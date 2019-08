Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si actualul rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), a acumulat anul trecut o avere considerabila, fiind acum unul dintre cei mai bine platiti conducatori de universitate din tara.

- Fostul nimistru al Justiției, Tudorel Toader, a fost internat de urgența, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Potrivit unor surse locale, Tudorel Toader a ajuns la spital dupa ce s-a simțit rau. Tudorel Toader este internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator constitutional, reactioneaza la decizia CCR prin care a fost respinsa interzicerea amnistiei si a gretierii pentru fapte de coruptie. Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi afirma ca in baza rationamentului folosit azi de…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi se pregateste de o noua si spectaculoasa investitie legata de o cladire istorica si un teren amplasat intr-o zona naturala superba, potrivit bzi.ro.Citește și: Ce face acum fiica lui Liviu Dragnea – Lovitura pe care vrea s-o dea Alexandra…

- Liga Studenților din Iași a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, ca ii cheama pe studentii, profesorii si toti cetatenii „care au sustinut si sustin lupta anticoruptie” la o actiune de protest, miercuri, de la ora 12, pe scarile din fața Corpului A al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din…

