Tudose, atac raider la DGA!

Tudorel Toader s-a imbolnavit de Augustin Lazar

Initial, cand am auzit ca interviurile pentru ocuparea postului de Prim-procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie vor fi transmise in direct, m-am bucurat. Mai bine nu ma bucuram. M-am gandit ca va fi ca o competitie in care ministrul Justitiei si candidatii se vor bate in idei,… [citeste mai departe]