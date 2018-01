Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat…

- "In legatura cu subiectul demisiei mele, dupa cum știți, Guvernul e politic, iar miniștri sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern", a zis Carmen Dan. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca, "daca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, urmeaza sa prezinte public, in declaratia programata joi seara, acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior a facut raport prin care refuza aceasta numire. ”Carmen Dan urmeaza sa prezinte public dosarul inaintat…

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan pentru ca l-a "mintit" si ca, daca isi va prezenta demisia, o va accepta. "Daca va fi lasata, va demisiona", a precizat Tudose. Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a fost "mintit" de ministrul Carmen…

- "Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea mea fata de ministrul de Interne este urmatoarea. Am intrebat-o daca e adevarat ca refuza si mi-a spus ca nu. La pranz l-am sunat pe domnul…

- Potrivit surselor citate, Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, anuntandu-l pe acesta ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-a fi spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- "Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-as dori sa inceapa cu 1. Ca-s 11, ca-s 19, sa inceapa cu 1. S-au creat de-a lungul timpului o multime de pui. Le-as dori comasate la loc. Elimina birocratia. Sa limitam cheltuielile, sa eficientizam actul administratiei publice", a declarat seful Guvernului,…

- "Domnule Prim Ministru Tudose, Spre stiinta : Liviu DragneaSpre stiinta : Doamna Carmen Dan Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru. Iar daca acel ministru este femeie, jocul umilintei va…

- Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, potrivit surselor citate, si l-a anuntat ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-ar fi…

- Catalin Ionita, sef DGA, cel care a fost propus de ministrul Carmen Dan sa ocupe scaunul de sef al Politiei Romane in locul chestorului-sef Bogdan Despescu, are o avere mai mult decat decenta. Cel putin asa reiese din ultima declaratie de avere depusa, cea din 2017.

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Iata cele cinci intrebari: Cine l-a promovat și folosit in interes personal? De ce a fost protejat și a beneficiat de regim preferențial? De ce statul roman constata dupa cate un scandal ca testele psihologice sunt irelevante? De ce umblau nesupravegheați prin cartier doi copii cu varste foarte…

- "L-am informat pe primul ministru de decizia mea. Procedura este ca ministrul sa faca propunerea, dar decizia sa o ia premierul. Nu eu decid. Așteptam decizia premierului", a spus ministrul Carmen Dan. "Eu n-am venit cu mandatul de ministru de acasa. Nu l-am primit moștenire", a mai spus Carmen…

- "PENIBIL... Am vazut un ministru cu o prestație lamentabila... Așa cum s-a impamantenit o tradiție paguboasa la MAI, ni s-a servit o "spoiaia" de masuri bombastice legate de un pedofil care a patat iremediabil onoarea Poliției Romane... Se cere demiterea Șefului IGPR și a șefului Serviciului Omoruri...…

- Premierul Mihai Tudose nu vrea sa semneze demiterea din functie a sefului Politiei, Bogdan Despescu, pana cand nu va auzi si argumentele sale, nu doar varianta ministrului de Interne Carmen Dan. Decizia premierului vine in contextul in care acesta forteaza demisia ministrului de Interne Carmen Dan,…

- Noi am trecut ușor peste o informație extrem de grava: Testarile psihologice realizate pe angajații Ministerului de Interne nu sunt omologate. Asta inseamna ca nu au licența. Nu sunt valide. Este ingrozitor ceea ce aud. In mod normal, de acum 10 minute, trebuia sa se suspende toata activitatea de…

