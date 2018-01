Tudose, reactie pe Facebook fata de declaratiile lui Carmen Dan: Chestorul Ionita i-a transmis de dimineata ca nu vrea sa fie sef al IGPR/ Cum putea atunci anuntul meu de la ora 13:30 sa-l faca sa se razgandeasca?!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- "Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul…

- Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul chestor…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Editorialistul Dan Vasile Mihale e de parere ca ministrul de Interne "Carmen Dan este pe faraș. Este o chestiune de ore, zile, pana cand PSD va fi nevoit sa gaseasca un inlocuitor la Interne. Tudose spune ca nu mai poate lucra cu un ministru de Interne care l-a mintit și pluseaza: ,"Daca va fi lasata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea sedintei de Guvern, conform Romaniatv.net. Eu pot sa mi dau demisia daca e nevoie", ar fi spus Carmen Dan, potrivit surselor politice. Raspunsul lui Mihai Tudose a fost unul pe masura:…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Tanara ucisa in statia de metrou Distror 1 era membru al Partidului Miscarea populara. Anuntul a fost facut de deputatul PMP, Eugen Tomac. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook si un mesaj de condoleante pentru familia fetei. "Am aflat cu tristete ca tanara omorata aseara cu cruzime la metrou, Alina…

- Nici nu au lansat bine ideea unor mitinguri de amploare in Capitala si in marile orase din tara, ca unii social-democrati au inceput deja mobilizarea sustinatorilor. Primii la start sunt cei din organizatia PSD Dolj, care anunta, pe Facebook, organizarea unei manifestatii de proportii in Craiova.Anuntul…

- ”In weekend ne-am intalnit cei de la Dolj, cu toti primarii din judet si am hotarat sa facem miting pe data de 9 decembrie, probabil la ora 17.30-18.00, la Craiova, pentru ca am tot vazut ca sunt multi oameni care vin si in spatiul public si in strada. I-am vazut ieri pe domnul Ciolos si pe domnul…

- „Nu doar la nivelul Capitalei, ci pe intreg teritoriul tarii, se poate observa o translatare a centrului de greutate al iernii undeva pe parcursul lunii ianuarie. Daca va aduceti aminte, in 2012, cand a fost acea iarna grea, care a inceput in jurul datei de 20 ianuarie, luna de dinainte, adica decembrie,…

- Potrivit sursei citate, bombardierele au decolat de pe un aerodrom din Rusia si au lovit fortaretele teroristilor de pe valea fluviului Eufrat. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), atacul s-a soldat si cu victime colaterale. 34 de civili au murit, dintre care 15…

- Sedinta CSAT, convocata pe 28 noiembrie Marți, 28 noiembrie a.c., incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de Klaus Iohannis. Potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse…

- MIERCURI IN TARA In zona de munte si in nordul Moldovei, vor predomina ninsorile, iar in rest vor fi mai ales ploi. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si temporar, ziua, in extremitatea sud-vestica si de sud a teritoriului. Temperaturile maxime…

- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE Citeste si: ANI: Diferenta nejustificata, de peste 100.000 de euro, intre avere si venituri, in cazul fostului deputat liberal Doru Brasoan Lese Citeste si: Viscol in Bucegi: Zapada troienita are peste un metru pe vai Citeste si: Dispozitive de copiat coduri PIN,…

- „Pompierii Detasamentului Damaroaia au actionat in cursul noptii trecute pentru stingerea unui incendiu, care a afectat trei locuinte, in cartierul Chitila. Flacarile se manifestau la nivelul acoperisului, pe o suprafata totala de aproximativ 350 mp”, conform sursei citate. Propagarea rapida…

- Potrivit Brigazii de Pompieri din Londra, circa 60 de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul care a cuprins o cladire de patru etaje din zona Daleham Gardens. ”Echipele de interventie au reusit sa recupereze o femeie ce a fost prinsa in cladire, insa, din pacate, aceasta a murit…

- Mai exact, inspectorii de integritate au constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 470.476 lei, echivalentul a 111.675 euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Doru Brasoan Lese, in perioada exercitarii mandatului de parlamentar 2008 – 2012. "Agentia…

- Accidentul in care au fost ranite trei persoane s-a petrecut la iesirea din comuna Lazu, intre doua autoturisme. In urma impactului, o femeie a fost grav ranita si a intrat in stop cardiac. A fost resuscitata de cadrele medicale sosite la fata locului, fiind apoi transportata cu elicopterul la Spitalul…

- Potrivit ofiterului de presa al Serviciilor Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale, Liliana Puscasu, la fata locului se afla mai multe echipe de pompieri. Peste 20 de salvatori sunt implicati in lucrarile de evacuare. Din primele informatii se cunoaste ca doi barbati au decedat, iar…

- Zgomotele au fost detectate la aproximativ 360 de kilometri est de Peninsula Valdes din Patagonia. Pana in acest moment nu se stie daca zgomotele provin de la submarinul care a disparut miercuri in sudul Atlanticului, a declarat Enrique Balbi, purtator de cuvant al fortelor navale argentiniene.…

- Seful diplomatiei de la Phenian se va intalni cu omologul sau cubanez Bruno Rodriguez si cu alti oficiali de la Havana. Potrivit expertilor, aceasta vizita reprezinta o posibilitate pentru Coreea de Nord sa demonstreze, la aproximativ 100 de kilometri de SUA, ca nu este complet izolata de…

- Comisia SRI desfasoara o serie de audieri ca urmare a afirmatiilor facute in spatiul public de fostul angajat SRI Daniel Dragomir, care a acuzat existenta unor abuzuri in justitie, abuzuri in care ar fi fost implicat si SRI. Dragomir a indicat Comisiei SRI o lista cu 65 de persoane care…

- Astfel, Iordache a propus BPR modificarea Hotararii Parlamentului prin care s-a infiintat Comisia si includerea urmatorului articol: „examinarea, modificarea si completarea, dupa caz, a tuturor actelor normative cu incidenta asupra justitiei, in vederea reformarii sistemului judiciar, aflate in…

- „Am inceput o campanie de constientizare a cetatenilor in ceea ce priveste colectarea selectiva a gunoaielor din sectorul 1 al Capitalei, pentru ca asa cum este situatia acum, nu mai putem accepta. Astfel, le dam cetatenilor o perioada de sase luni de gratie, in care sa invete sa coleceze selectiv,…

- Potrivit documentului prezentat in sedinta CEx PSD de vineri, printre prioritatile economice sunt cele legate de infiintarea de noi locuri de munca, dar si cresterea veniturilor. Exista si o evaluare a guvernarii PSD, potrivit careia cele mai multe obiective sunt indeplinite sau depasite.…

- Parlamentarul social-democrat spune ca si-a lasat masina aseara, dupa ce a venit de la Parlament, langa blocul in care locuieste chiar in apropierea Parlamentului si exact langa sediul Serviciului Roman de Informatii din Capitala. Catalin Radulescu sustine ca ieri a strans in Parlament semnaturi pentru…

- Controversata ordonanta privind modificarea Codului fiscal va fi discutata de Guvern in sedinta de miercuri. Anunțul a fost facut de ministrul Finantelor, in ziua in care „revoluția fiscala” anunțata de Executiv a fost amanata pentru a doua oara.

- „Cred ca nu va intra in ședința trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator", a afirmat șeful Executivului in cadrul discursului pe care l-a ținut la ședința Asociației Muncipiilor, referindu-se la pachetul de modificari la Codul Fiscal. „Sa nu ințelegeți ca pachetul fiscal privește doar aceste…

- Declaratiile facute de Ion Georgescu cu privire la eventualele mitinguri de la Dacia au starnit mari controverse. Vazand ca afirmatiile sale au starnit reactii dintre cele mai nebanuite, edilul de la Mioveni a facut mai multe precizari pe pagina personala de Facebook. „Avand in vedere comentariile…

- "In Romania nu exista forte oculte sau un stat paralel. O vreme am urmarit declaratiile domnului mentionat, care a fost si premier, a avut abordari cateodata interesant de urmarit. De la o vreme nu mai urmaresc afirmatiile acestui domn pentru ca au devenit din ce in ce mai ciudate. Cateodata se…

- Premierul Tudose a fost iar ferm in sedinta de Guvern. Astfel, i-a transmis lui Florian Bodog ca va merge in controale pe santierele in care se contruiesc spitale. Tudose a avut un avertisment si pentru Tudorel Toader: i-a transmis sa inchida subiectul cu aglomeratia din penitenciare, intrucat ne pasc…

- Masurile fiscale anuntate de Guvern vor fi adoptate intr-o sedinta speciala a Executivului, vinerea viitoare. Anuntul a fost facut de reprezentantii mediului de afaceri care s-au intalnit azi cu premierul Mihai Tudose.

- Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca doi barbati, in varsta de 40, respectiv 49 de ani, au fost gasiti, joi seara, impuscati mortal, pe un camp de langa Targoviste, in cartierul Matei Voievod, cunoscut si sub numele de cartierul sarbesc. Anchetatorii banuiesc ca…

- Noul stadion al Craiovei nu va fi inaugurat cu FCSB. Oficialii clubului din Banie au anuntat, oficial, ca primul meci pe arena Ion Oblemenco va fi impotriva campioanei Cehiei, Slavia Praga. "In 2016, Slavia Praga a fost preluata de gigantul CEFC China Energy. Rezultatele investitiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca, in momentul in care Comisia parlamentara constituita pentru a dezbate legile Justitiei isi va asuma proiectul de lege, va prelua si solicitarea de aviz catre Comisia de la Venetia. 0 0 0 0 0 0 "Comisia de la Venetia nu se notifica.…

- Fostul premier al României, Victor Ponta, a reactionat pe Facebook, dupa ce, în cadrul CExN au fost acceptate demisiile ministrilor Razvan Cuc, Sevil Shhaideh si Rovana Plumb. .„Tudose a reusit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai Cartelului de la Teldrum…