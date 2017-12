Stiri pe aceeasi tema

- Casa Regala primeste o lovitura neasteptata din partea Guvernului! Premierul Mihai Tudose a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat Romania TV, ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege care vizeaza familia regala. "Nu suntem monarhie", a declarat Tudose. Citeste si: Premierul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat vineri ca, "in mod cert", urmeaza sa fie luate anumite "masuri de eficientizare", atat la nivelul Guvernului, cat si a tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau,…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. "Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata stare de…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I. Dupa cum mentiona si ministrul Fifor,…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca nu considera o "decizie inspirata" organizarea unui targ de Craciun mijlocul Pietei Victoria, in fata Guvernului. Replica lui Tudose vine dupa ce Primaria Capitalei a anuntat organizarea unui targ de Craciun chiar in Piata Victoriei, acolo unde, de la inceputul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca nu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre dispozitivul gasit de aceasta in locuinta sa, seful Guvernului precizand ca in acest caz ...

- Sute de angajati ai Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura din toata tara au protestat astazi in fata Guvernului. Oamenii sunt revoltati pentru ca, spun ei, de la 1 ianuarie le vor fi taiate salariile si vor fi platiti diferit fata de cei din structura centrala. Se tem ca lefurile lor vor…

- Premierul Mihai Tudose i-a criticat, miercuri, in timpul sedintei de Guvern, pe angajatii APIA care protesteaza in fata Palatului Victoria, afirmand ca salariul unui director din teritoriu este cat al unui ministru. ”Apropos de niste manifestatii din fata Guvernului. Informatie publica…

- Premierul Mihai Tudose a reiterat, luni, la Parlament, ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent si a aratat ca o analiza asupra activitatii Executivului va fi facuta in luna ianuarie, afirmand ca 'deocamdata este bine'. Premierul a participat, alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca nu are de gand sa schimbe niciun ministru in urmatoarea perioada. Precizarea vine dupa ce intr-o conferinta de presa, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus ca pana in februarie 2018 va avea loc o schimbare in fruntea Ministerului Sanatatii.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca, vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua intalnire cu sindicatele din educație, subliniind ca, pana in prezent, discuțiile cu reprezentanții acestora au fost „foarte bune”. Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate…

- Premierul Mihai Tudose are un mesaj neașteptat pentru cei care protesteaza impotriva Guvernului. Tudose susține ca sunt și proteste indreptațite, cu oameni care au motiv sa protesteze, dar și proteste care sunt provocate și manipulate de factori politici.”Unele dintre manifestari sunt normale…

- La moțiunea de cenzura care se dezbate și supune la vot, joi in Parlament, erau prezenți in plenul reunit doar 274 de senatori și deputați, din totalul de 465. Cand senatoarea USR, Nicoleta Dinu citea textul moțiunii de cenzura, social-democrații și parlamentarii ALDE au ieșit din sala. Premierul Mihai…

- "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana viitoare, este cea cu angajatii din IT, care sunt scutiti de impozit. Pentru aceasta categorie vom da o ordonanta, care sa echilibreze lucrurile, astfel incat niciunui salariat din mediul IT (...) sa nu ii scada venitul", a…

- Premierul Mihai Tudose a transmis contestatarilor un mesaj dur la inceputul sedintei de Guvern. Prim-ministrul sustine ca vestea cresterii economice fabuloase inregistrate de Romania atat in trimestrul III, cat si pe intregul an este una proasta pentru cei care isi doreau ca masurile Guvernului sa…

- Premierul Mihai Tudose anunța un acord Guvern-sindicate, care sa garanteze ca prin masurile fiscale nu scade niciun salariu. Șeful Executivului a participat, miercuri, la a Congresul National CNSRL Fratia , unde a transmis ca ”planul de reforma s-a concretizat cu anumite schimbari de asa natura incat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca nu a fost plecat din țara. Cât privește ”dispariția” sa, Dragnea spune ca a fost plecat la Constanța împreuna…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a declarat, luni, ca a discutat cu premierul si au convenit ca proiectul de OUG privind Codul Fiscal sa fie dezbatut in sedinta de Guvern de miercuri, Misa precizand totodata ca masurile preconizate nu vor avea efecte asupra Legii salarizarii. ”Se poate aplica Legea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, amanarile succesive ale sedintelor de guvern in care trebuia adoptata ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal nu e nicio problema. "Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Premierul Mihai Tudose a spus, joi, la Mintia, ca Guvernul isi propune sa investeasca in minerit in cadrul unei strategii pentru sistemul energetic national, sustinand ca Termocentrala de la Mintia si Complexul Energetic Hunedoara sunt obiective strategice pentru sistemul energetic national, iar cei…

- Trecerea contributiilor de la angajator la angajat nu va reduce salariile angajatilor Premierul Mihai Tudose a participat, marti, la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, patronatele dand asigurari ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat nu va reduce salariile angajatilor.…

- Temele centrale ale discutiilor dintre Guvern, patronate si sindicate au vizat proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, cu accent pe transferul contributiilor de la angajator la angajat, si cresterea salariului minim brut pe economie. Premierul Mihai Tudose si…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, a declarat joi, dupa intalnirea cu membrii comisiilor parlamentare de buget – finante, ca, in opinia sa, atat pentru acest an cat si pentru 2018 exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%,…

- Premierul Mihai Tudose a trimis la Parlament documentul cu propunerea oficiala: fostul prim-ministru Sorin Grindeanu este varianta Guvernului pentru președinția Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM).Precedentul președinte al ANCOM, Adrian Dița, a…

- Premierul Mihai Tudose nu e deloc incantat de anuntul despre noua taxa facut de Ionut Misa, potrivit Digi24. Surse apropiate Guvernului spun ca Tudose a avut o discutie cu ministrul Misa, iar seful Guvernului l-a mustrat pe Ministrul de Finante pentru declaratiile referitoare la taxa de solidaritate.

- Premierul Mihai Tudose si presedintele Klaus Iohannis se intalnesc astazi, incepand cu ora 14.00, la sedinta CSAT, informeaza Romania TV.Seful statului este asteptat, in continuare, sa si anunte decizia in privinta remanierii Guvernului. Demisiile ministrilor Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc…

- ”Va fi analizata tematica privind cooperarea structurata permanenta, PESCO, implicatii pentru Romania. Avand in vedere importanta acestui subiect pentru Uniunea Europeana si in special pentru Romania, presedintele Romaniei a apreciat ca este necesara o astfel de discutie in cadrul CSAT. Se vor discuta…

- Marius-Iulian Carabulea a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose publicata luni in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Ședința a Coaliției, in plina criza guvernamentala. Tariceanu, in birou…

- Premierul Mihai Tudose si mai multi ministri vor participa, in perioada 18 - 20 octombrie, la cel cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul american al Comertului - Trade Winds, aflat la a zecea editie, informeaza un comunicat al Guvernului. Conform…

- Premierul Mihai Tudose și președintele PSD Liviu Dragnea au pus intreaga natiune in fata uneia dintre cele mai dezgustatoare scene de circ politic din aceste zece luni de guvernare, moment unic prin ridicol in istoria post-decembrista a Romaniei. Read More...

- Premierul Mihai Tudose a anunțat vineri, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD, ca noul secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, va fi Roxana-Cezarina Banica. Aceasta fusese numita pe 4 octombrie secretar general adjunct. Roxana Banica îi ia locul lui Mihai Busuioc,…

- Biroul Politic Executiv al ALDE a ajuns la urmatoarele doua concluzii: ”Alianța Liberalilor și Democraților -ALDE iși respecta in continuare angajamentele ce ii revin in conformitate cu Protocolul semnat cu PSD pe baza caruia funcționeaza actuala coaliție parlamentara majoritara, coaliție…

- Sondaj alarmant pentru Biserica. Increderea romanilor in aceasta institutie fundamentala se pare ca a scazut extrem de mult, sub 50%. Asta a spus sociologul Alin Teodorescu la Digi24, fiind pentru prima data de la Revoluție cand se intimpla acest lucru. Pe de alta parte, increderea in Justiție a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achiziția centralizata a 2.200 de ambulanțe reprezinta și un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa-și desfașoare activitatea cu echipamente…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca nu a discutat cu premierul Mihai Tudose varianta ca ministrii Sevil Shhaideh si Rovana Plumb sa demisioneze. Dragnea a fost intrebat, miercuri, dupa a doua runda de discutii avute cu premierul Tudose, la biroul sau de la Camera Deputatilor,…

- Iohannis: Persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga din Guvern Presedintele Klaus Iohannis considera ca persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga sau sa fie retrase din Guvern, a declarat, marti, purtatorul de cuvant, Madalina Dobrovolschi, afirmand ca premierul are atributul de a decide daca…

- Premierul Mihai Tudose s-ar fi întâlnit, luni, la Guvern, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, vicepremierul Marcel Ciolacu si liderul PSD Olt, Paul Stanescu, cei patru solicitându-i sa nu demisioneze, potrivit unor surse PSD,…

- Mihai Tudose a mers la Cotroceni in contextul in care social-democratii intra in sedinta , de la ora 13.30 pentru a discuta despre intentia premierului de a remania mai multi ministri. Surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE ameninta cu iesirea de la guvernare, daca ministrul Viorel…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Drganea se vor intalni la ora 13.30 la sediul partidului din Kiseleff penntru a discuta, „barabateste“, despre remanierea ministrilor cu probleme penale.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat luni seara ca urmeaza o "miniremaniere guvernamentala", precizand ca va lua o decizie saptamana aceasta cu privire la plecarea unor ministri din Guvern, potrivit Agerpres.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Antena 3, cAƒ a invocat posibilitatea de a demisiona de la conducerea Guvernului, A®ntr-un cerc restrA¢ns, de numai cA¢teva persoane, Tudose precizA¢nd, totodatAƒ, cAƒ relaAia nu Dragnea nu este aEA®ntr-un moment fericitaE, anunAAƒ mediafax.ro.

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, luni seara, in exclusivitate la Realitatea Tv, ca daca cele cinci remanieri nu ii vor fi acceptate de catre PSD el va pleca din fruntea Guvernului, intrucat nu poate sa iși asume ceva despre care se spune ca nu merge și despre care el crede ca nu merge.Premierul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor premierul a evidentiat oportunitatile oferite ambelor parti la nivelul Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA, dar si in calitate de parteneri in cadrul NATO. "Romania a fost si va ramane in continuare un partener de incredere…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat, marti, un atac la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, acuzandu-l ca „in mod ilegal” conduce Guvernul, fapt pentru care va trebui sa raspunda in fata legii. „Decizia noastra este sa facem astazi un ultim apel la responsabilitate din partea Guvernului. N-avem…

- Premierul Mihai Tudose a criticat banca centrala a Romaniei in contextul creșterii dobanzii ROBOR, in timp ce Liviu Dragnea, șeful PSD, a criticat social-democrații care vor schimbarea deciziilor Guvernului pentru un caștig de imagine. Totodata, șeful PSD spune ca președintele Klaus Iohannis greșește…