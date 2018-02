Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la Ministerul Justitiei. “Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie 2018, orele 18.00, la Ministerul Justitiei – Sala de Consiliu”, este anuntul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei". ”Ministrul (Justitiei, Tudorel Toader - n.r.) trebuie sa faca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- „Potrivit legii, voi prezenta in Camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfașurata la nivelul Ministerului Public, la nivelul DIICOT, la nivelul DNA. Prezentarea respectivului raport constituie o obligație a ministrului Justiției. Distinct de raportul pe care il voi prezenta…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

