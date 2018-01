Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- ”Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga bațul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, și anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii. Nu sunt trei mari partide, e drept ca nu trebuie ignorați, dar eu va spun…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- Principalele partide din Ungaria isi exprima, prin comunicate de presa, “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Mihai Tudose a avut un mesaj dur pentru reprezentantii minoritatii maghiare cu privire la o potentiala autonomie a Tinutului Secuiesc. Premierul a spus ca nici nu concepe o asemenea varianta si ca daca in respectivele zone vor flutura steagurile Tinutului Secuiesc, acolo vor flutura si respectivele…

- Premierul Mihai Tudose ar trebui sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara „socat“ si asteapta scuze de la prim-ministru. Tudose a vorbit miercuri, la Realitatea TV, despre rezolutia privind autonomia Tinutului…

- Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul Romaniei la Budapesta, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit postului Digi24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aratat șocat de afirmațiile premierului Mihai Tudose care i-a amenințat pe liderii maghiari din Ardeal ca „vor flutura langa steagul secuiesc” daca vor arbora pe instituții steagul Ținutului Secuiesc, excluzand din start ideea autonomiei acestora. Șeful Uniunii…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat la RFI presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care s-a declarat socat si a spus ca asteapta scuze de la prim-ministru.

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Joi seara, premierul Mihai Tudosea afirmat ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei si ca discutiile pe aceasta tema sunt in afara legii. „In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa îsi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la Realitatea TV, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor considera inacceptabile declaratiile premierului Mihai Tudose, care a comentat rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc semnata la Cluj-Napoca. Hunor a spus ca asteapta scuze si ca declaratia sa nu va ramane fara consecinte. ”Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Presedintele Consiliului Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc, Antal Arpad, il solicita premierului Mihai Tudose sa-si ceara scuze dupa ce a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, spune presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri despre rezolutia privind autonomia Tinutului Secuiesc, semnata recent…

- Presedintele Consiliului Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc, Antal Arpad, il solicita premierului Mihai Tudose sa-si ceara scuze dupa ce a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca

- UDMR: Premierul nu a inteles nimic din propunerea Uniunii Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la amenințarile prim-ministrului Mihai Tudose la adresa liderilor maghiari, carora le-a transmis ca „vor flutura langa steagul secuiesc”.Digi24: „Am transmis ca daca steagul…

- Mihai Tudose a transmis ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a tarii, dupa ce liderii partidelor maghiare au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie teritoriala. ”În calitate de român si de prim-ministru, refuz orice…

- Premierul Mihai Tudose afirma joi intr-o postare pe Facebook, referindu-se la rezolutia adoptata la inceputul saptamanii de trei formatiuni maghiare - UDMR, PPMT si PCM - privind autononia Tinutului Secuiesc, ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei si ca discutiile pe aceasta…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, joi, ca premierul Mihai Tudose a „jignit profund si a amenintat nevoalat” comunitatea maghiara din Secuime, adaugand ca ii cere lui Tudose sa isi retraga declaratia cu privire la propunerea UDMR pe tema autonomiei. „Declaratiile premierului…

- Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un mesaj ”primitiv, caracteristic Evului Mediu”. ”Premierul…

- Mihai Tudose a rabufnit la adresa UDMR: "Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor flutura langa steag" Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- "Declaratiile premierului Mihai Tudose sunt profund iresponsabile, nedemne pentru pozitia sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund si a amenintat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa fie sau sa nu fie de acord cu o declaratie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea "Jocuri de Putere" ca subiectul autonomiei teritoriale a maghiarilor din Ținutul Secuiesc face parte dintr-un șir de "incercari de a baga bațul prin gard" care vor caracteriza anul 2018, anul centenarului Marii Uniri.Premierul…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, care a fost logica revenirii la final de an asupra ordonanței prin care se interzicea cumularea pensiilor din asigurarile sociale cu

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, asa cum a cerut ministrul de Interne Carmen Dan, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate,…

- Multa lume se întreaba daca este pacat sa spele haine dupa Boboteaza. Asadar, este sau nu pacat sa speli dupa aceasta mare sarbatoare. Realitatea.net va ofera raspunsul la aceasta întrebare.

- Premierul Mihai Tudose pregateste schimbari majore în Guvern si începe analiza anuntata înca de anul trecut a ministrilor. Potrivit unor surse, premierul ar fi nemultumit de numarul mult prea mare de cabinete si si-ar dori comasarea unora dintre ele. Restructurarea…

- ”Echipa noastra se mareste - Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR. Anul nou a venit cu oameni noi in echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alatura Adriana Stoian, noul director de comunicare al partidului Uniunea Salvati Romania. Adriana Stoian are aproape 20 de ani de presa de…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. Purtatorul Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi a explicat la Realitatea TV…

- Realitatea.net a avut ideea sa urmeze cortegiul funerar al Regelui Mihai, chiar de langa afetul de tun, pe toata Calea Victoriei, incepand de la Palatul Telefoanelor / Teatrul Constantin Tanase.

- Vom depune toate eforturile pentru stabilitatea în zona, ca membri NATO si ai Uniunii Europene. Este pozitia premierului Mihai Tudose fata de turbulentele din Israel, citat de Realitatea TV.

- Liviu Plesoianu are un mesaj dur la adreasa premierului Mihai Tudose. "I-am transmis direct distinsului Tudose acum cateva minute și ii transmit și PUBLIC: Am IMENSA satisfacție ca NU v-am votat premier in Parlament! Sunt atat de incantat de decizia mea ca-mi vine sa ma pup! ...O critica…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, joi seara, un atac la adresa Bancii Naționale Române, acuzând ca aceasta aeste responsabila pentru o parte a deprecierii leului în fața euro, afirmând ca este nevoie de o discuție "foarte așezata și serioasa" cu conducerea bancii "despre…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Decesul marii actrite, Stela Popescu, a devastat-o pur si simplu pe Maia Morgenstern. Aceasta a ramas pur si simplu fara cuvinte la aflarea vestii ca doamna teatrului de revista din Romania a incetat din viata."Un om bun, un om incredibil. Cuvintele sunt palide, sunt afectata. mi-e greu, pastrez…

- Consultantul politic, Cozmin Gusa, il desfiinteaza pur si simplu pe seful celor de la PSD, Liviu Dragnea. Gusa a analizat, in emisiunea News Room de la Realitatea TV, decizia luata joi de CCR, dar si o declaratie a premierului Mihai Tudose, care a marturisit ca "nu intelege conceptul de stat paralel",…

- Premierul Mihai Tudose participa, miercuri, la Congresul CNSRL Fratia, acesta dând asigurari sindicalistilor ca veniturile vor creste la începutul anului. ”Am venit nu din obligatie ci din respect la acest congres, mai ales ca am primit un ajutor…

- Premierul Mihai Tudose scrie pe pagina sa de Facebook ca cele mai valoroase 100 de companii din Romania au fost evaluate la 72,5 miliarde de euro, ceea ce inseamna ca 2017 este "cel mai bun an pentru business-ul local si cel mai prolific din ultimul deceniu".

- Doi barbati au fost gasiti impuscati joi seara, pe un camp in apropiere de Targoviste. Ancheta este in plina desfasurare si pare sa conduca la ipoteza unui dublu asasinat, informeaza Realitatea TV. Din primele informatii, victimele sunt Gheorghe Ifrim, consilier UNPR al localitatii Razvad, iar celalalt…

- Mai mult, o femeie spala podeaua, fara a acorda cea mai mica atenție barbatului intins pe jos la doar cațiva centimetri fața de ea. "Nu pot sa cred ca este cineva cu o lipsa așa de mare de umanitate incat sa lase pe cineva intr-o suferința reala. Este vorba despre un pacient care s-a prezentat…

- O filmare de-a dreptul revoltatoare a aparut pe Facebook recent. Imaginile arata cum pacient întins pe jos în spital și este ignorat de personalul medical. Scenele halucinante au fost filmate in spitalul judetean de urgența din Tulcea. Un pacient este întins pe holul…