- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca nu poate sesiza, ca ministru, Curtea Constitutionala, ci premierul trebuie sa faca sesizarea Curtii cu privire la situatia procurorului general al Romaniei, a carui revocare Toader a propus-o in urma cu mai multe luni. "Nu e alta cale de urmat",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca in prezent are si mai multe argumente in sustinerea demersului pe care l-a initiat anul trecut privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar. "Daca atunci am prezentat 20 de motive in baza carora am solicitat evaluarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni seara, ca „cel mai probabil” va fi sesizata CCR dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu il va revoca pe procurorul general, Augustin Lazar, Toader subliniind ca „astfel de abuzuri” nu pot continua”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia data de CCR in cazul Kovesi, prin care presedintele Klaus Iohannis a fost obligat sa semneze revocarea din functie, este valabila si pentru revocarea procurorului general, Augustin Lazar, Toader afirmand ca, daca va fi cazul, CCR va fi solicitata…

- Ministrul Justitie, Tudorel Toader, a declarat joi seara ca va sesiza Curtea Constitutionala daca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea sa de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar sau nu ii va numi pe cei cinci procurori propusi in functii de conducere. "Am…

- Ieri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca la Consiliul National al PSD s-a agreat ideea ca amnistia si gratierea sa fie ultima solutie de indreptare a abuzurilor din justitie, potrivit Agerpres. „Dupa cele discutate acolo in sedinta, de fapt ati vazut ca nu s-a pus problema unui vot, nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat la decizia magistratilor de la Curtea de Apel Alba de a trimite dosarul privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta din urma sustine ca solutionarea dosarului sau va fi "un test de maturitate si independenta"…

