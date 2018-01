Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de relatia pe care o are cu serviciile, premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca are o relatie institutionala. ”Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt institutii ale statului si sunt in regula. (...) Am o relatie institutionala…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, intr-un interviu televizat, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD Liviu Dragnea si asa va ramane, negand ca isi doreste sa fie presedintele PSD.

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- "Eu nu sunt premierul cuiva. Eu sunt premierul Romaniei si al PSD, trimis de PSD. PSD nu este un nume, este PSD. PSD, cu structurile sale de conducere. Buni, rai, cum ne considerati. Dar nu sunt al cuiva. Al nimanui, de nicarieri, ca-i vorba de servicii sau de partid, al unui om de acolo, indiferent…

- "Nu-mi doresc sa fiu președintele PSD. Eu nu sunt premierul cuiva, sunt premierul României și trimis de PSD. PSD nu este un nume, cu structurile de conducere, buni, rai. Dar nu sunt al cuiva, de nimanui. Ca e vorba de servicii sau de al cuiva din partid. Sunt premierul României,…

- Premierul Mihai Tudose vorbește despre relația sa cu serviciile, dupa ce a fost acuzat in mai multe randuri ca ar fi „omul SRI”. Tudose il ataca pe Liviu Dragnea, facand referire la informațiile ca liderul PSD taia porcul alaturi de liderii SRI și le cara sticle de vin. Anterior, Tudose sugerase…

- "Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regula, sunt în regula. Nu sunt în regula, haideți sa le închidem! A, clar, are dubla comanda! Am o relație instituționala cu serviciile. Macar o data…

- Premierul Mihai Tudose va explica, in aceasta seara, la Antena 3, de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, in conditiile in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a propus eliberarea sa din functie ca urmare a cazului in care a fost implicat agentul-pedofil.

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose."Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Un apel la 112 dat duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.15, solicita interventia unei ambulante pentru preluarea unui ranit din localitatea Stulpicani. Cel care a sunat a povestit ca fratele sau ar fi fost lovit de persoane necunoscute si a fost taiat la brat cu un cutit si avea nevoie de prim ...

- Clinic Med Diagnosis din Turda și-a lansat siteul, care poate fi accesat la adresa www.DiagnosisTurda.ro . Siteul conține informații despre echipa de medici, despre serviciile medicale oferite, dar și despre prețurile practicate de clinica moderna, dotata cu aparatura de specialitate de ultima generație.…

- Premierul Mihai Tudose susține ca are o relație instituționala cu președintele Klaus Iohannis, dar s-a aratat deranjat de faptul ca acesta le-a dezvaluit jurnaliștilor discuții din spatele ușilor inchise.”Ultima discuție am avut-o pe tema, a fost telefonica, pe tema tristului eveniment cu…

- Un cunoscut boxer român și-a pus capat zilelor dupa ce și-a taiat venele într-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa și a lasat un bilet de adio. Fostul boxer, antrenor emerit, Viorel Soroceanu si-a taiat venele, disperat fiind din cauza starii sale de sanatate. Soroceanu…

- Tariful practicat de Transelectrica pentru serviciile tehnologice de sistem a fost majorat cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%, a anuntat, vineri, compania. „In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit…

- Doua cazuri de trichineloza au fost confirmate zilele acestea la porci mistreti vanati in fondurile de vanatoare de la Berca si Rusavatu, judetul Buzau. Autoritatile judetene le atrag atentia mai ales locuitorilor din zona Berca, unde aproape in fiecare an s-au inregistrat cazuri de trichineloza, sa…

- O analiza postata miercuri pe site-ul EU today si intitulata “Serviciile secrete din Romania, sub control parlamentar” evidentiaza o serie de aspecte ce tin de un subiect de mare interes pentru opinia publica. Iata cum suna: Cand o tara se uita in interior pentru a-si examina propriile servicii secrete,…

- Digi Mobil și Huawei au finalizat cu succes testele pentru serviciile Voce 4G (VoLTE) și Voce Wi-Fi (VoWiFi), astfel incat abonații Digi Mobil vor beneficia de inca doua telefoane compatibile cu aceste tehnologii: Huawei Mate 10 Pro și Huawei P9Lite Mini. Software-ul pentru Huawei Mate 10 Pro, ce conține…

- Jan Cornelius (67 de ani), scriitor de limba germana si traducator, originar din Romania, povesteste despre mult-visata iesire din tara, in 1977, si despre primii ani in Germania. Si-a continuat studiile la Universitatea din Dusseldorf, timp in care a facut diverse munci fizice; a fost profesor la liceu,…

- Serviciile medicale din domeniul oncologic vor fi acordate, incepand cu 1 ianuarie 2018, si in institutiile medicale private. Deputatii au votat in sedinta de joi, 7 decembrie, in lectura finala modificari in acest sens la Legea ocrotirii sanatatii, transmite IPN.

- Buget 2018: Mai mulți bani pentru servicii Buget 2018: Serviciile speciale vor avea in total 2,9 miliarde de lei, sume majorate fata de 2017. Serviciul Român de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea în 2018 un…

- Un nou val de scumpiri. Care sunt produsele si serviciile pentru care vom plati mai mult Managerii intreprinderilor preconizeaza ca preturile in industrie si comertul de amanuntul vor creste in perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- BERBEC: Daca ești singura este posibil sa intalnești pe cineva pe care il cunoșteai mai de mult și poate va ieși ceva. Vei avea lucruri noi de facut și asta se va vedea la sfarșitul lunii in contul tau bancar. Șefii te apreciaza și este o perioada favorabila carierei tale. TAUR:…

- Retailerul german Kaufland a incheiat un parteneriat cu cooperativa agricola „Tara mea”, prin care se angajeaza sa preia toate carnea de porc pe care cei 100 de membri ai cooperativei o pot livra. Prin acest program si cu ajutorul altor furnizori romani, Kaufland spera ca pana in primavara…

- Accenture iși extinde capabilitațile de Business Process Services in Romania prin deschiderea unui nou centru in Brașov, al șaptelea din țara. Prin noul centru care se va deschide in decembrie, Accenture va oferi clienților servicii de gestionare a proceselor de business și va crea noi oportunitați…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au ridicat peste 200 de sticle de whisky contrafacut. Cel care care le contrafacea a fost depistat in flagrant, in timp ce livra catre un client. Pe 13 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare…

- 1. Se activeaza latura obscura, dosita, ascunsa a unei relatii afective. Daca pana mai ieri ti se parea ca stii ce-i in relatia ta, acum s-ar putea sa vezi ca nu stii. Credeai c-ai depasit niste momente grele din viata ta intima? Ei bine, ele continua sa lucreze. Pot reveni acum niste emotii…

- Bancile din Romania sunt cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma altor tari din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste implementarea noii directive privind serviciile...

- Barbatul misterios care o însoteste pe Simona Halep în vacanta din Italia este un fost jucator de tenis profesionist! Iubitul numarului 1 mondial se numeste Radu Marian Barbu, un om implicat în mai multe proiecte din tenis.

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Turismului vor include serviciile medicale din Romania in pachete turistice, astfel ca pacientul care doreste sa se trateze in Romania va beneficia, pe langa tratamentul medical de care are nevoie, de transport, cazare, masa si de vizitarea unor obiective turistice,…

- „Famiglia” este mai importanta decat familia. O dovedește un mafiot din Sicilia, care i-a ordonat fiului sau sa-și ucida… sora. Barbatul a decis ca fiica lui trebuie sa fie omorata, deoarece avea o relație cu un polițist, relataza The Independent. Guiseppe „Pino” Scaduto, un lider al mafiei siciliene…

- În R. Moldova exista doua creșe, care adapostesc copiii din familiile monoparentale care se afla în dificultate. Multe mame sunt nevoite sa-și creasca singure micuții, fie pentru ca divorțeaza de soți, fie pentru ca tații copiilor fug de responsabilitați. Uneori, lipsa de bani…

- Pericolul terorist e mai mare ca oricand in Europa. Jihadisti ISIS au ajuns pe continent, dupa ce orasele controlate de gruparea Stat Islamic in Siria si in Irak au fost recucerite. Sunt luptatorii straini care, in ultimii ani, s-au inrolat in ISIS si care acum au revenit acasa: in Franta, Marea Britanie,…

- Are Simona Halep o relație cu un fotbalist? „La urechile mele au ajuns niște zvonuri”. Toata lumea este curioasa sa descopere detalii picante din intimitatea numarului 1 mondial din tenis, dar sportiva știe sa-și ascunda viața personala. S-au vehiculat mai multe posibile relații , dar Simona Halep n-a…

- Dupa declarațiile Elenei Udrea la comisia SRI care il implicau pe Victor Ponta și socrul sau, Ilie Sarbu, in arestarea unor lideri județeni PSD, secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu l-a invitat pe Ponta la PSD, pentru a raspunde acuzațiilor proferate de Udrea.

- Speak si "Libelula" au dat de inteles inca de luni bune ca formeaza o relatie, insa nu si-au asumat acest lucru... pana acum! In mod oficial, cantaretul si dansatoarea lui formeaza o relatie.

- In presa a aparut informația conform careia președintele Klaus Iohannis intenționeaza sa refuze doua dintre propunerile de miniștri ale PSD. Ar fi vorba despre Paul Stanescu, propus la Ministerul Dezvoltarii și Felix Stroe, propus la Ministerul Turismului.Potrivit unor surse politice convergente,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca relația sa cu președintele Klaus Iohannis este instituționala corecta. "V-am mai spus, avem o relație instituționala corecta", a declarat Mihai Tudose, vineri, la finalul CExN al PSD. Premierul a raspuns astfel dupa…

- Liderul PSD l-a atenționat public pe Iohannis sa nu se mai refere niciodata la PSD. Dragnea a dezvaluit ca nu are niciun dubiu ca Iohannis se implica politic. Totodata, Liviu Dragnea a transmis ca intre el și Iohannis nu va mai exista decat o relație instituționala și ca nu se va mai duce…

- De ce plange Speak uneori. Unul dintre cei mai indragiți artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește deschis despre fostele lui relații și despre cat este de sensibil. Dincolo de aparențe, Speak este un barbat…