mici. Rezultatul discuțiilor a fost ca…

- Doar unul din patru romani mai crede ca lucrurile merg in directia buna in Romania, arata eurobarometrul realizat de Institutul Kantar la comanda Parlamentului European. Daca 25 la suta dintre romani considera ca lucrurile merg in directia buna, 62 la suta cred ca lucrurile merg in directia gresita,…

- Compania Nationala Posta Romana ar putea obtine o linie de finantare din partea Bancii Europene de Investitii (BEI), in urma unei intruniri desfasurate la Bucuresti a reprezentantilor Postei, Ministerului Telecomunicatiilor si BEI, a anuntat marti ministerul, conform Mediafax. „Ministrul Comunicatiilor…

- Premierul Mihai Tudose si mai multi ministri vor participa, in perioada 18 - 20 octombrie, la cel cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul american al Comertului - Trade Winds, aflat la a zecea editie, informeaza un comunicat al Guvernului. Conform…

- „PSD a trecut peste o cumpana mare”, a declarat inca „lupul Alfa” la ieșirea din vizuina in care s-a ținut Comitetul Executiv al partidului. Premierul Mihai Tudose „Terente” a cerut demisiile ministreselor cu dosare penale ale lui Dragnea.

- Sondaj alarmant pentru Biserica. Increderea romanilor in aceasta institutie fundamentala se pare ca a scazut extrem de mult, sub 50%. Asta a spus sociologul Alin Teodorescu la Digi24, fiind pentru prima data de la Revoluție cand se intimpla acest lucru. Pe de alta parte, increderea in Justiție a…

- Cancerul de san este o boala grava, reprezentand una dintre principalele cauze de mortalitate in randul femeilor din Romania și din intreaga lume. Cu toate ca este o afecțiune care se poate vindeca daca este depistata in faza incipienta, cancerul mamar ucide anual peste 9000 de romance. Tocmai din…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, luni seara, despre posibila sa demisie din fruntea Guvernului, dar și despre relația sa cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea.„Am spus-o într-un cerc de patru persoane ca îmi dau demisia, daca lucrurile stau așa de rau și guvernul s-a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca Romania nu se va imprumuta ”un leu” de la FMI, acuzand prognozele eronate ale specialistilor Fondului de pana acum. ”In niciun caz (nu pregatim un imprumut de la FMI- n.r.). Le-am spus-o si lor, fiindca la ce prognoze au facut si la cum…

- La sediul Guvernului se semneaza. marti, un memorandum cu firma americana General Dynamics, pentru producerea de transportoare blindate la Uzina Mecanica Bucuresti, anunța un comunicat al Executivului. Acțiunea va începe la ora 10. Partenerul român al firmei americane va fi…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat luni seara ca urmeaza o „miniremaniere guvernamentala”, precizand ca va lua o decizie saptamana aceasta cu privire la plecarea unor miniștri din Guvern. „Nu iese nimeni la pensie din aceasta funcție și prima zi de prim-ministru este prima zi din ultimele zile, la un…

- Profund nemulțumit de ultimul sondaj de opinie in care PSD pare ca a pierdut multe procente in preferințele alegatorilor, premierul Mihai Tudose anunța remanierea a cel puțin doi miniștri, dar și discuții serioase cu membrii coaliției de...

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca in aceasta saptamana va lua o decizie in privinta unei remanieri. Seful Guvernului a declarat ca sunt vizati cinci ministri din cabinetul sau. "Am trei ministri cu probleme penale care creeaza p...

- Premierul Mihai Tudose a anunțat ca, marți, va fi semnat un contract important cu o firma americana, care va produce armament in Romania, in colaborare cu o firma romaneasca. "Mâine, vom semna un contract important cu o firma americana, care va produce armament în România,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, luni, ca organizarea, la București, a sesiunii anuale a Adunarii Parlamentare a NATO reprezinta o declarație a Alianței despre ceea ce inseamna Romania pentru NATO. "Îi mulțumesc și pe aceasta cale pentru vizita în România,…

- „Lucrurile vor ramane la fel. Se va acumula si mai multa tensiune in societate. Vedeti ca de luni de zile toata presa prezinta abuzurile DNA, dar nu sunt numai abuzuri acolo. In cazul acesta, cu Ana Maria Patru, eu am mari semne de intrebare", a spus analistul politic. „Intre timp, administratia…

- In ultima saptamana, Romania a fost singura țara din intreaga Uniune care a avut parte de o creștere semnificativa a prețurilor la pompa. Premierul Mihai Tudose sustine ca acciza nu are nicio legatura - de vina ar fi uraganele din Atlantic.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, la finalul sedintei comune de guvern romano-bulgare, ca „Romania si Bulgaria ofera Uniunii Europene una dintre cele mai securizate Politii de Frontiera” si s-a declarat convins ca „in maxim un an” cele doua state vor face parte din spatiul Schengen. Mai mult,…