- Intalnirea dintre Prim ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc maine, la ora 11.00, la Palatul Victoria, se arata intr o postare pe pagina de Facebook Initiativa Romania.De comun…

- Întâlnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc mâine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria.

- Premierul Mihai Tudose le-a raspuns, in aceasta seara, membrilor societatii civile care i-au cerut consultari pe marginea legilor justitiei. „Sunt deschis la dialog”, spune el, intr-un raspuns pe Facebook.

- 43 de organizații civice ii cer premierului Tudose o intalnire, pe tema modificarilor aduse legilor justiției, care au fost adoptate deja de Parlament. ”Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice și de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca națiune”,…

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- Premierul Mihai Tudose este invitat la o discuție de catre 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale. Organizațiile susțin intr-o scrisoare comuna adresata premierului ca „dialogul este singura solutie pentru…

- 43 de organizatii civice, printre care se numara Grupul pentru Dialog Social, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy si Initiativa Romania , i-au cerut, sambata, premierului Mihai Tudose, printr-o scrisoare deschisa, o intalnire pentru a discuta despre legile Justitiei.

- Scrisoare deschisa - Organizatii civice In atentia domnului Mihai Tudose, Prim-ministru al Guvernului Romaniei Domnule Prim-ministru Mihai Tudose, Cele 43 de organizatii civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonantei de urgenta nr. 13 si, ulterior, propunerilor de…

- 43 de organizatii civice i-au trimis, sambata, premierului Mihai Tudose o scrisoare deschisa prin care ii solicita o intalnire in care sa discute despre Legile Justitiei, motivand ca Romania risca „un derapaj fara precedent de la valorile democratice”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei, MAE sustinand ca autoritatile sunt deschise pentru un dialog real si concret cu partenerii europeni si ca vor continua consultarile si cu Comisia…

- Guvernul va interveni, pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana Premierul Mihai Tudose afirma ca în cazul în care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind justitia, care trebuie transpuse pâna în luna aprilie 2018,…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de Romania in…

- Premierul Mihai Tudose e vehement impotriva Casei Regale! Deși a participat la inmormantarea Regelui Mihai, premierul nu vrea ca Palatul Elisabeta sa ramana urmașilor regelui.”Utilitatea publica pentru Casa Regala, da, dar pentru urmașii Casei Regale, nu. Daca dam la toți urmașii șefilor de…

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența (OUG) daca Parlamentul nu transpune o directiva europeana pana in luna aprilie.

- Modificarile la legile Justitiei si la Codurile Penale i-au facut pe ambasadorii statelor UE sa faca front comun impotriva PSD, la o intalnire cu ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu (PSD). Potrivit unor surse diplomatice, Romania va rata obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Membrii comisiei vor dezbate, in continuare, modificarile la Codurile Penale pentru aplicarea…

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Comisia pentru Legile justitiei se va reuni, miercuri, pentru a incepe dezbaterile privind propunerile de modificare si completare a Codurilor Penal si de procedura Penala prin raportare la transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie si la dreptul de a fi prezent la proces.

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache (fost ministru al Justitiei), si-a reluat marti de la ora 09.00 lucrarile pentru modificarile la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul careia se propune ca Inspectia Judiciara…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania spun, intr-un comunicat comun, ca proiectul de modificare a legilor justiției este promovat cu o „graba nejustificata și neprocedurala” și fara motivații credibile, ceea ce incalca recomandarile Comisiei Europene. Magistrații critica,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat si din punct de vedere economic. Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: Consider ca SUA sunt…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA referitor la legile Justitiei ar trebui citit in integralitate, a declarat marti presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, adaugand ca "In acest mesaj se discuta despre legile propuse de Guvern. Asa cum ati vazut, noi…

- Premierul Mihai Tudose spune ca nu se simte vizat de proteste, el spunandu-le luni jurnalistilor ca legile justitiei, precum si Codul fiscal, sunt in Parlament. "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul,…

- Premierul Mihai Tudose le-a marturisit, luni, la Parlament, jurnalistilor ca nu se simte vizat de proteste. Prim-ministrul sustine ca principalele nemultumiri ale manifestantilor, modificarile la legile justitiei, precum si Codul fiscal, sunt in Parlament si nu la Guvern. Citeste si: Premierul…

- Premierul Mihai Tudose nu se simte vizat de proteste, el declarandu-le jurnalistilor, luni, la Parlament, ca legile justitiei, precum si Codul fiscal sunt in Parlament. ”Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca trebuie facute anumite schimbari in privința legilor justiției, precizand ca nu exista un stat civilizat și funcțional fara o justiție independenta. Întrebat la Antena 3 care este poziția sa cu privire la necesitatea adoptarii legilor…

- "In ceea ce priveste legile justitiei, este foarte bine ca se lucreaza la Parlament si seara, si dimineata, dar important nu este cand se lucreza, ci sa fie rezolvate aceste probleme. Sunt foarte ingrijorat ca, asa cum se se poate constata, este un dialog al surzilor intre cei care le promoveaza…

- Un numar de 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au lansat un apel catre romani sa iasa in strada, duminica, de la ora 18.00, si sa ceara retragerea legilor Justitiei si a legilor de modificare a codurilor…

- 39 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa organizeaza un protest masiv in Capitala pe 26 noiembrie, incepand cu ora 18.00. Acestia cer si sprijinul cetatenilor. Principalele nemultumiri sunt legate de modificarile…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, ca atata vreme cat in fruntea Camerei Deputatilor este Liviu Dragnea nu se poate discuta rational pe legile justitiei pentru ca toata lumea va spune ca Dragnea vrea sa le modifice ca sa scape el de inchisoare. Ponta a facut aceasta declarație la Galați,…

- Premierul Mihai Tudose discuta la Palatul Victoria cu o delegație a medicilor de familie care protesteaza in Piața Victoriei, potrivit unor surse guvernamentale. Protestul, care a început în jurul orei 11.00, a fost anunțat marți pe site-ul Societații Naționale…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia în discutie, joi, proiectul de modificare a legilor justitiei care a fost asumat de Parlament, acest for cerând CSM sa emita pâna în 9 noiembrie un aviz asupra pachetului de legi. Atât reprezentantii…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste, marti dimineata, la ora 10.00, la Palatul Victoria, cu primarii de municipii. O parte dintre acestia s-au declarat nemultumiti de reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%.

- La ședința este prezent și premierul Mihai Tudose.''Am avut o prima discuție despre buget, am avut o discuție despre split TVA, despre legile Justiției, despre toate legile care sa fie inițiate in Parlament, despre contribuții — aproape toate temele care erau de interes. Ne-am pus de acord.…

- PSD si ALDE se intalnesc astazi in sedinta coalitiei, prima dupa numirea noilor ministri. Legile justitiei, despre care ministrul Tudorel Toader a anuntat, in urma cu putin timp, ca au fost finalizate si sesizarea CRR privind dosarul Belina se numara printre temele ce vor

- Premierul Mihai Tudose si liderii coalitiei de guvernare se vor intalni astazi, pentru a decide soarta controversatului proiect de lege privind reforma Justiției. Potrivit unor surse politice,...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca, in opinia sa, legile Justitiei ar trebui trimise direct Parlamentului, pentru consultari si dezbateri in comisii, potrivit news.ro. "Ca sa nu ne mai chinuim, eu cred ca legile Justitiei ar trebui duse direct la Parlament, sa faca consultari, sa se duca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, la ora 16.00, cu reprezentanții a 21 de grupuri civice și organizații neguvernamentale, care cer un dialog intre șeful statului și societatea civila privind vulnerabilitațile CCR. ...

- Premierul Mihai Tudose va avea azi o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre posibilitatea ca Guvernul sa sesizeze Curtea Constitutionala (CCR), pe motiv ca DNA generat un conflict juridic de natura constitutionala atunci cand a decis cercetarea ministrilor Sevil Shhiadeh si Rovana…