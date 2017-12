Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și ASR Principele Radu s-au aflat la Savarșin in Ajun Craciun și vor petrece acolo și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la castel, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a intervenit, din Parlament, la Antena 3, și a afirmat ca ”Suntem in perioada doliului, suntem in preajma sarbatorilor de Craciun. Eu cred ca ar trebui sa ne liniștim puțin, pentru ca zile tensionate cum au fost in Parlament zilele acestea nu am vazut niciodata.…

- In contextul noilor discutii privind statutul Casei Regale, respins de Parlament, urmasii Regelui Mihai se vor retrage la Castelul Savarsin, „Romania nu este monarhie, ci Republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte”, a…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, mulțumește romanilor pentru afecțiunea și gandurile pline de compasiune pe care le-au aratat dupa moartea Regelui Mihai I, „un stalp al istoriei contemporane a țarii noastre”. „Adresez tuturor recunoscatoare mulțumiri pentru cuvintele alese, pentru afecțiunea…

- Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a transmis in urma cu scurt timp primul mesaj al Casei Regale dupa funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei. Principesa Margareta le multumeste romanilor pentru afectiunea de care au dat dovada in ultima perioada. "Aceste zile vor ramane in istoria contemporana",…

- Exclus din Casa Regala a Romaniei și oprit sa urce in Trenul Regal pentru a il conduce pe Regele Mihai pe ultimul drum, fostul principe Nicolae a fost alungat și de la parastasul bunicului sau, potrivit unei cunoscute bloggerite. Fostul principe Nicolae a fost avut acordul familiei regale pentru a-si…

- Familia regala a Spaniei este una dintre cele mai apropiate de Casa Regala a României, datorita legaturii de sânge dintre Regele Mihai și Regina Sofia, prezenta, sâmbata, la funeraliile Regelui Mihai alaturi de soțul sau, regele Juan Carlos.

- In ciuda neintelegerilor din ultimele luni, Casa Regala a acceptat ca fostul principe Nicolae sa fie prezent la funeralii, impreuna cu logodnica sa. Principele Nicolae a declarat ca va tine doliu 40 de zile, timp in care nu doreste sa faca nicio declaratie. Timp de trei zile, romanii…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai este adus miercuri, la ora 11 , in tara, dupa care va fi transferat la Castelul Peles. Printre cei prezenti la Aeroportul Otopeni va fi si fostul principe Nicolae. Timp de trei zile, romanii care vor sa ii aduca un ultim omagiu o pot face la…

- "Regele Mihai ramane in istorie si ii suntem datori. Este datoria de onoare a fiecarui bun roman sa cunoasca adevarul despre omul de stat care a fost si ramane Regele Mihai, despre curajul si demnitatea dovedite in momente cruciale ale istoriei recente a Romaniei sau despre puterea de a intelege…

- Circa 8.000 de membri ai PSD Dolj s-au adunat, duminica, in centrul Craiovei, pentru a aduce un omagiu Regelui Mihai prin depunerea de flori si candele la statuia fostului suveran, amplasata intre Teatrul National "Marin Sorescu" si Universitate.Actorul Victor Rebengiuc, catre Dacian Cioloș:…

- Fostul principe Nicolae a primit acordul Casei Regale de a participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache. Avocatul Radu Enache a confirmat ca fostul principe a primit o adresa din partea Casei Regale, prin care a fost anuntat ca poate participa la funeraliile Regelui…

- Fostul principe Nicolae a transmis o scrisoare Casei Regale, solicitand sa fie primit la funeraliile Regelui Mihai, ca membru al familiei. Avocatul acestuia a declarat, vineri, la Digi 24, ca fostul principe a primit raspuns de la Casa Regala si ca ii este permis sa participe la funeralii, primind si…

- Casa Regala a Romaniei a publicat, miercuri, programul oficial al funeraliilor regale, sicriul cu corpul neinsufletit al Regelui Mihai I urmand sa ajunga pe 13 decembrie, la ora 11.00, pe aeroportul Otopeni, inmormantarea fiind programata pentru...

- Principesa Margareta devine regina a Romaniei. Ca sef al Casei Regale, va putea decide cu privire la avere. Casa Regala a Romaniei a precizat, mercuri, intr-un comunicat de presa, ca principesa Margareta va avea statut de regina, dupa moartea Regelui Mihai. "Casa Regala a Romaniei este guvernata de…

- UPDATE: Casa Regala a Romaniei a publicat programul oficial al funeraliilor regale, sicriul cu corpul neinsufletit al Regelui Mihai I urmand sa ajunga miercuri, 13 decembrie, la ora 11, pe aeroportul Otopeni, iar inmormantarea fiind programata pentru ziua de sambata, 16 decembrie, la Curtea de Arges.…

- Ambasada Canadei a transmis, miercuri, condoleante membrilor Casei Regale a Romaniei, dupa decesul Regelui Mihai, adaugand ca acesta a fost o „sursa de speranta” pentru poporul roman, potrivit unui comunicat de presa. „Curajul Majestatii sale in fata tiraniei fascismului si combinat cu…

- La fel cum s-a intamplat si la Parlament, la inceputul sedintei de miercuri a Camerei Deputatilor si, respectiv, a Senatului, cand s-a tinut un minut de reculegere, in semn de omagiu pentru Regele Mihai, un demers similar a fost respectat si la Palatul Victoria. De aceasta data premierul a fost cel…

- Dupa 1990, Regele Mihai, prin consilierii lui, a inceput demersurile pentru recuperarea bunurilor, o discutie care a durat pana la inceputul anilor 2000. In 2001, intr-o decizie istorica a guvernului PSD, condus de Adrian Nastase, Regele Mihai primeste domeniul de la Savarsin, iar Palatul Elisabeta…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, a vorbit despre moartea Regelui Mihai. „A murit un fost șef de stat. Din patru am ramas trei. A fost un șef de stat de vremuri grele. Dumnezeu sa-l ierte. Nu aș comenta și altceva, nu sunt pregatit”, a spus Traian…

- Lovitura dupa lovitura pentru Familia Regala a Romaniei. Marți, 5 decembrie 2017, a fost facuta publica trecerea in neființa a Majestații Sale, Regele Mihai I al Romaniei.Și ca și cum nu ar fi fost de ajuns, odata cu dispariția Regelui Mihai, Familia Regala mai primește o teribila lovitura.…

- O intalnire tehnica intre reprezentantii Guvernului si cei ai Casei Regale va avea loc, marti, la Palatul Victoria, pentru stabilirea detaliilor si calendarului funeraliilor nationale pentru Regele Mihai.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Potrivit unor surse participante la intalnire, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una din cele mai mari personalitați ale Romaniei și "a scris cu litere mari" istoria țarii.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- Actrita Oana Pellea a reactionat, marti, la anuntul decesului Regelui Mihai I, modificandu-si fotografiile de profil si de coperta in imagini cu fond negru si publicand mesajul „Majestate, sa ne ierti!". „Majestate, sa ne ierti! Primeste Doamne pe Robul Tau Mihai la Tine!", a scris Oana Pellea.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. Intr-o interventie la Romania TV, ministrul a transmis condoleante si a amintit faptul ca intre membrii Casei Regale si MApN si MAI exista un protocol…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. Principesa Margareta si Principele…

- Casa Regala a anunțat ca starea de sanatate a Regelui Mihai este in continuare foarte grava și ca acestuia i se administreaza medicamente care sa ii ușureze somnul și respirația. Din fericire, sanatatea Majestații Sale nu s-a deteriorat fața de acum doua saptamani, arata reprezentanții Casei Regale,…

- „Starea este foarte precara. Medicii isi concentreaza efoturile pentru a-l mentine fara dureri. Previziunile sunt imposibile in aceste cazuri. Sunt momente mai bune, mai proaste. Pentru moment, situatia s-a stabilizat. Este o situatie precara. (...) Are si momente in care este constient, in care…

- Scandal imens in Casa Regala a Romaniei. Principele Nicolae a fost inlaturat de la succesiunea la tron in 2015, iar acum cateva zile s-a ajuns chiar la politie. Nicolae a vrut sa-si viziteze bunicul care se afla in ultimele sale momente de viata, dar nu i s-a permis. Seful Casei Regale, Andrew Popper,…

- "Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate", adauga reprezentantii Conventiei Nationale pentru Monarhie Constitutionala.…

- Asociatia “Amicii Regelui Mihai”, una dintre cele mai importante organizatii pentru sprijinirea monarhiei din Romania, solicita cateva explicatii Casei Regale, in contextul in care Principele Nicolae nu a fost lasat sa-si vada bunicul. De ce doar Principesa Margareta si Principele Radu Duda sunt langa…

- Conform unor surse apropiate Casei Regale din Romania, starea de sanatate a Regelui Mihai s-a ameliorat. Majestatea sa mananca si comunica. Vestea vine dupa ce saptamana aceasta Casa Regala a emis un comunicat cu vesti ingrijoratoare. Regele Mihai I se afla „in stare de suferinta", la resedinta din…

- Tinut departe de patul pe care Regele Mihai isi traieste ultimele clipe pe acest pamant, marginalizat de intreaga Casa Regala a Romaniei, ex-principele Nicolae isi cauta alinarea alaturi de sustinatorii care ii trimit mesaje de incurajare pe retelele de socializare. Isi cere nu dreptul de descendent…

- Casa Regala a prezentat joi linia de succesiune si precizeaza ca sotii si copiii principeselor nu detin titluri personale, informatiile fiind difuzate pe fondul agravarii starii de sanatate de Regelui Mihai, dar si al scandalului provocat de intentia fostului principe Nicolae de a intra in resedinta…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o „tentativa de violare“ a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Alteta Sa Regala Principesa Elena, mama lui Nicolae Medforth-Mills, spune ca este ”dezamagita si îngrijorata” de comportamentul fiului ei. ”Sunt foarte dezamagita si îngrijorata de faptele fiului meu, Nicolae. Prin comportamentul sau din…

- Mama fostului principe Nicolae se declara dezamagita dar și ingrijorata de comportamentul acestuia. Principesa Elena a precizat ca Regele Mihai i-a comunicat personal faptul ca nu dorește sa iși vada nepotul. Mama fostului principe Nicolae, intr-un comunicat de presa transmis de Casa Regala, iși exprima…

- Casa Regala prezinta joi linia de succesiune si precizeaza ca sotii si copiii principeselor nu detin titluri personale, informatiile fiind difuzate pe fondul agravarii starii de sanatate de Regelui Mihai, dar si al scandalului provocat de intentia fostului principe Nicolae de a intra in resedinta din…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o "tentativa de violare" a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Mama fostului principe Nicolae, Principesa Elena, a prezentat o declarație in care precizeaza ca este dezamagita și ingrijorata de faptele fiului sau. Casa Regala a publicat miercuri un comunicat in care a spus ca Nicolae a incercat sa forțeze intrarea in reședința Regelui Mihai din Elveția, ranind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus la Parlament initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat…

- Fostul principe Nicolae Medforth-Mills a avut o tentativa de violare a domiciliului regelui Mihai, la resedinta acestuia din Elvetia, unde a fortat usa casei, implicand in incident sase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Regale, pe care i-a agresat, anunta Casa Regala, precizand ca Regele…

- Regele Mihai I trece prin momente grele. Starea de sanatate a Majestatii sale s-a agravat, a anuntat Casa Regala. Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu au mers in Elveția duminica seara, la reședința privata a Majestații Sale.

- Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei, anunta Casa Regala, care precizeaza ca principesa Margareta se afla de duminica seara la resedinta privata din Elvetia.Familia regala va avea o intrevedere cu medicii…