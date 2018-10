Prim-vicepreședintele a spus cu subiect și predicat faptul ca nici nu intra in discuție problema Articolului 7, ca nici nu intra in discuție activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situație decat Ungaria sau Polonia.



In contextul discuțiilor doamna premier a aratat ca Romania respecta standardele statului de drept, ca in Romania nu se pune problema nerespectarii deciziilor Curții Constituționale, ca in Romania nu se pune problema unor modificari in legislația referitoare la instanța constituționala.



In acest context, prim-vicepreședintele a spus…