- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- "Nu trebuie sa fie un subiect tabu. Avand in vedere gravele excese si abuzuri care s-au petrecut in trecut la nivelul DNA, prin care procedurile judiciare au fost grav viciate, avand in vedere ca multe din anchetele care s-au facut de catre Parchete s-au facut pe baza ascultarilor telefonice ilegale,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti seara, la Antena 3, ca a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa precizeze daca in ultimii trei ani a existat vreo evaluare a procurorului general Augustin Lazar. Solicitarea vine in contextul in care ministrul realizeaza propria evaluare…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan considera ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale este fondul ideal pentru protesul diasporei anuntat pentru 10 august, iar daca Ordonanta va fi adoptata, devine “obligatorie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca, potrivit Constitutiei, regimul infractiunilor si pedepselor se reglementeaza prin lege organica, dar tot legea fundamentala ofera guvernului posibilitatea sa adopte ordonante de urgenta care produc efecte juridice, afirmand ca din 1990 pana…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reiterat joi dimineața ca nu exista niciun proiect de OUG privind amnistia și grațierea.„La Ministerul Justiției nu exista, nu a existat, nici in procedura de avizare, nici in dezbatere un astfel de proiect de act normativ”, a spus Tudorel Toader, la…

- Guvernul va avea o ședința marți, 17 iulie, de la ora 14.00, în care ar urma sa fie adoptata ordonanța de urgența pentru amnistie si gratiere. Pe de alta parte, Liviu Dragnnea a infirmat ca ar urma sa se adopte OUG: ”I-am întrebat pe doamna…

- Sedinta de guvern va avea loc marti la ora 14.00, potrivit unui anunt oficial al Guvernului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat luni in repetate randuri ca la ministerul justitiei ar exista spre avizare un astfel de proiect de OUG. Toader a declarat luni dupa intalnirea cu premierul Dancila,…