Stiri pe aceeasi tema

- Ieșire exploziva a fostului premier Mihai Tudose, dupa ce PSD a acuzat, pe Facebook, ca din cauza ca președintele Klaus Iohannis nu promulga bugetul, in Romania e blocata construcția a 40 de gradinițe pe zi."Despre ipocrizie... Și minciuna. Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS:…

- Seful statului iese cu un anunt, vineri, privind bugetul de stat pe 2019, care a ajuns la promulgare miercuri, dupa o intarziere de peste doua luni. Presedintele a transmis denja, prin vocea purtatorului de cuvant Madalina Dobrovolschi, ca "bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltarii…

- „Un atac la CCR inseamna o perioada de cel puțin o luna și jumatate de așteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care Romania deține președinția UE”, a explicat ea,…

- In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.

- Șeful PSD i-a anunțat pe jurnaliști ca este nemulțumit de proiectul de buget pe 2019, mai exact din cauza sumelor care au fost alocate serviciilor de informații. Astfel, Dragnea a declarat ca a cerut realocarea acestor sume catre sanatate, insa s-a aratat foarte iritat cand un jurnalist l-a intrebat…

- "Istoria se repeta! Ministrul Tudorel Toader tocmai a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele date de completurile de 5 judecatori de la ICCJ incepand cu anul 2014. Dragnea scapa de condamnarea in dosarul Referendumul. Alaturi de el, toți…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, un mesaj, cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie, precizand ca sustine lupta anticoruptie si pe magistrati care poarta aceasta batalie cu coruptia. „Coruptia este o boala care macina democratia si tine captivi milioane de oameni in saracie. Coruptia…

- Unul dintre aspectele pe care primul om in stat a considerat ca e cazul sa le sublinieze, dupa ce sefa Guvernului a sesizat vineri Curtea Constitutionala pe tema lipsei unui raspuns in privinta propunerilor ministeriale formulate luna trecuta a fost acela ca, “de facto, Romania nu are prim-ministru”.…