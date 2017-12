Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice in cadrul intrevederii acestia cerandu-i trei lucruri: sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei, prorogarea aplicarii acestora pana la primirea unui raspuns de la institutia europeana si demiterea…

- UPDATE O intalnire importanta a avut loc in Guvernul Romaniei. Reprezentanții a 43 de organizații civice au mers la Palatul Victoria sa discute cu premierul Mihai Tudose, nemulțumiți de schimbarile aduse legilor justiției. În Ajunul Crăciunului reprezentanții protestatarilor, grupați…

- Premierul Mihai Tudose se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, de la ora 11.00, cu delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale.

- Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria.De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat…

- Guvernul va interveni, pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana Premierul Mihai Tudose afirma ca în cazul în care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind justitia, care trebuie transpuse pâna în luna aprilie 2018,…

- Tariceanu: Nu dam bani Casei Regale Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- "Potrivit art. 5 din ordonanta nr. 58-1270 din 22 decembrie 1958 privind legea organica relativa la statutul magistratilor, „magistratii parchetelor judiciare (procurorii) sunt plasati sub directia si controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie”", a scris…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader, potrivit Agerpres. „Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor…

- Guvernul va propune saptamana viitoare o ordonanta de urgenta pentru suspendarea pe timp limitat a taxei de clawback pentru produse din plasma, a anuntat medicul Alexis Cochino, imunolog pediatru la Institutul pentru Sanatatea Mamei si Copilului din Bucuresti, dupa discutiile cu premierul si ministrul…

- Proiectul de buget pe anul 2018 Guvernul ar putea discuta, în sedinta de miercuri, proiectul de buget pe anul 2018. Luni si marti, la Palatul Victoria au avut loc discutii privind bugetul pe 2018, dupa cum a declarat pentru Agerpres, vicepremierul Marcel Ciolacu. El a precizat…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I, anunta stiripesurse.ro.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie si, in consecinta, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii pentru a-si corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in…

- Sectia pentru procurori din CSM a luat in discutie, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, 'Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al MJ, în…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in raportul privind MCV, este foarte clar exprimata intentia Comisiei Europene de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, „doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept si independenta justitiei sunt...

- "Concluziile, retinem, in mod evident, o situatie de regres fata de raportul din ianuarie 2017 si aceasta, in principal, din cauza propunerilor privind legile justitiei care au avut un impact negativ si care au starnit ingrijorarea. Cred ca era usor de anticipat aceasta situatie. Se recomanda in…

- “Concluzia raportului este aceea ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV-ului in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018”, a anuntat Tudorel Toader, dupa publicarea recentului raport, dinspre Comisia Europeana. Odata ce Comisia Europeana a facut publice…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca s-a intalnit, luni, cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contributiilor sociale. „Am avut astazi o intalnire cu managerul general…

- Evelina Oprina a raspuns unei intrebari adresate de Bogdan Chirieac. Ea spune ca CSM-ul este nefuncțional pe problemele esențiale. Iata dialogul care a avut loc la Romania 9, emisiune moderata de Ionuț Cristache: Bogdan Chirieac: Doamna judecator, ținand seama de dezvaluirea pe care…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritatii de management responsabila de Programul Operational Competitivitate (POC), el aratand ca Romania risca sa piarda o suma mare de bani. „Am o intrebare catre domnul ministru…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. Întrebat daca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat va fi dezbatut în ședința de miercuri…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa accelereze constructia sau modernizarea penitenciarelor romanesti pentru a se evita penalitatile pe care Romania ar trebui sa le plateasca de anul viitor urmare a unei decizii pilot a CEDO. El și-a declarat ”stupoarea”…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au reafirmat, marți, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, ca trecerea unei parți a contribuțiilor de la angajator la angajat în 2018 nu va avea un impact negativ asupra salariilor nici în…

- De la mijlocul saptamanii trecute, s-au schimbat in Romania condițiile minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca spațiile de detenție, grație unui ordin de ministru emis de șeful MJ, Tudorel Toader. Pe lista dotarilor care nu pot lipsi din celule apar acum interfonul și regulatoarele…

- "SNCSP doreste sa atraga atentia asupra dezinformarilor lansate recent in spatiul public de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la cele cateva mii de detinuti care urmeaza sa fie propusi pentru liberare conditionata in urmatoarele zile si saptamani, ca urmare a intrarii in vigoare a legii…

- Zeci de oameni s au strans in aceasta seara in Piata Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfasurat un tricolor lung de cativa metri si scandeaza atat impotriva ministrului Justitiei cat si a intregului Guvern, informeaza Romania TV.Potrivit…

- Premierul Mihai Tudose a participat miercuri, la Palatul Victoria, la semnarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar S.A., si compania americana Raytheon International Defence System, privind colaborarea in domeniul echipamentelor si componentelor aferente sistemului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca asteapta in continuare o pozitie oficiala a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe subiectul privind sesizarea CCR privind un posibil conflict dintre Executiv si Ministerul Public pe tema hotararilor de guvern.

- Deputatul PSD Ioan Dirzu a adresat, recent, o interpelare ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind includerea instrumentelor de motivare in preambulul actelor normative, dupa cum urmeaza: Este binecunoscut faptul ca, in istoria postdecembrista a activitații de legiuire din Romania, inițiatorul…

- Premierul Mihai Tudose a fost decis sa destituie din functii mai multi ministri. La sedinta CEx de joi seara, au fost acceptate demisiile a trei ministri: Shhaideh, Plumb si Cuc. Printre cei vizati nu s-a numarat si Liviu Marian Pop, ministrul maramuresean al Educatiei. Mare parte a baimarenilor sustin…

- Premierul Mihai Tudose este decis sa destituie din functii trei ministri. Printre cei vizati se numara si Liviu Marian Pop, ministrul maramuresean al Educatiei. Mare parte a baimarenilor sustin ca aceasta masura trebuia luata mai demult avand in vedere felul dezastruos in care este condusa Romania.…

- "In atragerea de investiții, administrația locala are un rol cheie pe care il incurajez sa devina regula și nu excepție. Știm cu toții ca una din cerințele esențiale este asigurarea unei infrastructuri de calitate. Infrastructura de transport trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui Guvern", a…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentantii proiectului RePatriot, care are ca obiectiv intoarcerea romanilor in tara, prin intermediul antreprenoriatului. In cadrul intalnirii, reprezentantii Repatriot au cerut politici publice si un cadru legislativ favorabil…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca premierul Mihai Tudose are obligația sa opreasca proiectul privind eliminarea președintelui din procedura de numire a procurorilor șefi, motivand ca magistrații se opun acestui act normativ. „2017 a fost pentru PSD anul ‘justiției’ și așa va fi pana cand PSD nu…

- 3.355 de magistrați din totalul celor 9000 din Romania (6500 de judecatori și 2900 de procurori) precum și 125 de auditori de justiție au semnat, pana luni, memoriul adresat premierului Mihai Tudose și ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care se cere retragerea proiectului de modificare a legilor…