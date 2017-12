Tudose recunoaste ca Dragnea ar vrea sa-i remanieze Guvernul, dar cere discutii in coalitie: Sa incepem de sus

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Bell Helicopers si-ar putea muta linia de productie a elicopterelor din Texas la Brasov La acest moment, autoritatile romane poarta negocieri cu Bell Helicopters. Americanii si-ar fi exprimat deja intentia de a produce la Brasov aeronave care sa intre ulterior in dotarea Armatei Romane, potrivit…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Romania isi sarbatoreste aniversarea pe 1 decembrie. Orice parere ai avea despre ea, din aceasta tara au pornit oameni cu o minte geniala. Acestia sunt acei inventatori si creatori de care sa fii mandru. Romania a dat multi oameni de stiinta ilustri in medicina, tehnologie, aviatie, inginerie…

- Senatorii din Comisia de Buget au schimbat Ordonanta privind modificarile Codului Fiscal. Printre modificari se numara si aceea ca firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri. Mai exact, IMM-urile…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- CSAT se reuneste marti, de la ora 12:00, la Cotroceni. Este prima sedinta CSAT dupa ce Romania a adoptat legea referitoare la achizitia sistemului de rachete Patriot de la americani, act normativ promulgat luni de presedintele Klaus Iohannis. In plus, miercuri va fi semnat contractul…

- Firma de constructii Tel Drum, cercetata de DNA intr-un dosar in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, a castigat in perioada 2011-2015 mai multe contracte cu statul si a facut afaceri de aproape 200 de milioane de euro. Pana in 2002, firma a avut ca unic actionar Consiliul Judetean Teleorman,…

- CFR Calatori va plati cu circa 4,5 milioane de lei mai mult decat a anticipat pentru achizitia motorinei necesare locomotivelor, din cauza reintroducerii supraaccizei pe carburanti de la 1 septembrie. Contractul, care prevede furnizarea a 15.000 de tone de motorina, a fost adjudecat prin licitatie…

- Ciclonul Olaf se apropie de Romania, anunta meteorologii, dar tara noastra nu va fi foarte afectata de valul de aer polar. "Deplasarea ciclonului Olaf este spre zona tarii noastre, spre zona balcanica, dar pe noi ne afecteaza doar cu o periferie a lui si ne va afecta cu precipitatii spre sfarsitul…

- Fragmente din coloana sonora a filmului "Piratii din Caraibe" au marcat, duminica, la Congresul TSD, pauzele dintre discursurile liderilor. Coloana sonora a filmului a putut fi auzita la Congresul TSD de la Romexpo si in momentul in care la tribuna a fost invitat Liviu Dragnea. Acesta…

- Premierul Mihai Tudose a fost intrebat, duminica, de jurnalisti, ce mesaj are pentru cei care au anuntat ca vor protesta in cursul serii fata de masurile fiscale adoptate de Guvern, el precizand ca este "dreptul lor civic". Romanii ies din nou in strada si protesteaza fata de modificarile…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- Guvernul a adoptat azi asa-zisa revolutie fiscala, in ciuda tuturor criticilor venite de la sindicate, patronate, specilisti in economie, Opozitie si presedintele Klaus Iohannis. La inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose a spus ca a constatat "o inflamare excesiva" a opiniei…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…

- Consiliul Economic si Social (CES), in care se regasesc reprezentanti ai sindicatelor, patronatelor si societatii civile, a dat un aviz negativ modificarilor sustinute de Guvernul PSD-ALDE la Codul Fiscal, modificari care ar putea fi aprobate in sedinta speciala de vineri. Votul negativ s-a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Skoda a anuntat preturile din Romania pentru noul sau SUV, Karoq. Cel mai ieftin model porneste de la 19.860 de euro cu TVA ce vine cu o motorizare de 1.0 TSI, pe benzina, capabila sa genereze 115 cai putere. In versiunea automata DSG7, pretul de pornire este de 21.459 de euro cu TVA inclus.…

- CNSLR Fratia, confederatie care reprezinta peste jumatate de milion de salariati, a inceput procedurile pentru a declansa greva generalae. Printre nemultumirile sindicalistilor se numara faptul ca vor scadea toate salariile, in principal in mediul privat, precum si pierderea de locuri de munca,…

- Nokia 2, un telefon a carui existenta a fost dezvaluita recent, a fost lansat oficial si vine cu specificatii entry-level, dar si cu un pret excelent. HMD Global continua sa isi extinda portofoliul de telefoane Nokia, odata cu preluarea brandului si relansarea liniei de smartphone-uri. Dupa…

- Cel mai mare eveniment al reducerilor in Romania va fi, mai ales, pe 17 noiembrie, dar evoMAG vine cu o propunere interesanta pentru cei care vor sa cumpere mai mult, mai ieftin. eMAG a anuntat ca sustine Black Friday 2017 pe 17 noiembrie si acea zi va fi si cea mai activa din punct de vedere…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, in prezent presedinte al Comisiei speciale pentru modificarea Codului Penal, nu renunta la stabilirea unui prag pentru abuzul in serviciu, afirmand ca ar putea fi 19.000 de lei. "Acel prag care suscita interes a fost solicitat si in cele doua…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost luni impreuna cu sotia sa si a depus flori la memorialul de la clubul Colectiv din Bucuresti. "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre, dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost Coruptia ucidesi…

- Intre 2005 si 2015, sistemul de educatie romanesc a produs una dintre cele mai restranse forte de lucru inalt calificate si unul dintre cele mai largi segmente de resursa umana slab calificata din toata Uniunea Europeana, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene. Procentul tinerilor…

- Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg. Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca…

- Un peisaj rural din Romania, surprins cu aparatul foto de o tanara romanca ce traieste la Londra, a castigat saptamana aceasta concursul "Big Picture" organizat de The Telegraph, in urma votului dat de cititori. In plus, Diana Buzoianu (foto) a obtinut ca premiu un aparat foto profesionist,…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti, joi. Acesta se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu membri ai Executivului, potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, oficialul care a starnit saptamana trecuta o nebunie cu declaratiile despre o noua taxa de solidaritate aplicata firmelor, este invitat luni in Camera Deputatilor, ca sa dea explicatii alesilor la "Ora Guvernului". Dezbaterea fusese initial programata pentru…

- Coalitia de guvernare pare ca pregateste o noua schimbare a schimbarii. Dupa ce s-a laudat in campanie ca va elimina cu totul impozitul pe dividende, acum seful PSD spune ca se mai gandeste. Liderii PSD si ALDE s-au intalnit luni pentru a stabili decizii importante pentru buzunarul romanilor,…

- Volkswagen a adus si in Romania modelul Volskwagen Tiguan Allspace, ce beneficiaza si de o varianta cu sapte locuri. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire este de 26.067 de euro cu TVA. Ca dimensiuni, fata de versiunea de baza a Tiguan, varianta Allspace este mai lunga…

- Liderii social-democrati s-au intrunit, vineri, in sedinta pentru a doua zi consecutiv pentru a stabili cine va prelua portofoliile lasate libere dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si a Rovanei Plumb din Guvern. Anterior CEx-ului PSD, a avut loc o sedinta a coalitiei de guvernare,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti, cu putin inainte de ora 13:30, la sediul PSD din Kiseleff, unde liderii social-democrati au fost convocati de urgenta dupa declaratiile premierului Mihai Tudose care a anuntat ca va face remanieri importante in Guvern si a acuzat conducerea ca a fabricat…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, va merge in cateva zile la Washington D.C., unde va participa la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI). Evenimentul va avea loc in perioada 11 - 16 octombrie 2017, si se va discuta despre strategia fiscal-bugetara…