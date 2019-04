Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania va incepe, saptamana viitoare, discutiile cu partidele de Opozitie pentru initierea, dupa alegerile europarlamentare, a unei motiunii de cenzura pentru a schimba Executivul si pentru a forma un guvern de uniune nationala, a anuntat, duminica, vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose. “Un…

- Parlamentarii Pro România nu vor participa la votul din Camera Deputatilor asupra proiectelor de modificare a Codurilor penale si nici la votul unei eventuale restructurari a Guvernului, a anuntat, duminica, vicepresedintele partidului Mihai Tudose, relateaza Agerpres."Sa si le treaca,…

- "Sa si le treaca, sa si le asume (modificarile la Codurile penale - n.r.). Nu vom participa si cred ca asta va fi pozitia Opozitiei, vom discuta la inceputul saptamanii. Sa fie in sala aia cei care isi asuma. Daca ei merg langa cu nebunia asta... Eu nu inteleg de ce vor sa mai schimbe ministrul la…

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Marti are loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, iar miercuri urmeaza sa aiba loc si un vot, in plenul Senatului. In urma deciziei PSD, astazi vor fi supuse la vot articolele declarate constituționale de catre CCR,…

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca nu se justifica urgenta adoptarii unor modificari la Codurile penale. Procurorii subliniaza ca „adoptarea pe aceasta cale a unor astfel de modificari, fara o evaluare corespunzatoare a impactului si fara o consultare…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament si se afla in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Premierul va participa la votul final asupra proiectelor Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, care va fi dat in sedinta comuna…