Tudorel Toader, ”simple precizări” despre deciziile CCR Ministrul Justiției, Tudorel Toader, scrie, pe contul sau de Facebook, cu mențiunea ca sunt simple precizari, ca deciziile CCR pronunțate a posteriori despre o norma juridica in vigoare sunt obligatorii, pe cand cele pronunțate imn controlul a priori, deci despre un proiect de lege, nu sunt obligatorii. Iata mai jos mesajul ministrului: ”Simple precizari! Sunt obligatorii deciziile CCR care au fost pronuntate in controlul a posteriori, fata de o norma juridica in vigoare. Nu sunt obligatorii deciziile CCR care au fost pronuntate in controlul a priori, fata de proiecte de lege.”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

