Stiri pe aceeasi tema

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, intr-un interviu acordat Romania TV, despre legea salarizarii unitare, ce urmeaza a fi implementata incepand cu 1 ianuarie 2018. Prim-ministrul a explicat ce se intampla cu salariile romanilor dupa aplicarea legii si sustine ca niciun salariu nu va scadea, urmare…

- UPDATE Guvernul a aprobat joi, prin memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform Codului fiscal, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special.…

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- „Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai puțin tari. Cand faci lucruri bune si ajungi sa fii lovit.. a fost un an in care am adoptat masuri bune”, a declarat Dragnea la Antena 3. Dragnea a explicat…

- Liderul Liviu Dragnea a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca programul de guvernare este pe plus și nu ințelege de unde vine nemulțumirea oamenilor.„Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai…

- Guvernul nu sustine initiativa legislativa privind statutul Casei Regale, depusa la Parlament de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, joi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Replica a venit de la presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, adica numarul…

- La doar câteva zile dupa ce îl omagia în Parlament pe Regele Mihai, premierul Mihai Tudose se declara puternic anti-monarhist. Și le transmite membrilor Casei Regale sa-și ia adio de la Palatul Elisabeta și sa stea la castelul de la Savârșin. "România nu…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- Calendarul de adoptare a Codului Fiscal va fi agreat cu sefii Camerei Deputatilor, anunta premierul Mihai Tudose. Cat despre impozitele pentru angajatii din IT, seful Executivului a precizat ca, acestea vor fi reglementate, prin amendamente. Iar daca, nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta,…

- Transferul contributiilor sociale pentru pensii si sanatate este pe ultima suta de metri, iar aplicarea masurii da batai de cap mediului privat. Patronii și angajații trebuie sa decida modul in care vor fi pastrate aceleași salarii nete. Fie vor fi majorate lefurile brute, fie se vor acorda…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile.

- Trebuie facuta diferența clara intre efectele transferului contribuțiilor și cele ale Legii salarizarii. Salariile nu scad, in nicio situație, din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Vor scadea, insa, unele salarii supradimensionate, ca urmare a Legii salarizarii unitare. Niciun…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, sustine ca trebuie facuta distincția clara intre efectele transferului contribuțiilor și cele ale Legii salarizarii. “Salariile nu scad, in nicio situație, din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Vor scadea, insa, unele salarii supradimensionate,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, în cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel încât angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. Totodata, premierul sustine ca 2017 a fost primul…

- Guvernul incearca hoteste sa gaseasca solutii pentru a reglementa transferul de taxe, prin obligarea tuturor angajatorilor, in interval de o luna, sa initieze negocieri colective pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului Fiscal, se arata intr-o scrisoare deschisa a Cartel Alfa, adresata prim-ministrului…

- CNSLR Frația "continua strangerea de semnaturi pentru greva generala" foto: www.cnslr-fratia.ro Consiliului National al CNSLR Fratia a decis astazi sa nu renunte la strângerea de semnaturi în vederea declansarii grevei generale, daca salariile vor scadea dupa aplicare reformei fiscale.…

- „Am venit din doua motive: pentru ajutorul pe care l-au acordat in rezolvarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezinta și pentru a-i asigura in continuare de toata deschiderea noastra in tot ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei și un trai mai bun pentru oameni.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…

- Vestile nu sunt deloc dintre cele mai bune pentru romani dupa modificarea Codului Fiscal. Astfel, salariile nete nu vor creste sub nicio forma, poate cel mult cu doi sau trei lei si nicidecum cu 25% asa cum se bateau cu pumnii in piept liderii PSD. Vestea si mai proasta vine din faptul ca la inceputul…

- Adrian Benta, consultant fiscal, a declarat miercuri, la Antena 3, ca salariul mediu scade semnificativ dupa ce Guvernul a adoptat miercuri OUG privind Codul Fiscal. La un salariu brut de 4600 lei, pierderea dupa trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat este de 535 de lei.…

- Premieurl Mihai Tudose a anunțat, marți, la Parlament, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face chiar în aceasta saptamâna.Întrebat daca vor fi trecute contributiilesociale de la angajator la angajat, Tudose a raspuns afirmativ.Întrebat…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, marti, la Parlament, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat se va face prin OUG, care urmeaza a fi adoptata în sedinta de Guvern de miercuri, ora 15:00. Întrebat daca acest transfer se va face prin OUG sau prin proiect legislativ,…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, la Parlament, ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose si cu liderul PSD Liviu Dragnea, iar ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale va intra miercuri in sedinta de Guvern. ”Se poate aplica Legea salarizarii fara niciun fel de probleme.…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei…

- Proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern, pentru ca ar însemna ca Executivul ar fi legiferat. "Proiectul…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere propunerii legislative initiate de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose, ministrul Educatiei, Liviu Pop, si vicepremierul Marcel Ciolacu care prevede ca plata cheltuielilor cu salariile,…

- ”Lucram la legea bugetului. E important sa atingem acel deficit sub 3%, sa avem alocarile bugetare pentru pensii, pentru salarii. Am pus bazele proiectele pentru anul viitor și trebuie sa ne asiguram ca ele vor funcționa, la anul. Am stabilit ca de la 1 ianuarie va intra legea salarizarii. Salariile…

- Mihai Tudose recunoaște ca Romania are un deficit de 4,1% pe trimestrul II, așa cum a anunțat Eurostat, insa da asigurari ca deficitul pe anul 2017 va fi sub 3%, așa cum cere UE. Tudose a anunțat, la Antena 3, ca se lucreaza de zor, alaturi de membri PSD și de miniștri, la legea bugetului. O lege…

- “Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri” face cale intoarsa, dupa ce primul om in stat a decis sa o trimita Legislativului, spre reexaminare. In acest sens, Klaus Iohannis i-a adresat, in cursul zilei de marti, o cerere presedintelui Senatului,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, la Deva, ca salariile nu vor scadea dupa ce contributiile vor fi trecute de la angajator la angajat, ci ca „raman cel putin la fel sau vor creste” ...

- "Nu scad sub nicio forma si o luam de la capat: este un mecanism prin care salariile raman cel putin la fel, ele vor creste. A fost discutia daca aceasta masura aplicata la sistemul de stat este clar ca genereaza cresteri, fiindca statul, da, va transfera salariul brut de astazi pe suma care permitea…

- "Uite pensia (marita), nu e pensia! Guvernul PSD-ALDE face “alba-neagra” cu legea pensiilor Parca ne-am obișnuit cu neonorarea promisiunilor actualului Guvern PSD-ALDE. Coaliția la Putere joaca “alba-neagra” cu mințile și buzunarele celor mai neajutorați romani: pensionarii! Dupa ce premierul Mihai…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca salariile angajatilor din sistemul de sanatate nu vor scadea, ci vor creste, in contextul in care mii de cadre medicale protesteaza, joi, in Piata Victoriei, mentionand ca se face o „confuzie de termeni”. „Este vorba despre o confuzie de…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, nominalizat pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat marti dimineata la Parlament ca nu a fost contactat de la Palatul Cotroceni pentru a merge sa depuna juramantul si a sustinut ca, in eventualitatea in care Klaus Iohannis nu ar fi de acord…

- „Am atras atentia Executivului ca Legea nr. 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, initiata in Parlament in scopul sustinerii producatorilor romani, pentru a face fata concurentei acerbe de pe piata marilor magazine, este, in acest…

- Majorarea plafonului maxim de salarizare pe proiecte de cercetare este semnificativa, pentru ca ar insemna un salariu maxim brut de 8.500 euro pe luna, in conditiile in care, pe legislatia actuala, salariile erau cuprinse intre 900 si 4.300 de euro, scrie Antena3.ro. Ministrul a mai spus ca aceasta…

- PSD se reunește in ședința pentru a decide solicitarea de remaniere a premierului care a amenințat ca demisioneaza daca revocarea nu este aprobata. Bogdan Chirieac spune ca astazi se va tranșa jocul de putere in partid. Analistul considera ca premierul Mihai Tudose a ridicat ștacheta foarte…

- Guvernul majoreaza salariile specialistilor romani implicati in proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare CDI pe baza de contracte de finantare din fonduri publice.Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, majorarea plafoanelor in baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca a discutat, in sala de plen a Camerei Deputaților, cu premierul Mihai Tudose despre necesitatea unei remanieri guvernamentale. "Am discutat despre necesitatea unei remanieri, pe care speram sa o faca Guvernul",…

- „Tudose s-a decis sa fie Prim Ministru - asta este o veste buna”, susține Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, care il avertizeaza pe Mihai Tudose ca daca Liviu Dragnea va ramane in continuare președintele PSD „totul va merge din rau in mai rau” și da cateva exemple: „Dragnea va sabota Guvernul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca Guvernul va merge mai departe cu implementarea masurii transferului contributiilor de la angajator la angajat, ca Legea salarizarii va fi aplicata si a dat asigurari ca nu va scadea "nicio leafa"."Da, vom merge mai departe cu ea, da, va fi aplicata…

- Lia Olguta Vasilescu anunta ca s-a intalnit cu patronatele, iar angajatorii ar fi asigurat-o ca nu vor reduce lefurile, pentru ca s-ar teme sa nu ramana fara angajati. Contributiile nu sunt legate insa numai de Legea salarizarii, ci si de cea a pensiilor despre care ministrul muncii spune ca va fi trecuta…