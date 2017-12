Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca 2018 este un an special, anul Centenarului, in care romanii ar trebui sa fie uniti, iar atunci cand protesteaza sa o faca in mod constructiv. ‘Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (…) Eu cred ca la unii,…

- "Proteste vor fi intotdeauna. Poate unii asa inteleg deja sa traiasca: protestand pentru ceva. (...) Eu cred ca la unii, da (a ajuns sa fie un mod de viata, n.r.) Dar este in regula. Stiti, era intr-un celebru desen animat, "Oblio", Omul semnal. Tot atragea el atentia si indrepta lumea incolo sau…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- ”Eu le doresc la toti acelasi lucru: Anul 2018, fiind anul Centenarului, sa fie anul care uneste romanii, nu care dezbina, sa fie anul in care toti la un loc sa oferim un cadou Romaniei, o multime de realizari, o viata mai buna pentru romani, cu noi toti tragand in aceeasi directie si cu viteza maxima…

- "Viziunea bugetului pe care l-am prezentat in Parlament acum nu este noua, am prezentat-o in 2016, pe baza acestei viziuni am castigat alegerile. Am aplicat-o in acest an si vom continua aplicarea si in anii ce vin. Ne-am angajat ca vom obtine crestere economica de peste 5% care sa se regaseasca…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu spune ca nu sunt platite toate salariile la RATT. Primaria a avut plați de facut catre RATT pentru utilitați, care nu puteau fi amanate, iar salariile vor trebui sa mai aștepte puțin. „Nu sunt platite toate salariile la RATT, sunt anumite restanțe. Știți bine…

- Mii de angajati de la Uzina Dacia Pitesti, alaturi de muncitori din industria textila si de lucratori la Caile Ferate au protestat, marti, in Piata Victoriei, impotriva Guvernului si au cerut renuntarea la legea prin care contributiile sociale nu vor mai fi platite, de anul viitor, de firme, ci de angajati.…

- Daca plecați la drum prin județ și vreți sa știți care este starea drumurilor pe timp de iarna, puteți suna de acum la un numar de telefon special, pus la dispoziție de CJ Timiș. Tot aici veți putea reclama orice neregula.

- Selectionerul Ambros Martin nu se entuziasmeaza dupa nicio partida castigata. Schiteaza niste zambete, este multumit ca echipa aduna puncte dupa puncte, dar inca echipa nu arata ca nivel al jocului, asa cum isi imagineaza. Este obisnuit de cativa ani sa joace numai pentru trofee, motiv pentru care…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Sorin Grindeanu spune ca detesta ridicarea tensiunii publice si face un apel la dialog, intrucat ”ridicarea tensiunii publice, indiferent de ce parte a baricadei esti, nu e sanatoasa pentru Romania”. El considera totodata ca rolul celor care conduc este ”de a aduce pace sociala”.„Imi doresc…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Societatile de recuperare a creditelor ar putea lucra dupa o noua regula Senatorul Daniel Zamfir, Suma pe care societatile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor ar putea sa fie plafonata la dublul sumei pentru care a fost preluata creanta de la banci - potrivit unui proiect de lege…

- Stiti sfatul acela din batrani care spune „sa nu pui toate ouale in acelasi cos?” Despre cum ne putem asigura viitorul la pensie – și de ce nu ne ajuta statul sa facem acest lucru, intr-un nou episod „Romania la Bilant”.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la postul Antena 3, ca vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua întâlnire cu liderii sindicali din Educație. Mihai Tudose a precizat ca, pâna în prezent, discuțiile cu reprezentanții sindicali au fost…

- "Legea pensiilor este in lucru, poate va fi gata la anul, sa vedem apoi cat dureaza implementarea si in ce ordine va fi implementata din punct de vedere al beneficiarilor, fiindca va fi foarte greu de procesat milioane de dosare”, a declarat premierul Mihai Tudose, la Antena 3.El a spus…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate a guvernarii, alaturi de sanatate și infrastructura, menționand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatațirea pregatirii și a condițiilor de munca ale corpului profesoral. Citeste si: Mihai Tudose…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educatiei ramane in continuare o prioritate a guvernarii, mentionand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatatirea pregatirii si a conditiilor de munca ale corpului profesoral. ”In domeniul educational avem 50.000 de profesori - acum o saptamana…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la propunerile venite din interiorul partidului privind organizarea unui miting, ca de data aceasta nu mai respinge ideea, dar ca trebuie stabilit care va fi obiectivul unei astfel de manifestatii. Intrebat daca ar iesi in strada pentru Liviu Dragnea,…

- Protestatarii s-au adunat, miercuri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, avand pancarte cu mesaje precum ”Noi vrem respect”, ”Demisia”, ”Transferul de contributii, lipsa voastra de solutii”, ”Ne-ati mintit sa va dam votul, ne prostiti si ne luati totul”, ”Suntem angajati nu sclavi” si ”Saracia e a…

- Parcul urmaza sa cuprinda 335.000 de stejari care simbolizeaza eroii care au pierit in luptele din Primul Razboi Mondial de la Marasti, Marasesti si Soveja. Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean Vrancea, aproximativ 3.000 de voluntari vor fi implicati in campania de plantare de sambata,…

- Groupe Renault a explicat printr-un comunicat de presa ca nu comenteaza deciziile politice ale autoritaților, și ca firma a fost doar informata de sindicat de mișcarea de protest, insa nu a avut niciun rol in organizarea lui. Reactia Renault vine dupa ce premierul Mihai Tudose a lansat un…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dur dupa publicarea sondajului IMAS. Potrivit acestuia, cea mai mare scadere o are premierul Mihai Tudose, care coboara de la 23,2% la 18,1%, pe fondul scandalurilor din ultima luna. Liviu Dragnea este si el in cadere, de la 18,7% la…

- "Am plecat de la o concluzie realista ca, datorita scaderii de la 16 la 10%, ne afecteaza bugetele locale. In mod evident, cu acest aspect sunt de acord și reprezentanții Guvernului, domnul prim-ministru, viceprim-miniștrii și președintele Camerei Deputaților, persoanele cu care am discutat. Am convenit…

- "Daca vorbim despre cele trei destituiri de la CFR, vorbim despre acelasi lucru: respectul fata de cetateni si fata de meseria pe care o practici. (In cazul CFR Infrastructura - n. r.), nu este vorba despre cele 53 de minute ale trenului InterRegio cu care ministrul de Transporturi a mers noaptea…

- ”Nu pot in acest moment, fara a avea simulari in fata, sa va spun exact daca da sau nu (daca ar fi adoptat aceste masuri in cazul in care era inca premier - n.r.), dar sunt convins de urmatorul lucru: atat timp cat Mihai Tudose a luat aceasta hotarare, este o hotarare buna, e o hotarare care vine…

- Sorin Grindeanu a devenit noul șef al ANCOM, marți, prin votul Parlamentului. S-au inregistrat 270 de voturi „pentru” si 117 „impotriva”. Fostul premier, dat jos prin moțiune de cenzura de catre propriul partid, a fost propus de Guvern la șefia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Potrivit acestuia, sindicatele care se opun acestei masuri pleaca de la premise greșite, primul-ministru afirmand ca problema a mai fost discutata marți in ședința Consiliului Tripartit: Guvern, sindicate, patronate."O parte dintre sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri,…

- „Ambasadorul Olandei nu a indraznit sa imi spuna sa o pun pe Kovesi, insa a incercat sa ne invete ce trebuie sa facem in Justitie. Intr-o intalnire, l-am pus la punct pe ambasadorul Olandei si l-am reclamat omologului meu (...). Dupa doua saptamani, ambasadorul a fost rechemat in tara sa. In Ungaria…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a sustinut, miercuri, ca salariile nu scad deloc, nici macar in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente, ea acuzand faptul ca presedintele BNS, Bogdan Hossu, interpreteaza spusele guvernantilor si ale patronatelor. Solicitata sa comenteze…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Targu-Jiu, ca formatiunea politica Pro Romania va avea un candidat la alegerile prezidentiale din 2019.Citeste si: Dragnea II DA REPLICA lui Ponta dupa tirul de atacuri: 'Sa spuna comisiei SRI...' "Pro Romania va avea un candidat (la alegerile…

- Mihai Tudose promite autostrazi inregi, nu tronsoane. "Acum o saptamana toata lumea spunea ca nu se face nimic. Domnule, noi acum o saptamana am terminat un spital. Noi ne facem treaba și saptamana asta am fost pe un traseu de autostrada și am gasit la munca 750 de oameni. Spectacolul acela ridicol…

- Comisia economica a Senatului si Comisia pentru tehnologia informatiei a Camerei Deputatilor au avizat favorabil candidatura lui Sorin Grindeanu pentru postul de presedinte al ANCOM, cu 15 voturi pentru si sapte impotriva, urmand ca plenul reunit sa se pronunte asupra numirii sale. Fostul premier…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- Economia Romaniei s-ar putea confrunta cu probleme in viitorul apropiat, avertizeaza un articol din publicatia americana The New York Times. Aprecierile vin in conditiile in care avansul economic din prezent este bazat in cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul condus de Mihai Tudose este nevoit…

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a incpeut mandatul optimist: i-a promis premierului, in sedinta de Guvern, ca va lucra 30 de zile pe luna si oricat e nevoie in fiecare zi. Mihai Tudose i-a cerut, ironic, sa faca o dispensa pentru luna februarie.

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a incpeut mandatul optimist: i-a promis premierului, in sedinta de Guvern, ca va lucra 30 de zile pe luna si oricat e nevoie in fiecare zi. Mihai Tudose i-a cerut, ironic, sa faca o dispensa pentru luna februarie.

- Adrian Gadea: “Legea bugetului de stat pe 2018 va cuprinde sumele necesare pentru ca masurile din programul de guvernare sa poata fi implementate” in Economie / Prezent la conferinta de presa in care social-democratii din judet si-au prezentat candidatii la alegerile partiale organizate…

- „Nu pot sa nu fiu alaturi de colegii mei, care sunt astazi intr-un anumit tip de stres. Sa inteleaga toata lumea ca cea mai mare problema pe care o avem e ca actul de guvernare sa se desfasoare normal. Un alement important este atragerea de fonduri europene”, a spus premierul Romaniei. „Cele…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele subiecte din presa zilei, avand ca tema centrala o analiza a conflictului dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea.Hotnews: Aici a gresit putin premierul Tudose. Nu si-a adaptat discursul la obiective, nu si-a disimulat actiunile…

- O decizie privind raporturile PSD-Guvern, dar și referitoare la lista remanierilor va fi luata in forul statutar, respectiv in Comitetul Executiv Național al PSD, au anunțat marți premierul Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. „Am avut o discuție destul de lamuritoare domnul prim-ministru. Ne-a…

- „Saptamana asta voi lua niște decizii. Dure, dar necesare”, a subliniat luni seara șeful executivului, Mihai Tudose, la un post de știri. „Aș minți daca aș spune ca toate lucrurile sunt in ordine. Nu, nu sunt in ordine. Unele nu sunt in ordine deloc. Dar am mai spus-o (…) nu iese nimeni la pensie din…

- Premierul Tudose anunța o miniremaniere in Guvern. Prim-ministrul a facut declarația, luni seara, la Antena 3, el precizand ca va lua o decizie saptamana aceasta cu privire la plecarea unor ministri din Guvern. ”Saptamana aceasta voi lua niște decizii dure, dar necesare”, a ținut sa precizeze Tudose,…

- Și membrii Asociației Procurorilor din Romania au semnat „Memoriul pentru retragerea proiectului de modificare a legilor justiției”, anunța președintele asociației, procurorul Gabor Bogdan. Documentul este semnat de aproximativ 3000 de magistrați, care solicita premierului Mihai Tudose și ministrului…

- Romania si Bulgaria sunt "doua oaze de stabilitate si de siguranta a cetateanului", a declarat marti prim-ministrul Mihai Tudose, la Varna. "Este evident faptul ca atat Bulgaria, cat si Romania sunt doua oaze de stabilitate si de siguranta a cetateanului pe strada, foarte tolerante si religios, si…

- "Este evident faptul ca atat Bulgaria, cat si Romania sunt doua oaze de stabilitate si de siguranta a cetateanului pe strada, foarte tolerante si religios, si din punct de vedere al celorlalte minoritati posibile si imaginabile, ceea ce e un nou element de atractivitate sa faci afaceri in aceste…

- Președintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marți, ca 2018 va fi un an de prabușire economica și face un ultim apel la premierul Mihai Tudose sa ia masuri imediate de restabilire a echilibrelor macroeconomice. Basescu a susținut ca Liviu Dragnea conduce in mod ilegal Guvernul și se indreapta catre…

- Bianca Dragusanu a facut o introducere emotinanta in editia de luni a emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragusanu, situatie PENIBILA. "M-am simtit luata de proasta!" "Regula de aur in relatiile de durata: faceti des declaratii de dragoste. Nu foarte des, sa nu i se aplece de la atata…