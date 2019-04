Tudorel Toader, schimbare. Norica Nicolai: A reușit să clatine statul "Nu știu daca pot sa comentez in vreun fel aceasta schimbare. Știu clar ca este un Guvern politic și fiind locul Partidului Social Democrat are posiiblitatea sa ia aceasta decizie. Eu, personal, regret schimbarea ministrului Toader. Sunt convinsa ca a fost unul dintre cei mai buni miniștri de Justiție din Romania și rezultatele sale sunt evidente. A fost singurul care a reușit intr-un fel sa clatine statul paralel și sper ca ceea ce a inceput domnul ministru Toader, sa continue un viitor ministru. Nu știu care este modalitatea prin care se va produce aceasta schimbare, probabil se așteapta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

