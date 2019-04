Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca, pana la sfarșitul programului (adica, pana joi dupa-amiaza – n.r.) va anunța public daca va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa decida in privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, insa, ca nu va parasi…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…

- Toader a precizat ca in intalnirea pe care a avut-o cu Viorica Dancila miercuri seara, premierul i-a spus ca nu-i poate cere sa-si dea demisia, ci sa aprecieze el asupra situatiei. „Premierul mi-a spus ieri, textual: Eu nu pot sa va cer demisia, dumneavoastra apreciati, va ganditi si maine ne intalnim…

- ​Remaniat de premierul Viorica Dancila prin voia PSD, Tudorel Toader spune ca este mulțumit de activitatea sa la Ministerul Justiției, chiar daca „nu poți mulțumi pe toata lumea”. Toader a precizat ca în întâlnirea pe care a avut-o cu Viorica Dancila miercuri seara,…

- Ministrul justiției susține ca scrisoarea trimisa catre Financial Times, in care o critica pe Laura Codruta Kovesi si explica de ce nu ar trebui sa fie procuror sef european, este un document oficial, redactat si trimis in numele Guvernului Romaniei. “Este o scrisoare oficiala, redactata și trimisa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times in care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European. „Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati la…

- Ministrul justiției a anunțat, marți, dupa ședința de Guvern, ca au fost adoptate modificarile OUG 7, menționand ca acestea au fost stabilite cu magistrații. Tudorel Toader a declarat ca CSM a anunțat ca va da aviz pozitiv propunerii sale, insa ulterior ședinței plenului, a aflat ca avizul este negativ.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, le-a transmis, luni, un mesaj dur celor care sustin ca ordonanta care ar extinde termenul contestatiei in anulare la deciziile luate de completurile de 5 judecatori de la Curtea Suprema ar trebui sa aiba avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). “...o simpla…