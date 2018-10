Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca va participa la referendumul pentru redefinirea familiei si va spune ''da'' modificarii Constitutiei, pentru ca, precizeaza el, ''copiii au nevoie si de mama si de tata''. ''Voi participa la…

- „Voi participa la Referendum! Voi vota DA! Avem nevoie de copii sanatoși și frumoși, iar copiii au nevoie și de mama și de tata”, a transmis, marți dupa-amiaza, ministrul Tudorel Toader. Referendumul va avea loc pe parcursul a doua zile, respectiv 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 si 21.00.…

- In judetul Arad au fost stabilite 437 de sectii de votare, iar presedintii acestora au fost desemnati prin tragere la sorti in 26 septembrie, insa de a doua zi au inceput sa fie depuse la Biroul Electoral Judetean cereri de retragere. Reprezentantii BEJ Arad au declarat, pentru News.ro, ca…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…

- „Familia este legatura noastra cu trecutul si puntea catre viitor'. Pentru mine, casatoria inseamna comuniunea bazata pe iubire si respect dintre o femeie si un barbat. Voi spune 'da' la referendumul din 6 - 7 octombrie', a scris edilul general pe Facebook. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent, informeaza…