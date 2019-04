Stiri pe aceeasi tema

- ”Este un semn mic. Acest om trebuia scos din magistratura instantaneu. Aduceți-va aminte cum il ținea in brațe fosta șefa a DNA. Asta este un semn mic. Și este o decizie corecta. Dar cu o floare nu se face primavara”, a declarat Liviu Dragnea in direct la Romania TV. Inalta Curte de Casatie…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", si initiata de PNL si USR, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, potrivit site-ului acestui for legislativ. In motiune se solicita "incetarea…

- Liberalii arata in textul motiunii depuse miercuri Senat ca "imixtiunea in infaptuirea justitiei" se realizeaza doar prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti. "Greseala este omeneasca, dar a persista in greseala este diabolic. Iata de ce grupul parlamentar al…

- Prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan a afirmat duminica, la un miting organizat la Brasov, ca PSD are un „plan diabolic”.„Votul la referendum va fi o motiune de cenzura si vom avea ocazia sa il dam jos pe Dragnea, sa dam jos acest guvern si sa restabilim democratia in Romania pentru…

- Grupul parlamentar PNL a depus luni, in plenul Senatului, motiunea simpla cu titlul "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader". "Va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea declansarii procedurii legale pentru dezbaterea acesteia", i-a solicitat senatorul liberal Florin Citu presedintelui…

- PNL și USR au depus miercuri o noua moțiune simpla împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, de data aceasta la Senat, reprezentanții opoziției cerându-i sa renunțe la modificarile legislative nocive ale legislației, care aduc atingere principiilor statului de drept, și sa susțina…

- "Cu regret observam ca institutiile statului roman sunt acaparate de infractori, sunt dirijate de infractori si ca toate preocuparile acestor institutii converg in interesul infractorilor. Este clar ca este un demers in sprijinul lui Liviu Dragnea, in sprijinul incercarilor acestuia de a scapa de…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, pe tema posibilei ordonante de urgenta care sa introduca recursul in anulare pentru cei condamnati de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte in perioada 2014-2018,…