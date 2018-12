Tudorel Toader vine cu "precizari" despre Elena Udrea si Alina Bica

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a precizat vineri, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook, ca Ministerul Justitiei a primit doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru Elena Udrea si Alina Bica, aflate in detentie in Costa Rica.

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza presa locala. Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii…

- Omul de afaceri Cornel Tabacaru dezvaluie ce planuri au Elena Udrea și Alica Bica dupa respingerea cererii de eliberare din arest.„Se confirma ce am spus eu. Ele probabil vor ataca in continuare decizia de a ramane in spatele gratiilor. Termenul de doua luni despre care se tot vorbește este…

- Elena Udrea avea posibilitatea sa iși ia fetița cu ea in penitenciar, dar pentru ca nu a optat pentru aceasta opțiune, fostul ministrul roman iși poate vedea copilul de doua ori pe zi. Aflata in inchisoarea Vilma Curling, de la periferia capitalei San Jose, Elena Udrea iși poate vedea fetița de doua…

- Jurnaliștii de la ziarul local Diario Extra scriu ca in perioada petrecuta in Costa Rica in libertate, in care Elena Udrea și Alina Bica au fost supravegheate, cele doua evitau utilizarea cardurilor bancare și iși schimbau des locuințele, potrivit Digi24.Elena Udrea și Alina Bica ar fi folosit…

- Traian Basescu a avut sambata dimineața o prima reacție dupa ce magistratii din Costa Rica au decis ca Udrea si Alina Bica sa fie arestate preventiv pentru doua luni. Intrebat daca a reușit sa vorbeasca cu Elena Udrea dupa ce i s-a intamplat, Traian Basescu a ridicat din umeri și a refuzat sa dea…

- Elena Udrea iși va petrece doua luni in inchisoarea El Buen Pastor din Costa Rica, ea fiind plasata in camera cu Alina Bica și cu inca o localnica ce a fost condamnata pentru frauda, spune omul de afaceri Cornel Tabacaru, care traiește in acel stat. Cele doua se afla in aripa buna a inchisorii, informeaza…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…