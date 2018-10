Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a luat doua zile de concediu, luni și marți. Zilele de odihna vin dupa ce, vineri, președintele Klaus Iogannis i-a cerut demisia ca urmare a criticilor Comisiei de la Veneția.Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa avizul Comisiei de la Veneția,ca prevederile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica la Craiova, ca partidul sustine solicitarea sefului statului Klaus Iohannis, care i-a cerut demisia lui Tudorel Toader, insa acest lucru este insuficient, avand in vedere criticile Comisiei de la Venetia pe Legile justitiei si Codurile Penale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce administratia prezidentiala a dat un comunicat in care i se cere demisia lui Toader, in urma publicarii raportului Comisiei de la Venetia, in care sunt criticate dur...

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut o prima reacție, dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a cerut demisia din fruntea ministerului. Cererea președintelui vine dupa apariția raportului Comisiei de la Veneția pe tema modificarilor aduse legilor Justiției. Astfel, Iohannis il acuza…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat vineri, dupa avizul Comisiei de la Venetia, spunand ca prevederile din Ordonanta sunt „un nou episod dintr-un lung sir de decizii controversate” ale ministrului Tudorel Toader, motiv pentru care acesta trebuie sa isi prezinte demisia. Presedintele Klaus Iohannis…

- Presedintele cere Parlamentului sa tina cont de parerile continute in raportul Comisiei de la Venetia si sa reevalueze cat mai rapid posibil modificarile aduse atat legilor Justitiei, cat si Codurilor Penale “pentru ca impactul negativ asupra Justitiei si a statului de drept sa inceteze”, din cate s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat vineri, dupa avizul Comisiei de la Venetia, spunand ca prevederile din Ordonanta sunt "un nou episod dintr-un lung sir de decizii controversate" ale ministrului Tudorel Toader, motiv pentru care acesta trebuie sa isi prezinte demisia.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a chemat, joi, la sediul central al partidului, pentru discuții pepremierul Viorica Dancila, alaturi de mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei,…