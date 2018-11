Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anuntat luni ca si-a depus demisia din functia de presedinte interimar al PSD Bucuresti, in semn de protest fata de faptul ca alegerile sunt blocate de mai bine de doi ani la aceasta organizatie. ‘Mi-am depus acum demisia din calitatea de presedinte interimar la PSD Bucuresti. Este…

- Iata declaratia lui Varujan Vosganian: "Vreau sa vorbesc in cateva cuvinte despre ce ar fi trebuit noi sa facem: marile investiții pentru Moldova, este momentul pe care nu-l mai putem amana. Consolidarea, modernizarea drumului de la București la Roman, Suceava, cu centura Bacaului; apoi drumul expres…

- Fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, a fost ales, joi seara, presedinte al organizatiei judetene a PSD Braila. La Conferinta de Alegeri conducerea centrala a partidului a fost reprezentata de Paul Stanescu.

- Planurile de angajare din trimestrul IV/2018 sunt cele mai optimiste din Europa, la egalitate cu Slovenia, și in topul celor mai optimiste din lume Previziunea Neta de Angajare din trimestrul IV/2018 este de +19%, cea mai puternica Previziune raportata in Romania din trim. IV/2008…

- Planurile de angajare ale companiilor din Romania in ultimul trimestru al anului sunt cele mai optimiste din Europa, la egalitate cu cele din Slovenia, si intre primele locuri in topul mondial, un sfert dintre angajatorii locali spunand ca au in vedere cresterea echipei, arata Studiul ManpowerGroup…

- Organizația PSD Ilfov a anunțat ca iși exprima susținerea pentru Primarul Municipiului București, Gabriela Firea, dupa ce aceasta i-a adus critici președintelui PSD, Liviu Dragnea. ”Organizația PSD Ilfov iși exprima susținerea pentru președintele sau ales statutar, doamna Gabriela Firea! Spunem NU conduceri…

- Gabriela Firea a continuat, duminica, atacurile la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa incidentele din timpul protestului din 10 august, din Piata Victoriei. Primarul Capitalei a acuzat-o pe Carmen Dan ca, la protestele din 10 august, nu a avut grija nici de oamenii pasnici, nici de jandarmi.…

- Echipa feminina de handbal SCM Ramnicu Valcea a castigat, sambata seara, in Sala Polivalenta din București, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins campioana CSM Bucuresti cu 33-31. Partida a avut nevoie de 20 de minute de prelungire pentru a fi ...