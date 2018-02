Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Influențele venite in domeniile cele mai importante și care influențeaza vadit funcționarea statului de drept au ajuns pe masa politicienilor de la Strasbourg. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat convins, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aflat la Strasbourg pentru intalniri in vederea dezbaterii de miercuri din Parlamentul European pe tema legilor justitiei din Romania, a afirmat pentru jurnalistii romani ca are "convingerea" ca la nivel european exista dezinformari pe aceasta tema.

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei Tudorel Toader se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, intr-un scurt mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, dand curs unei „invitații” in acest sens facute de organismul...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost chemat in fata Comisiei de la Venetia pentru a da explicatii in legatura cu schimbarile la Legea Justitiei. Pe pagina sa de Facebook, ministrul Toader a excplicat cum a decurs intalnirea de la Venetia. "Comisia de la Venetia sesiunea de lucru din data de 9…

- Victor Ponta saluta faptul ca actualul premier, Mihai Tudose, mentine relatia cu Serbia, Bulgaria si Grecia, relatie despre care spune ca a fost lansata in 2015, in timpul mandatului sau. Fostul premier mai afirma insa ca aceasta a ramas singura relatie functionala a Romaniei.Vezi si: Cum…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, intr-un scurt mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, dand curs unei „invitații” in acest sens facute de organismul internațional.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, pentru a prezenta evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. "Comisia de la Veneția — sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 — Am dat curs…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa sambata, 9 decembrie, la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, organism din care fapte parte. Toader anunta ca a prezentat comisei modificarile la legile justitiei si a avut o discutie cu presedintele Grupului de state impotriva coruptiei.Citește…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca va merge la Penitenciarul Vaslui la inceputul saptamanii viitoare, acolo unde peste jumatate dintre angajatii refuza sa mai intre la serviciu, precizand ca ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. Citeste…

- CSM dezbate pe 7 decembrie, in plen, raportul MCV. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi, 7 decembrie, in sedinta de plen, raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), informeaza Digi 24 . Pe ordinea de zi a sedintei…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Tudorel Toader: Legea trebuie sa responsabilizeze magistratii Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca, prin proiectul Legilor Justitiei, doreste responsabilizarea magistratilor, precizand ca, „de ani de zile”, Ministerul Finantelor nu a incercat sa se intoarca impotriva unui judecator…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa fie…

- In data de 16 noiembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, și a secretarului de stat Marieta Safta cu Stella Ronner-Grubacic, ambasador al Regatului Țarilor de Jos in Romania, și Arthur den Hartog, șef adjunct al misiunii.In…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Goteborg, ca nu crede in ridicarea MCV pentru Romania anul viitor, precizand ca optimismul afisat de reprezentantii coalitiei de guvernare in acest sens este „cel putin nepotrivit”. El a reacționat, astfel, la declarațiile liderilor PSD și ale ministrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus vineri, la Goteborg, referindu-se la raportul publicat de Comisia Europeana, ca nu crede ca Romania va scapa de MCV anul viitor, așa cum a susținut ministrul Justiției, Tudorel Toader. „Da, eu nu cred in așa ceva și cred ca acest optimism afișat este cel…

- ”Cred ca acest optimism afișat este cel puțin nepotrivit.”, a spus șeful statului. Ministrul Justitiei a subliniat, de mai multe ori, ca Raportul contine concluzii in favoarea Romaniei. „Concluzia raportului este pozitiva, in sensul ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- Tudorel Toader ramâne o insula de optimism, într-o mare de pesimism. Șeful de la Justiție vede partea buna a raportului MCV și spune ca acesta este pozitiv pentru ca pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza în textul recomandarilor din ianuarie 2017,…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul MCV pe justitie pentru Romania. Potrivit documentului, tara noastra a realizat cateva progrese in privinta anumitor recomandari facute de Comisie, insa, in acelasi timp, ritmul reformelor a stagnat in 2017. Provocarile la adresa independentei sistemului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al Comisiei și ca raportul MCV publicat astazi arata progresele inregistrate de țara noastra. „Am prezentat concluzia raportului, care este pozitiva, in sensul ca Romania iși poate…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…