Tudose: Cele mai mari întârzieri, pe zona de mediu şi de transporturi Premierul Mihai Tudose a apreciat ca mediul si transportul sunt domeniile in care Romania inregistreaza cele mai mari intarzieri, enumerand in acest sens chestiuni precum colectarea selectiva sau autostrazile insuficiente.



"Puteau sa functioneze mai bine lucrurile pe zona de mediu, unde traim intr-o paradigma foarte complicata, ea fiind complicata de noi, de romani si de cei care au trecut pe acolo in ultimii ani, zeci de ani. Sa zic asa, am exacerbat anumite lucruri, le-am radicalizat. Am facut din toata tara o mare rezervatie naturala si acum nu mai putem sa facem nimic. Avem anumite…

