Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut, miercuri, in Parlamentul European, ca exista țari cu un stat de drept mai ridicat decat Romania care iși sancționeaza demnitarii ce "iși denigreaza țara". "Mandatul pe care il are un demnitar este de a promova valorile naționale, ci nicidecum de a denigra țara de origine", a afirmat Tudorel Toader, in fața europarlamentarilor ingrijorați de situația statului de drept din Romania.