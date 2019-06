Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania va merge miercuri la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune in practica rezultatul referendumului din 26 mai, a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta, care a adaugat ca este de acord cu implementarea deciziilor consultarii populare…

- Șeful Senatului a anunțat cand Puterea iși va anunța candidatul comun la alegerile prezindențiale de la finalul anului. Mai mult, Tariceanu a lansat atacuri in rafala și la adresa președintelui Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu se indeparteaza de Liviu Dragnea. Șeful PSD a spus ca va face un…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca imediat dupa alegerile europarlamentare nu se va forma o noua majoritate in Parlament, ci abia dupa prezidențiale se va putea darama Guvernul. El susține ca in 2020 va fi nevoie de o resetare a peisajului politic pentru ca este nevoie de masuri dure…

- Liderul Pro Romania vrea sa candideze din nou la alegerile prezidențiale, dar nu la cele de anul acesta, ci in anul 2024. Fostul premier spune ca vrea sa foloseasca experiența candidaturii din anul 2014, cand a pierdut in fața lui Klaus Iohannis. „Ma pregatesc de prezidențiale invațand din ceea ce…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca partidul sau va avea un candidat valoros la prezidențiale, dar in cazul in care in turul II vor ajunge Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, atunci nu va avea de ales decat sa-l voteze pe Klaus Iohannis. Ponta a comparat situația actuala cu cea din anul 2000,…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, este cel care i-a acordat primul ajutor fostului premier Mihai Tudose. Banicioiu, alaturi de Victor Ponta, au explicat ca totul s-a datorat oboselii, stresului și fumatului.Citește și: Cine sunt reprezentanții societații civile pe care i-a chemat…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- Jurnalistul Ion Cristoiu este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va candida la alegerile prezidențiale și tocmai de aceea a pornit razboiul total cu președintele in funcție, Klaus Iohannis. Cristoiu...