Tudose: „Liviu Dragnea va sta în funcție până îngroapă PSD” „Atata timp cat de un an de zile eu si alti colegi am tras niste semnale despre tipul de management, despre tipul de agenda publica inlocuita cu alte agende, nu a fost nicio dezbatere interna, nu a fost nimic bine, totul e bine daca spune cineva, evident ca lumea nu mai suporta. (...) Un an de zile am tot incercat, am vorbit si public si epistolar, au fost scrisorile domnului Badalau, doamnei Andronescu, au fost si luari de pozitii publice... Vorbesti cu extinctorul”, a afirmat Tudose, la Parlament, intrebat in legatura cu plecarea sa din PSD. El a spus ca Partidul Social Democrat are deja o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

