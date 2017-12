Stiri pe aceeasi tema

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza Hotnews pe tema luptelor interne din PSD in contextul in care baronii inca nu au identificat un lider potrivit pentru a-i lua locul lui Liviu Dragnea.Hotnews: Se ascut din nou sabiile in PSD iar ecourile tensiunilor interne…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Premierul Mihai Tudose a ajuns, luni, la Palatul Parlamentului, la ora transmiterii stirii discutand cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in biroul lui Liviu Dragnea.

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca nu are emoții in privința adoptarii de catre Parlament a proiectului de buget pe anul 2018, iar președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca acesta nu va fi respins. Întrebat la Parlament daca are emoții în…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca au fost rezolvate tensiunile cu primarul general Gabriela Firea. Întrebat la Parlament daca au fost rezolvate tensiunile cu Gabriela Firea, premierul a raspuns: "Da". Tudose a fost întrebat și daca mai vrea…

- Premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns miercuri, 6 decembrie, la ora 13.40, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor.La discutii participa si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Discutiile dintre cei patru lideri ai Coalitiei au loc cu putin inainte…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi, ca va participa la parada de Ziua Naționala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitațile prezente. "La ora 11,00 ma duc la parada. (...) Da, voi sta în tribuna, alaturi de toți invitații de acolo,…

- ”Nu pot sa merg la receptie, avand niste probleme la Braila. La parada merg”, a declarat premierul. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au anuntat ca au decis sa nu participe la receptia de la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis…

- Tudose: Transferul contributiilor la angajat va aduce aproape un miliard de euro anual in plus la buget Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, in timpul dezbaterii motiunii de cenzura, ca transferul contributiilor sociale in contul angajatului va aduce in plus la buget aproape un miliard de euro anual,…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Premierul MIhai Tudose a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv Național al PSD, despre motiunea depusa in Parlament de PNL – USR, ca este o oportunitate de a le prezenta romanilor ceea ce s-a facut la guvernare in ultimul an, dar și un instrument legitim al Opoziției. „Cred ca, pe langa faptul ca…

- Intrebat cand va fi adoptata Hotararea de Guvern privind majorarea salariului minim pe economie, premierul Mihai Tudose a raspuns ca majorarea "va fi prinsa in bugetul pe 2018" si va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Premierul Tudose a mai precizat si ca proiectul de buget pe 2018 va fi gata…

- Meme Stoica s-ar putea intoarce dupa gratii dupa scandalul din club: ”Risca sa-i fie revocata eliberarea condiționata”. Mihai Stoica s-ar putea sa-și fi facut singur un rau foarte mare dupa scandalul recent dintr-un club de fițe bucureștean . Mihai Stoica a fost unul dintre cei opt arestați din Dosarul…

- Premierul Mihai Tudose a fost intrebat, duminica, de jurnalisti, ce mesaj are pentru cei care au anuntat ca vor protesta in cursul serii fata de masurile fiscale adoptate de Guvern, el precizand ca este "dreptul lor civic". Romanii ies din nou in strada si protesteaza fata de modificarile…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri, in sedinta de Guvern, un atac dur la adresa multinationalelor si bancilor. Si in trecut, seful de la Palatul Victoria si alti lideri ai PSD, printre care si Liviu Dragnea, au acuzat multinationalele ca raporteaza mai putin bani in ceea ce priveste profiturile…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marți, ca relația sa cu președintele PSD, Liviu Dragnea, este 'foarte buna', reiterand faptul ca modificarile aduse Codului fiscal vor intra in ședința de Guvern de miercuri. "E foarte buna", a spus Mihai Tudose, la Palatul Parlamentului, întrebat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marti, ca premierul Mihai Tudose s-ar fi opus adoptarii pachetului de masuri fiscale. Intrebat daca premierul Tudose s-a opus, in cadrul intrevederii de luni, de la Vila Lac, adoptarii pachetului fiscal, Dragnea a raspuns: „Nu”. Liderul PSD a…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-au intalnit, in aceasta dimineata, la Palatul Victoria, cu primarii de municipii, dupa ce acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, care le-ar diminua semnificativ bugetul primariilor. Guvernul le-a…

- "In seara asta am avut vizita domnului prim-ministru al Romaniei și a președintelui PSD. A fost o vizita surpriza de circa 15 minute doar, dar eu zic ca suficienta. Au dorit sa vada un pic care este situația de la Unitatea de Primiri Urgențe. Am intrat cu danșii inauntru, au vazut care este situația,…

- Liderul Sanitas Leonard Barascu a declarat, joi, dupa ce premierul, vicepremierul ministrul Sanatatii si liderul PSD au participat la Consiliul National al federatiei sindicale, ca personalul medical ar putea renunta la proteste, dupa ce a primit asigurari ca sporurile nu vor fi plafonate si ca veniturile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu este certat cu președintele PSD, Liviu Dragnea, acesta dezmințind de asemenea și informațiile lansate in spațiul public potrivit carora ar fi nemulțumit de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și ar urmari schimbarea acesteia din funcție. …

- Prezent la ceremoniile dedicate Zilei Armatei de la Carei, premierul Mihai Tudose a precizat ca deficitul bugetar al Romaniei va ramane sub 3%. In plus, primul ministru a mai spus și ca nu se gandește sa il retraga pe Ionuț Mișa din funcția de ministru al Finanțelor. Premierul Mihai Tudose, impreuna…

- Revenirea lui Sorin Grindeanu intr-o poziție guvernamentala se face cu acordul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a acceptat acest ”compromis”, spune Radu Tudor, dupa ce fostul premier a fost propus, luni, la șefia ANCOM, de catre Mihai Tudose.”De ce a acceptat Dragnea acest compromis?…

- Paul Stanescu propus vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus, marti seara, juramantul la Palatul Cotroceni. La finalul depunerii juramantului, Klaus Iohannis nu a tinut vreun discurs,…

- "In toata nebunia din aceste zile s-a intamplat si ceva bun: Mihai Tudose a oprit acea greseala incredibila cu “TVA split”, care ar fi fost un dezastru in practica! Multumesc tuturor celor care au semnat petitia lansata de #ProRomania si celor care au avut curaj sa deschida gura in public…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele privind numirea noilor ministri: Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor si Marius Nica la Fonduri Europene. Cei trei miniștri au depus juramantul la Palatul Cotroceni, intr-o ceremonie la care au fost absenți…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste luni, in jurul orei 14.30, cu liderii coalitiei de guvernare pentru a discuta despre proiectul bugetului pe 2018, au declarat surse politice. Tudose se va intalni cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu si pe fondul racirii relatiilor dintre liderii PSD/ALDE…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi asumate prin procedura guvernamentala, o decizie urmand a fi luata si in privinta legilor Justitiei.…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE a inceput la ora 10.00, pentru a discuta soarta portofoliului lui Viorel Ilie. Cei trei ministri demisionari, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, nu au renuntat la decizia de a parasi guvernul, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. In sedinta de…

- Zi importanta pentru viitorul guvernului Mihai Tudose Mihai Tudose, premierul României Foto: facebook.com/MihaiTudosePM Zi importanta astazi pentru viitorul Guvenului Tudose: coducerea extinsa a PSD va decide cine pleaca si cine vine în executiv. Pe lista de remaniere se afla si…

- Intrebat daca ia in calcul demisa ministrilor Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca "NU". Citeste si: Premierul Mihai Tudose, dupa intalnirea cu Dragnea: Nu am primit demisiile ministrilor Rovana Plumb si Sevil Shhaideh UPDATE "Dar nu eu trebuie…

- Premierul Mihai Tudose a discutat miercuri jumatate de ora cu liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Discutia s-a desfasurat inaintea sedintei de plen in care urmeaza sa aiba loc votul asupra motiunii simple pe Sanatate, sustinuta de PNL, USR si PMP.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Parlament cu președintele PSD Liviu Dragnea. Este a doua intalnire pe care o au cei doi in nici 24 de ore, in condițiile in care Tudose vrea sa remanieze mai mulți miniștri.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va face o remaniere guvernamentala Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va face o remaniere guvernamentala, dar numele ministrilor vizati vor fi aflate abia joi, dupa sedinta conducerii PSD. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, a avut marti o întâlnire…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce Institutul Avangarde, ”autorul” sondajului de la care a pornit criza din PSD a explicat culisele acestei cercetari. ”Îmi asum responsabilitatea științifica de rigoare asupra acestei cercetari și pun la dispoziția oricarui…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus, despre criza din PSD, ca premierul Tudose a transmis un mesaj clar, mergând la președinte, și anume ca el nu se supune șefului partidului, pentru ca nu este ”lacheul” lui. ”Într-o criza interna din PSD, domnul Tudose,…

- Majorarea accizei la combustibili ramane in vigoare in forma adoptata de Guvern prin OUG, dupa ce senatorii au respins marti, in plen, raportul Comisiei de Buget-Finante, care cuprindea un amendament PNL de eliminare a acestei suprataxari. Raportul Comisiei de Buget-Finante la ordonanta Guvernului…

- Premierul Mihai Tudose și-a depus demisia in fața lui Liviu Dragnea! Ea va fi activata doar daca PSD și ALDE nu vor agrea cererea lui Tudose de a-i demite pe cei 3 miniștri penali din Executiv: Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie.Conform surselor din interiorul ședinței la care a participat…

- Relatia dintre premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, nu este tocmai roz in momentul de fata. A recunoscut chiar primul ministru, care a afirmat, luni seara, ca cei doi nu se afla intr-un moment fericit. "N-as putea spune ca este un moment fericit al relatiei dintre noi doi",…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Prima reactie de la Cotroceni în scandalul momentului: cel putin cinci ministri ar urma sa fie dati afara din Guvern de Mihai Tudose. Purtatorul de cuvânt al presedintelui României, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, ca nu are date de comunicat…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Dragnea se vor intalni la ora 13.30 la sediul partidului din Kiseleff penntru a discuta, „barbateste“, despre remanierea ministrilor cu probleme penale. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca la discutie vor mai lua parte cativa lideri apropiati…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, luni seara, in exclusivitate la Realitatea Tv, ca daca cele cinci remanieri nu ii vor fi acceptate de catre PSD el va pleca din fruntea Guvernului, intrucat nu poate sa iși asume ceva despre care se spune ca nu merge și despre care el crede ca nu merge.Premierul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat in aceasta seara, la Antena 3, ca va remania, saptamana aceasta, mai multi ministri, in special pe cei cu probleme penale. Premierul a recunoscut ca a luat in calcul sa-si dea demisia. Cat despre relatia cu Liviu Dragnea, Tudose a spus:"nu suntem intr-un moment fericit."

- Premierul Mihai Tudose pare furios pentru apariția unui sondaj de opinie al Avangarde și care arata ca încrederea în Guvern s-a prabușit. Tudose pare sa creada ca în spatele studiului realizat de institutul sociologului Mihai Pieleanu se afla chiar președintele PSD, Liviu Dragnea.…

- "La data de 1 octombrie este marcata Ziua luptei impotriva cancerului de san. Cu aceasta ocazie, la fel ca anul trecut, Palatul Cotroceni va fi iluminat duminica, incepand cu ora 20:00, in culoarea roz. Scopul este acela de constientizare si sensibilizare asupra importantei preventiei si depistarii…