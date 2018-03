Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca "problemele sa fie reflectate in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, primeste lunar o pensie de 27.264 de lei, echivalentul a aproape 6.000 de euro, asta pe langa veniturile obtinute din salarii care, in total, ajung, doar anul trecut, la 366.829 de lei.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a lipsit de la bilanțul Parchetului general, a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat ca se incearca subordonarea politica a magistraților. Facand referire la articolul din Constituție care spune ca activitatea procurorilor se face „sub autorititatea…

- Ministrul Justitiei ii raspunde lui Iohannis dupa ce aceasta a facut declarații dure miercuri la bilanțul Parchetului General. Mai exact,Tudorel Toader il contrazice pe Iohannis si sustine ca procurorii nu isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, cum a sugerat seful statului ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook “pentru corecta informare a opiniei publice, in care spune ca “nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei”. Presedintele Klaus Iohannis…

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-a respectat promisiunile cu privire la reformarea condițiilor de detenție din România, în ciuda declarațiilor și acțiunilor multiple întreprinse în ultima jumatate de an, inclusiv

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Peste 1.200 de magistrați și auditori de justiție au transmis o scrisoare deschisa ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care ii cer sa respecte independența justiției, respectiv a procurorilor și judecatorilor, și sa inceteze cu atacurile nejustificate impotriva magistraților, in special impotriva…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Tudorel Toader a facut declarații in aceasta dupa-amiaza la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a afirmat ca iși dorește ca ședința in care se discuta propunerea de revocare din funcție a produrorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie un moment in care se va afla o data pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Viorica Dancila, prezenta duminica seara in studioul Romania TV, a vorbit despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, raport care va ajunge pe masa lui Klaus Iohannis.Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader ... Nu sunt jurist, dar am vazut…

- * Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA pentru a purta o discutie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA, Laura Codruta…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, dupa ce ministrului Justitiei a demarat procedura de revocare din functie, ca va urma procedura legala si va raspunde, "punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministru". “Voi urma procedura legala si ma voi prezenta,…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Ministrul Justitiei va prezenta, joi, un raport privind activitatea manageriala la DNA, in urma caruia ramane de vazut daca va anunta si o decizie referitoare la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In situatia in care tot mai multe voci din coalitia de guvernare sustin propunerea revocarii,…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. De aici, raportul va pleca la CSM, care trebuie sa dea un aviz consultativ, iar decizia va finala este la președinte.Victor Alistar, membru al CSM, susține ca acest raport va fi analizat in…

- Zi decisiva pentru soarta Laurei Codrutei Kovesi in fruntea Parchetului Anticoruptie. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, urmeaza sa prezinte conținutul și concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut ministrului "sa nu se faca de ras".

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament rezultatele raportului privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic…

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de activitatea a DNA, DIICOT si Ministerului Public. El a tinut sa precizeze ca inainte de a accepta postul de ministru a primit garantii de neimplicare a factorului politic in activitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va face, la ora 18.00, o informare de presa, dupa ce in cursul diminetii a avut o discutie, la sediul guvernului, cu premierul Viorica Dancila. Tudorel Toader a revenit de urgenta in tara din Japonia, la solicitarea primului ministru, dupa ce in spatiul public au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine o "informare de presa", joi, la ora 18.00, la sediul Ministerului Justitiei, a anunțat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, intr-o conferința de presa.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara, pentru a participa la sedinta de Guvern, si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA” va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei. „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il…

- Toader, chemat in fata premierului Dancila: Sunt ingrijorata si nu ma simt confortabil Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, intrerupe vizita oficiala in Japonia pentru a se intoarce in țara, cu trei zile mai devreme. Initial, Tudorel Toader spusese ca nu ințelege de ce trebuie sa se...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat marti, pentru AGERPRES, ca va reveni in tara mai devreme decat era programat, iar joi va participa la sedinta de Guvern. Ministrul Justitiei se afla intr-o vizita oficiala in Japonia ce ar trebui sa se termine la finalul acestei saptamani. Intrebat daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va intrerupe vizita in Japonia pentru a se intoarce in tara. Anterior, Tudorel Toader spusese ca nu intelege de ce trebuie sa se intoarca, relateaza Digi 24.Decizia ministrului Justitiei vine in contextul in care premierul Viorica Dancila i a cerut luni lui Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intoarce de urgenta in tara, din Japonia, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut sa revina in Romania in contextul scandalului declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori.Potrivit unui comunicat postat, miercuri, pe site-ul…