TUDOSE, acuzații fără precedent: DRAGNEA și sutele de milioane de euro Tudose l-a atacat dur pe Dragnea pe Facebook. Prezentam mai jos postarea integrala: „Despre ipocrizie... Și minciuna. PSD a postat pe site-ul propriu ca e jale. Ca Presedintele nu a promulgat bugetul si ca Romania pierde zilnic 20 milioane de euro din cauza aceasta. Presupunem ca e corect (cu toate ca nu e). Dar daca e corect ceea ce zice PSDragnea, putem sa intrebam cine plateste cele 900 de milioane de euro aferente intarzierii prezentarii si adoptarii? Fiindca bugetul a fost adoptat pe 15 februarie. Deci poate ne spune PSDragnea cum e cu cele 900 de milioane de euro..”, a scris fostul premier… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

