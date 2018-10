Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției susține, referitor la decizia CCR, prin care au fost declarate neconstituționale mai multe articole din proiectul de modificare a codurilor penale, ca documentul a fost elaborat cu respectarea deciziilor CCR și ale Directivelor UE, lasand sa se ințeleaga ca modificarile cu probleme…

- Legea Statutului magistratilor este a doua din pachetul legilor justitiei. Seful statului este obligat sa promulge legea, dupa ce a epuizat toate caile de atac. Actul normativ reduce atributiile sefului statului in domeniul numirii sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT. Proiectul a fost retrimis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca i-a informat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in timpul intrevederii de la Parlament, despre discutiile pe care le-a avut la Strasbourg, inclusiv despre solutiile legislative convenite cu oficialii Comisiei de la Venetia.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca proiectul de OUG de modificare a legilor justiției este finalizat, menționand ca va fi transmis in cursul acestei zile Consiliului Superior al Magistraturii."E gata si il trimit astazi la CSM", a declarat Tudorel Toader. Ministrul…

- Tudorel Toader a declarat, miercuri, ca ministerul ceruse avizul Comisiei de la Venetia in draftul initial al proiectelor de modificare a legilor justitiei, acesta fiind modificat in Parlament. Ministrul Justitiei a precizat ca niciuna din prevederile declarate neconstitutionale n-a plecat de la MJ.

- Ministrul Justiției a declarat, joi, ca discuțiile cu delegația Comisiei de la Veneția au vizat proiectele de modificare a codurilor penale."Au fost discutii privind proiectele de lege pentru modificarea Codului Penal si Codului sPP. E contributia Ministerului Justiției privind transpunerea…

- Proiectul de amnistie și grațiere a revenit iarași in discuție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a afirmat ca in acest an al Centenarului „legiuitorul ar putea fi generos”. Proiectul exista in Parlament inca de anul trecut, dar nu a fost inca pus in dezbatere. https://evz.ro/proiectul-de-lege-privind-amnistia-si-gratierea-in-atentia-minist.html#mce_temp_url#

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, referitor la afirmatiile facute de procurorul general, Augustin Lazar, ca este vorba despre “libertate de exprimare, iar fiecare se exprima dupa cum ii dicteaza limitele de intelegere”, transmite News.ro . Ministrul Justitiei a fost intrebat de…