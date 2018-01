Tudose, cu mai mult timp liber: S-a apucat DE CITIT!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca in aceasta perioada, dupa ce nu se mai afla la conducerea Guvernului, isi dedica timpul lecturii si vizionarii filmelor. "Domnule, m-am apucat de citit. Citim, (vedem - n.r.) filme, chestii de-astea",…

- De la ședința Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, Felix Stroe, precum și Marius Nica, toți trei susținandu-l public pe Mihai Tudose, in timpul conflictului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in urma caruia Tudose și-a pierdut sprijinul politic și a demisionat. La inceputul ședinței,…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Vicepremierul Stanescu – al carui nume a fost vehiculat ca posibil premier interimar – insista ca nu isi doreste sa ocupe fotoliul de sef al Guvernului. Pana sa ajunga la sedinta de marti a Comitetului Executiv National al PSD-ului, in care ar urma ca social-democratii sa aleaga o varianta de succesor…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose şi-a înaintat în această seară demisia din funcţie, urmând ca, potrivit legii de organizare…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a plecat, luni, în jurul orei 23,25, de la Palatul Victoria. El a fost condus la iesirea din sediul Guvernului de doi dintre colaboratorii sai, Felix Rache si Florin Vodita. Mihai Tudose a venit luni seara la Palatul Victoria, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a intrat pe poarta principala a Palatului Victoria, in jurul orei 22.00, pregatindu-se sa iși aprinda o țigara, așa cum au aratat imaginile televizate. Tudose s-a intors de la sediul PSD la sediul Guvernului pentru a-și strange ”lucrurile”, dupa ședința Comitetului…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns luni seara la Palatul Victoria. Mihai Tudose a anuntat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. 'Plec cu fruntea sus', a spus Tudose. El a precizat…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- "Intrebarea la care trebuie sa raspunda ei intre ei și apoi sa ne raspunda și noua, ca sa știm daca se mai poate avea incredere in ei, este urmatoarea: cum au ajuns Grindeanu și Tudose premieri? A fost un compromis cu statul paralel? Sau statul paralel le captureaza premierii și ii invarte cu cheița?…

- Este razboi total! Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Potrivit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu cere intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, pe fondul conflictului dintre șeful Guvernului și ministrul de Interne,…

- Razboiul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan are ecouri puternice in PSD. Premierul a reușit sa starneasca revola unor colegi din tabara Dragnea. Deputatul Catalin Radulescu face apel la intrunirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD pentru a se retrage sprijinul politic cuplului din…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Cu cat e platit Gica Popescu sa fie consilier al premierului. „Gica Popescu trebuie sa ii consilieze ce au de facut. Nu cred ca știe nici el și nici premierul ce va face Gica Popescu. De ce sa fie grav?…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit singur in conferința de presa, și a spus ca singurele decizii adoptate au fost propunerea lui Ioan Deneș pentru Ministerul Padurilor și Apelor și organizarea unei noi ședințe a Comitetului Executiv Național in perioada 29-31 ianuarie la Iași. Cu ceva timp…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la capat. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati…

- "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati - trebuie sa facem spitale, trebuie sa asiguram un act medical romanilor, trebuie sa facem autostrazi, sa asiguram linistea si ordinea publica, salariile romanilor, pensiile - si pentru asta sigur ca trebuie discutat.…

- Tudose anunța ca vrea restructurarea Guvernului. Anunțul a fost facut, luni, de șeful Executivului, la intrarea in sediul PSD unde are loc ședința Comitetului Executiv Național. Acesta a avut o discuție cu mai mulți lideri ai partidului, la sediul Guvernului, in cursul dimineții. Și liderul PSD Vrancea,…

- Premierul Tudose, discuții cu cei 7 reprezentanti ai organizatiilor civice Palatul Victoria, sediul guvernului României foto: arhiva La Palatul Victoria continua si la aceasta ora întâlnirea premierului Mihai Tudose cu cei 7 reprezentanti ai organizatiilor civice, care au solicitat…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Un nou scandal politic la nivel înalt s-a produs în partidul de guvernamânt. DCNews a publicat astazi stenograme care arata conflictul dintre primarul Municipiului București, Gabriela Firea, și premierul Mihai Tudose, în contextul organizarii Târgului de Craciun…

- La dezbateri a participat și premierul Mihai Tudose și membri ai Guvernului, printre care Tudorel Toader, Olguța Vasilescu, Ilan Laufer, Liviu Pop, Marcel Ciolacu. Motiunea de cenzura depusa de PNL - ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma” - a fost dezbatuta in plenul Parlamentului joi, incepand…

- Sedinta plenului Parlamentului in care se dezbate si se supune la vot motiunea de cenzura, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", a inceput. Erau prezenti, la inceputul sedintei, 274 de parlamentari, insa in timp ce senatoarea USR Nicoleta Dinu citea textul moțiunii, parlamentarii…

- Ședința plenului Parlamentului in care se dezbate și se supune la vot moțiunea de cenzura, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", a inceput. Sunt prezenți, la începutul ședinței, 274 de parlamentari. La dezbateri participa și…

- Orice formațiune PSD poate organiza manifestații publice oricand, a anunțat ieri, liderul partidului, Liviu Dragnea. Anunțul a fost facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc la Baile Herculane. „Am decis astazi in Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- "Incepand de azi o sa avem niște vizite pe niște șantiere. Nu va spun nici dumneavoastra unde", a spus prim-ministrul, adresandu-i-se ministrului Transporturilor, Felix Stroe. El i-a cerut acestuia sa prezinte concluziile discuțiilor cu Banca Mondiala. "Este o oportunitate extraordinara,…

- Banca Mondiala acorda asistenta Romaniei pentru constructia de autostrazi Banca Mondiala va acorda asistenta României pentru proiectul constructiei autostrazii Ploiesti- Brasov. Anuntul a venit de la Palatul Victoria, dupa o discutie a premierului Mihai Tudose cu o delegatie a…

- Tudose si Dragnea, la negocieri cu sindicalistii Sanitas Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au participat la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Prezenta celor patru…

- Consiliul National Sanitas discuta revendicarile angajatilor din sanatate care se refera la legea salarizari, dar si la conditiile specifice de munca ale personalului medical, scrie news.ro. Ministrul Sanatatii Florian Bodog afirma miercuri ca a gasit o solutie pentru problemele acestora,…

- O noua unitate spitaliceasca ar putea fi construita la Buzau chiar pe terenul fostei maternitați, demolata in aceasta perioada. Este anunțul facut de catre președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, care a precizat ca a avansat deja aceasta propunere premierului Mihai Tudose și vicepremierului…