- Premierul Mihai Tudose a precizat ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si a subliniat ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.

- "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte", a afirmat deunazi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Read More...

- Tariceanu: Nu dam bani Casei Regale Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul. "Proiectul…

- Guvernul va propune saptamana viitoare o ordonanta de urgenta pentru suspendarea pe timp limitat a taxei de clawback pentru produse din plasma, a anuntat medicul Alexis Cochino, imunolog pediatru la Institutul pentru Sanatatea Mamei si Copilului din Bucuresti, dupa discutiile cu premierul si ministrul…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Custodele Coroanei va adresa un discurs membrilor Corpului Diplomatic, a informat Biroul de Presa al Majestatii Sale Regelui Mihai I. Alaturi de principesa Margareta se vor afla principele Radu, principesa Elena, sotul acesteia, Alexander Phillips Nixon, principesele Sofia si Maria. In urma…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, potrivit Agerpres, care citeaza Financial Times. Imbunatatirea sperantei de viata ar urma sa creasca…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Premierul Mihai Tudose este ironic și trateaza cu sarcasm acuzele ca Guvernul condus de el face rau țarii. Premierul susține ca Romania are a doua cea mai mare creștere economica din lume, dupa China, iar rectificarea bugetara e pozitiva. Șeful Executivului este ferm convins ca daca air cestere economica…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca s-a intalnit, luni, cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contributiilor sociale. „Am avut astazi o intalnire cu managerul general…

- Premierul Mihai Tudose l-a acuzat pe Bogdan Hossu, presedintele confederatiei sindicale Cartel Alfa, ca s-a transformat in lider sindicat al bancherilor si al unor oameni de afaceri ”care vor sa scoata bani din tara”, fara a plati impozite in Romania. ”Apreciem faptul ca oamenii de buna-credinta si…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6279 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale. Miercuri, BNR a afisat un curs de 4,6198 lei/euro. Nivelul anuntat joi este cel mai mare din 3 august…

- CURS BNR: Euro crește la 4,62 lei, fața de 4,61 lei, cursul BNR anuntat ieri si atinge maximul ultimilor cinci ani si trei luni. Mai precis, leul nu a mai atins o valoare atat de scazuta din 3 august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481 lei/euro. Pe 10 octombrie, moneda europeana…

- Premierul Mihai Tudose a comentat acid protestul angajaților de la Dacia Renault, susținand ca aceștia au ieșit in strada susținuți de șefii unei companii care doresc externalizarea profiturilor din Romania. Cei de la Renault susțin ca nu ei au organizat protestul ci sindicatul muncitorilor. Citește…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea…

- Tudose: Multi s-au inflamat pentru ca vrem sa luam masuri fiscal-bugetare Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta cu noile masuri fiscale. Ministrul de finante, Ionut Misa, a declarat la începutul sedintei, ca ordonanta aduce importante beneficii pentru…

- Masurile de modificare a Codului fiscal sunt benefice atat pentru companii, cat si pentru cetateni, in conditiile in care vor duce la scaderea contributiilor sociale de la 39,25% la 37,25%, scaderea numarului de contributii aflate in sarcina angajatorului de la noua la trei si la reducerea birocratiei,…

- Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE contine modificari majore: - reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, de la 1 ianuarie 2018 - transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat - reducerea contribuțiilor sociale la 37,2% - contribuție…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- Guvernul ar putea bloca angajarile la stat și anul viitor. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, el precizand ca, astfel, cheltuielile generale de functionare ale statului vor fi mentinute la nivelul actual. „In opinia noastra, a celor de la…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul bugeter pe trimestrul doi este de 4,1, asa cum arata datele Eurostat, insa a sustinut ca Guvernul a luat masurile necesare, iar "lucrurile au fost reasezate".

- Split TVA, masura indelung hulita de antreprenorii romani, nu va mai fi obligatorie de la 1 ianuarie 2018 pentru toate companiile. Da, Guvernul a cedat la presiunea patronatelor, specialistilor in fiscalitate si a tuturor afaceristilor din tara noastra. Premierul Mihai Tudose a anuntat, vineri,…

- „Premierul Mihai Tudose și președintele PSD Liviu Dragnea au prezentat la miezul nopții trecute una dintre cele mai dezgustatoare scene din cele 10 luni de guvernare, comparabila cu episodul Grindeanu, intrat in istoria ridicolului politic post-decembrist.Partidul Național Liberal considera actuala…

- Premierul Mihai Tudose a fost decis sa destituie din functii mai multi ministri. La sedinta CEx de joi seara, au fost acceptate demisiile a trei ministri: Shhaideh, Plumb si Cuc. Printre cei vizati nu s-a numarat si Liviu Marian Pop, ministrul maramuresean al Educatiei. Mare parte a baimarenilor sustin…

- Premierul Mihai Tudose este decis sa destituie din functii trei ministri. Printre cei vizati se numara si Liviu Marian Pop, ministrul maramuresean al Educatiei. Mare parte a baimarenilor sustin ca aceasta masura trebuia luata mai demult avand in vedere felul dezastruos in care este condusa Romania.…

- Acordul de colaborare intre Ministerul Economiei si producatorul american de armament General Dynamics pentru producerea si livrarea de vehicule blindate Piranha 5 a fost semnat, marti, in prezenta premierului Mihai Tudose. Advertisement ”Premierul Mihai Tudose a participat astazi la ceremonia de semnare…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria cu reprezentanții proiectului RePatriot, care are ca obiectiv intoarcerea romanilor in țara, prin intermediul antreprenoriatului. In cadrul intalnirii, reprezentanții Repatriot au cerut politici publice și un cadru legislativ favorabil pentru antreprenorii…