DN6, în topul celor mai periculoase drumuri naţionale

Potrivit statisticilor poliţiei, solicitate de RRA, DN6 Bucureşti -Craiova-Timişoara ocupă locul 3 în topul celor mai periculoase drumuri naţionale. The post DN6, în topul celor mai periculoase drumuri naţionale appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]