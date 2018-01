Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca RA-APPS din partea Casei Regale a primit o ofera de chirie pentru Palatul Elisabeta, dar conditia impusa a fost o perioada de gratie de un an, ceea ce, din punctul sau de vedere, &"nu merge&".

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ”in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia…

- Premierul Mihai Tudose a reluat mesajul lipsit de menajamente la adresa Casei Regale. Tudose spune ca România nu este monarhie și ca, la fel cum Camera de Comert si Industrie a României este o fundatie, un ONG de interes national, tot așa stau lucrurile și

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, in legatura cu revenirea Casei Regale in patrimoniul statului, ca trebuie sa se discute „fara patima” , pentru a se gasi o soluție in acest sens. Mai mult, premierul Tudose, a precizat, joi, ca, din punct de vedere personal, Palatul Elisabeta…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. Pe de alta parte, Liviu Dragnea spune ca discuția despre Casa Regala este una foarte serioasa.

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- ”Sunt din ce in ce mai multe voci din PSD care declara ca Mihai Tudose are comanda dubla. Ar fi timpul ca prim-ministrul PSD-ist, Mihai Tudose, sa aiba o discuție cu sine insuși și apoi sincera cu spațiul public in care sa ne lamureasca despre aceasta suspiciune. E din ce in ce mai comuna aceasta…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca un punct de vedere al Guvernului pe proiectul de lege privind statutul Casei Regale nu a ajuns pe ordinea de zi a Executivului, adaugand ca o varianta ar fi statutul de utilitate publica acordat Casei Regale, ca Fundatie, dar a adaugat ca in privinta Palatului…

- Premierul Mihai Tudose e vehement impotriva Casei Regale! Deși a participat la inmormantarea Regelui Mihai, premierul nu vrea ca Palatul Elisabeta sa ramana urmașilor regelui.”Utilitatea publica pentru Casa Regala, da, dar pentru urmașii Casei Regale, nu. Daca dam la toți urmașii șefilor de…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- „Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman și in proiectul pe care l-am depus, dupa cum știți, nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana astazi, pana la moartea Regelui a fost data in folosința familiei regale și propunerea de proiect este sa ramana in folosința, nu in proprietate.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea au propus un proiect de lege…

- Premierul Mihai Tudose ar dori ca Palatul Elisabeta sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, conform unor surse oficiale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus, pe 7 noiembrie, o initiativa…

- Acesta va fi primul Craciun fara Regele Mihai I. Casa Regala a României a decis sa reînnoade tradiția petrecerii sarbatorilor de iarna la Castelul Regal Savârșin, unde membrii familiei regale îi vor primi pe Dubașii din

- La inceputul lunii noiembrie, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții Camerei Deputaților și Senatului, au depus in Parlament un proiect de lege pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Inițitiva prevede „recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept…

- Palatul Elisabeta Palatul Elisabeta a fost atribuit Regelui Mihai I de statul roman, in 2001, ca locuința pentru un fost șef de stat pe durata vieții. Practic, dupa decesul Regelul Mihai I Familia Regala a Romaniei ar pierde dreptul de folosinta a Palatului Elisabeta. Construit initial…

- Guvernul va aproba, în cadrul ședinței de miercuri, o hotarâre privind stabilirea a trei zile de doliu național pentru decesul Regelui Mihai I, în 14, 15 și 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru Agerpres.Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu…

- 1881-1947. Este perioada in care Romania a fost Regat. O perioada consfintita de doua acte: cel de proclamare a Regatului Romaniei si cel de abdicare a Regelui Mihai. Ambele documente se afla in Arhivele Nationale, alaturi de alte sute de mii de acte despre Casa Regala a Romaniei.

- Guvernul Romaniei a anunțat ca o intalnire tehnica va avea loc la Palatul Victoria pe tema organizarii funerariilor naționale. Guvnerul Romaniei va avea o ședința tehnica marți seara pentru a stabili detali legate de organizarea funerariilor naționale. “Guvernul va sprijini organizarea funeraliilor…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- Casa Regala a anunțat ca starea de sanatate a Regelui Mihai este in continuare foarte grava și ca acestuia i se administreaza medicamente care sa ii ușureze somnul și respirația. Din fericire, sanatatea Majestații Sale nu s-a deteriorat fața de acum doua saptamani, arata reprezentanții Casei Regale,…

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae, a transmis, sambata, un comunicat oficial in care susține, printre altele, ca “Declaratia mea din august 2015, referitoare la acceptul retragerii titlului, nu a fost scrisa de mine. Am fost obligat sa o accept, am refuzat sa o semnez si pana la acest moment este nesemnata.”…

- Casa Regala ar putea primi un buget anual aprobat de Guvern si Palatul Elisabeta in folosința pentru urmatorii 49 de ani. In plus, conducatorul Casei Regale ar putea avea statut de sef de stat. Sunt propunerile facute de președinții celor doua camere ale Parlamentului, care ar putea deveni lege, pana…

- ”Propunerea pe care am avansat-o de adoptare a unui statut de functionare a Casei Regale care urmareste cateva lucruri foarte importante. Casa regala a militat si in trecut, ma refer din 1990 pana incoace pentru promovarea traditiilor istorice legate de suveranitatea si independenta Romaniei, pentru…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea a spus ca politicienii șantajeaza Casa Regala. Afirmația lui Ghinea vine in contextul in care Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au depus la Parlament o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Vicepreședintele…

- "Pentru ultima oara, va reamintesc: nu am refuzat niciodata sa fac test ADN cu Iris! Tot ce am cerut a fost sa il facem in doua locuri diferite (alese chiar si prin tragere la sorti). Acum, intrebare de 10 puncte pentru toti carcotasii mei: daca are intentii bune referitor la copilul lui de ce refuza…